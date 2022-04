EA wil Codemasters overnemen en biedt meer dan Take-Two

EA wil Codemasters overnemen en heeft een akkoord bereikt met het bestuur van de game-ontwikkelaar. Eerder bood Take-Two al rond 900 miljoen euro voor het Britse bedrijf, maar EA biedt bijna een miljard euro.

EA en het bestuur van Codemasters hebben een akkoord bereikt over de voorwaarden voor een overname, zo laat EA weten. Codemasters bevestigt dat het aandeelhouders adviseert in te stemmen met het bod van EA en niet met dat van Take-Two. EA wil onder meer de franchises van beide bedrijven samenbrengen in abonnementen en vermoedelijk duidt EA daarbij op EA Play. Terwijl EA Need for Speed en Real Racing in handen heeft, ontwikkelt Codemasters gameseries als Formula One, DiRT, DiRT Rally, Grid en Project Cars.

De aangekondigde overname komt een maand nadat Take-Two al aankondigde Codemasters over te nemen. Die overname gaat niet door, omdat EA meer biedt. Het overnamebedrag van Take-Two zou uitkomen op omgerekend ongeveer 850 miljoen euro, terwijl EA rond 985 miljoen euro wil bieden voor de gamemaker. Net zoals bij Take-Two is ook deze overname nog niet definitief: EA denkt de overname binnen 3,5 maand te kunnen afronden, voor eind maart volgend jaar.

DiRT 5, een van de nieuwste games van Codemasters