EA neemt ontwikkelaar smartphonegame Golf Clash over voor 1,4 miljard dollar

Uitgever Electronic Arts wil ontwikkelaar Playdemic overnemen van WarnerMedia. De studio is bekend van de mobiele game Golf Clash, die 80 miljoen keer is gedownload. EA betaalt 1,4 miljard dollar voor de studio.

EA wil Playdemic overnemen vanwege het succes van Golf Clash, maar ook de medewerkers en expertise van het bedrijf zijn waardevolle aanvullingen, schrijft de uitgever. EA beschrijft de overname als 'de volgende stap' in een strategie om zijn sportportfolio uit te breiden en zijn groei op de markt voor smartphonegames te vergroten.

De overname van Playdemic volgt enkele maanden na de overname van Glu Mobile. In februari kondigde EA aan dat bedrijf over te nemen voor 2,1 miljard dollar. Glu Mobile is de ontwikkelaar van diverse casual smartphonegames, waaronder een Kim Kardashian-titel. Die overname is eind april afgerond.

Playdemic werd in 2010 opgericht en is vooral bekend van Golf Clash. Die free-to-play game is beschikbaar op Android, iOS en Facebook. In het golfspel kunnen spelers het wereldwijd tegen andere spelers opnemen. De overname door EA moet nog goedgekeurd worden door regelgevende instanties.