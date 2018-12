Mobile Vikings komt met 20GB-abonnement en onbeperkt bellen

Mobile Vikings heeft zijn mobiele abonnementen uitgebreid met een databundel van 20GB en ongelimiteerd bellen. Prijzen van de nieuwe formules beginnen bij 34 euro per maand. De Belgische operator reageert hiermee op de onbeperkte abonnementen van Proximus en Orange.

Het nieuwe tariefplan van Mobile Vikings verdubbelt de datalimiet van 10 naar 20GB. Gecombineerd met 50 belminuten kost het abonnement 34 euro per maand. Wie 150 minuten wil bellen, betaalt maandelijks 3 euro meer. Voor surfkosten buiten de bundel brengt de provider 10 cent per megabyte in rekening. Met de nieuwe formule zet Mobile Vikings de aanval in op concurrenten Proximus en Orange, die eerder dit jaar al mobiele abonnementen met ‘onbeperkte’ data introduceerden. Helemaal onbeperkt zijn die formules echter niet; als de gebruiker de grens van 20GB overschrijdt, wordt de snelheid van de verbinding teruggebracht naar 512kbit/s.

Tegelijk met het extra datavolume introduceert Mobile Vikings een formule voor onbeperkt mobiel bellen. Dit abonnement kan worden gecombineerd met databundels van 1, 2, 5, 10 en 20GB, waarbij de prijzen van de tariefplannen uiteenlopen van 15 tot 39 euro per maand. Abonnees kunnen daarnaast gratis bellen met andere Mobile Vikings-klanten, met een fair use policy van zestig minuten per dag.