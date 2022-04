De Belgische provider Proximus wil virtuele provider Mobile Vikings overnemen. Dat heeft Proximus bekendgemaakt. Mobile Vikings bestaat sinds 2007 en heeft met de merken Mobile Vikings en Jim Mobile rond 335.000 klanten.

Klanten zullen in de toekomst overgaan van het netwerk van Orange naar dat van Proximus, zegt de provider. Proximus wil dankzij de overname jongeren meer aanspreken, iets waarop de huidige merken Proximus en Scarlet niet zijn gericht. Behalve dat klanten naar een ander netwerk gaan, verandert er niets, zo zegt de provider. "Proximus zal de essentiële merkidentiteit van Mobile Vikings vrijwaren. Het merk zal zijn producten en diensten onder dezelfde voorwaarden en onder dezelfde naam blijven aanbieden. Klanten zullen hun huidige dienstverlening en voordelen behouden", belooft de provider.

Mobile Vikings begon in 2007 als virtuele provider op het netwerk van het toenmalige Base, gericht op het gebruik van mobiele data. In 2015 nam Medialaan het moederbedrijf van Mobile Vikings over. Het bedrijf bood ook prepaid aan in Nederland, maar stopte daar vijf jaar geleden mee. Mobile Vikings en Jim Mobile hebben samen 80 medewerkers, die meegaan naar Proximus. De provider betaalt de huidige eigenaar van Mobile Vikings, DPG Media, 130 miljoen euro voor de virtuele provider. De overname is nog niet rond; de Belgische Mededingingsautoriteit moet nog goedkeuring geven. Proximus denkt dat die goedkeuring volgend jaar zal komen.