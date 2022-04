ASUS XG43UQ-monitor met 4k144Hz-paneel en HDMI 2.1 verschijnt bij webshops

De ASUS ROG Strix XG43UQ is verschenen bij verschillende webshops. Deze 4k-monitor heeft een 144Hz-verversingssnelheid en biedt twee HDMI 2.1-connectors. Het scherm kan nu vooruitbesteld worden en zou in april of mei geleverd worden.

De listings werden opgemerkt door TFTCentral, die het scherm bij een Britse webwinkel aantrof. VideoCardz vond ook listings van de monitor bij Zweedse en Tsjechische webshops. Het scherm wordt bij deze webshops aangeboden voor omgerekende prijzen tussen de 1533 en 1681 euro. De monitor zou in april of mei officieel in de verkoop gaan, hoewel ASUS dit nog niet heeft bevestigd.

De XG43UQ werd eerder dit jaar al getoond tijdens de CES. De monitor krijgt een VA-paneel met resolutie van 3840x2160 pixels en een 144Hz-verversingssnelheid. De geadverteerde responstijd bedraagt 1ms. Het scherm ondersteunt de Adaptive Sync-standaard van VESA, waarmee het scherm werkt met FreeSync en G-Sync.

De monitor is daarnaast gecertificeerd voor FreeSync Pro Premium en DisplayHDR 1000. Volgens ASUS kan het scherm 90 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. De XG43UQ ondersteunt ook ELMB in combinatie met een variable verversingssnelheid. ELMB is een vorm van backlight strobing en moet de hoeveelheid motion blur verminderen.

Qua connectiviteit beschikt de XG43UQ over twee HDMI 2.1-aansluitingen en twee HDMI 2.0-connectors. ASUS voorziet het scherm daarnaast van een DisplayPort 1.4-aansluiting met display stream compression, wat nodig is voor 4k-weergave op 144Hz zonder de kleurdiepte te verlagen. De ASUS ROG Strix XG43UQ beschikt ook over twee USB 3.0-aansluitingen, een 3,5mm-jack voor audio en twee geïntegreerde 10W-speakers. De meegeleverde monitorstandaard is vanwege de omvang van het scherm niet in hoogte verstelbaar, maar deze kan vervangen worden met een VESA 100mm-montagebracket.