Amerikaanse start-up Xebec toont nieuwe lijn externe dubbelschermen voor laptops

De Amerikaanse start-up Xebec heeft een tweede generatie van zijn Tri-Screen ontwikkeld, een systeem dat twee extra 10"-schermen aan een laptopscherm klikt. De Tri-Screen 2 werkt nu zonder aanvullende downloads en drivers, en sluit aan via twee USB-A-kabels.

De full-hd-ips-lcd's van tien inch hebben een resolutie van 1920x1200 pixels en een beeldverhouding van 16:10, met een kijkhoek van 180 graden. Ze worden aan een laptop verbonden via een speciale adapter, waardoor ze elk via een USB-kabel verbindig maken met de laptop. Elk scherm heeft twee USB-C-inputs en een mini-HDMI-input voor video. Beide schermen gebruiken 5V 2A stroom van de laptop.

De Tri-Screen 2 is volledig herzien ten opzichte van zijn voorganger, die meer een prototype was. Het bedrijf werkt sinds 2018 aan het model. Deze nieuwe schermen wegen 0,9kg en komen met een geïntegreerde standaard die aan het scherm van de laptop bevestigd wordt en leunt op een pootje, achterop de standaard. Zo hebben de schermen geen magneten of andere manieren nodig om naast het hoofdscherm van een laptop te blijven hangen. De Tri-Screen 2 moet op laptops van tussen de twaalf en twintig inch passen.

In tegenstelling tot het vorige model heeft de Tri-Screen 2 geen aanvullende software of drivers nodig om te werken. Het model is compatibel met Windows, macOS, ChromeOS en Linux, en werkt met elk apparaat met een video-uitgang. De Tri-Screen 2 is te koop in de VS voor 499 dollar. Daarbij krijgt de koper een hele lijst aan kabels: twee USB-C naar USB-C 90-gradenkabels, twee USB-C naar USB-C-adapters, twee USB-C-extensiekabels, twee mini-HDMI- naar HDMI-kabels en een USB-C-90-gradenoplaadkabel. Of het apparaat ook door Nederlandse verkopers aangeboden gaat worden, is nog niet bekend.