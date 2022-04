Philips-55"-monitor met HDMI 2.1 en 4k144Hz kost 1399 euro en komt in augustus

MMD brengt de Philips Momentum Monitor in augustus uit voor 1399 euro. Deze 55"-LCD-monitor heeft een 4k144Hz-paneel en HDMI 2.1, waarmee het scherm vooral gericht is op de nieuwe consoles. De monitor is volgens de fabrikant specifiek ontworpen voor de Xbox Series S en X.

De Philips Momentum Monitor met typenummer 559M1RYV beschikt over een VA-paneel met een contrastverhouding van 4000:1 en kan 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. De grijs-naar-grijs-responstijd bedraagt 4ms en het scherm is voorzien van driezijdige Ambiglow. Dit lijkt op Ambilight, wat bekend is van de Philips-tv's, al is Ambiglow de naam van deze toepassing bij monitoren.

De monitor is voorzien van een DisplayHDR 1000-certificering van VESA, wat betekent dat het scherm een behoorlijk goede hdr-ervaring moet kunnen bieden. Details over het dimmen van het backlight zijn onbekend, maar in ieder geval kan het scherm in hdr-modus een relatief hoge piekhelderheid van 1200cd/m² halen. In sdr is dat maximaal 750cd/m².

Op het vlak van de signaalinvoer zijn er drie HDMI 2.1-aansluitingen beschikbaar, aangevuld met een enkele DisplayPort 1.4-aansluiting en een USB-C-aansluiting met ondersteuning voor USB-PD tot 65W. Het scherm heeft een 4k144Hz-paneel, maar de combinatie van de 4k-resolutie met de maximale framerate van 144fps zal enkel mogelijk zijn voor pc-gamers via de DisplayPort-aansluiting, omdat via HDMI 2.1 bij een 4k-resolutie 120Hz de limiet is. Of de Philips Momentum Monitor is voorzien van alle functies die onder HDMI 2.1 vallen, is onbekend. Wel is duidelijk dat VRR wordt ondersteund.

MMD heeft de monitor voorzien van een geïntegreerde soundbar die tussen de voet en de onderkant van het scherm is geplaatst. Voor deze soundbar heeft de fabrikant samengewerkt met audiobedrijf Bowers & Wilkins, zoals TP Vision dat ook doet met zijn Philips-televisies die van een soundbar zijn voorzien.

Volgens MMD is de Philips Momentum-monitor 's werelds eerste monitor die is ontworpen voor de Xbox. Bij het ontwikkelen van het scherm heeft MMD naar eigen zeggen samengewerkt met Xbox-medewerkers. 'Het team heeft samengewerkt om de Xbox Game Mode te creëren, een spannende modus met speciaal afgestemde beeldkwaliteit voor de Xbox. Aan de monitor is uitgebreid samengewerkt en is getest en gevalideerd door technici van Microsoft en TPV', schrijft het bedrijf. De monitor is overigens ook gewoon te gebruiken in combinatie met een PlayStation 5.

In de komende maanden zal MMD nog meer modellen aankondigen in de Designed for Xbox-gaminglijn, waar de Philips Momentum Monitor al onder valt. Het bedrijf maakte een jaar geleden bekend dat het gelijktijdig met de release van de PS5 en de Xbox Series-consoles meerdere HDMI 2.1-monitoren met 4k144Hz-panelen uit zou brengen. Die releaseperiode is niet gehaald. Er zouden naast het hier besproken 55"-exemplaar in ieder geval ook varianten met beelddiagonalen van 27" en 31" uitkomen, die ook zijn uitgerust met een 4k-paneel met een 144Hz-verversingssnelheid.