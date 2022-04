AOC brengt 28"-4k-monitor met 144Hz-paneel in augustus uit voor 739 euro

AOC presenteert de U28G2XU; een 28"-monitor met een ips-paneel en een resolutie van 3840x2160 pixels. Het scherm heeft een refreshrate van 144Hz, FreeSync Premium Pro-ondersteuning en een VESA DisplayHDR 400-certificaat. De monitor heeft geen HDMI 2.1.

Volgens AOC heeft de U28G2XU-monitor een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. De opgegeven helderheid voor het hele scherm bedraagt 370cd/m², maar de piekhelderheid gaat tot minimaal 400cd/m². De contrastverhouding bedraagt 1000:1, wat gangbaar is voor ips-monitoren. Volgens de fabrikant kan het paneel 98,8 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven.

Het scherm heeft AMD FreeSync Premium Pro-ondersteuning met een bereik van 48 tot 144Hz. Ook is er ondersteuning voor Nvidia's G-Sync Compatible implementatie. AOC voorziet de monitor van twee HDMI 2.0-aansluitingen en twee DisplayPort 1.4-poorten. Bij gebrek aan HDMI 2.1 is het niet mogelijk om de monitor in combinatie met de Xbox Series X en PlayStation 5 te gebruiken in 4k met 120Hz. Als het scherm aan deze consoles is gekoppeld via HDMI, is dat maximaal 1440p met 120Hz of 4k met 60Hz.

De AOC U27GXU heeft een in hoogte verstelbare voet en het scherm is kantelbaar. De monitor komt in augustus uit voor een adviesprijs van 739 euro. Daarmee behoort het AOC-scherm tot de goedkoopste 4k-144Hz-monitoren van het moment. Gigabyte biedt een vergelijkbaar model aan voor 699 euro, LG en Acer hebben 27"-monitoren met vergelijkbare specificaties die rond 900 euro kosten. Samsung brengt in juli de Odyssey G7 G28AG70 uit voor 799 euro. Dat is ook een 4k-144Hz-monitor, maar dit ips-scherm heeft wel HDMI 2.1.