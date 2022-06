Asus kondigt gamingmonitoren met 120Hz-panelen en hdmi 2.1-aansluitingen aan

Asus heeft enkele nieuwe gamingmonitoren met hdmi 2.1-certificering aangekondigd. Het gaat hierbij om drie 4k-schermen in de Republic of Gamers-serie. De monitoren komen eind dit jaar beschikbaar. Adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Asus meldt in een persbericht dat de ROG-monitoren gecertificeerd zijn voor de hdmi 2.1-standaard. Daarmee kunnen de schermen volgens het bedrijf de volledige bandbreedte van 48Gbit/s benutten. Hierdoor bieden de monitoren een resolutie van 3840x2160 pixels met variabele verversingssnelheden tot 120Hz via hdmi. Het is niet bekend of de monitoren andere aansluitingen hebben.

De schermen komen beschikbaar in drie varianten, met beelddiagonalen van 27", 32" en 43". Asus maakt verder weinig details over de monitoren bekend. Zo noemt het bedrijf bijvoorbeeld niet welk paneeltype de monitoren gebruiken. Ook adviesprijzen zijn nog niet bekend. Wel meldt het bedrijf dat de schermen eind dit jaar op de markt verschijnen.