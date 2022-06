EA wil maker van smartphonegames Glu Mobile overnemen voor 2,1 miljard dollar

EA heeft een overeenkomst bereikt met Glu Mobile voor een overname. De uitgever betaalt 2,1 miljard dollar voor de maker van smartphonegames. Glu Mobile heeft onder andere een Kim Kardashian-game in zijn portfolio.

Glu Mobile bestaat sinds 2001 en heeft bijna 800 medewerkers. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 544 miljoen dollar met zijn mobiele games. Glu Mobile is onder andere bekend van een Kim Kardashian-game die in 2014 verscheen, maar heeft ook titels als Design Home, Covet Fashion en een mobiele versie van Deer Hunter in zijn portfolio.

Met de overname van Glu Mobile zet Electronic Arts flink in op smartphonegames. Het bedrijf zegt dat de inkomsten uit bestaande franchises van Glu Mobile de inkomsten uit smartphonegames van EA bijna zullen verdubbelen. EA behaalde met eigen smartphonetitels als Bejeweled, Real Racing en mobiele FIFA-games in het afgelopen jaar een omzet van 779 miljoen dollar.

Volgens EA is het de verwachting dat de overname in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond. Aandeelhouders van Glu Mobile moeten nog goedkeuring geven en ook wachten de partijen de goedkeuring van regelgevende instanties af.