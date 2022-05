MMD brengt 55"-Philips-monitor met 4k120Hz-paneel en Ambiglow uit voor 1299 euro

MMD kondigt twee nieuwe Philips Momentum-monitoren aan, gericht op consolegamers. Het topmodel is een 55"-monitor met een 4k120Hz-paneel, een DisplayHDR 1000-certificaat, driezijdige Ambiglow en een ingebouwde soundbar van Bowers & Wilkins.

De Philips Momentum 558M1RY gebruikt een va-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels en een backlight met 144 zones. Volgens de fabrikant haalt de monitor een piekhelderheid van 1200cd/m². Het paneel kan 95 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en heeft een contrastverhouding van 4000:1. Het 120Hz-paneel ondersteunt variable refresh rate en volgens de fabrikant komt de monitor in aanmerking voor AMD's FreeSync Premium Pro-certificaat.

Het scherm heeft hdmi 2.0-aansluitingen en is dus in combinatie met consoles te gebruiken met de maximale resolutie van 3840x2160 pixels bij maximaal 60Hz. Ook is het mogelijk om via hdmi 2.0 een resolutie van 2560x1440 pixels met 120Hz weer te geven. De resolutie van 4k kan alleen met 120Hz gecombineerd worden als de displayport 1.4-aansluiting wordt gebruikt. Consoles hebben die aansluiting niet, dus dat is weggelegd voor pc-gamers.

MMD voorziet de Philips Momentum 558M1RY van een geïntegreerde soundbar die door audiomerk Bowers & Wilkins wordt gemaakt. In de soundbar zitten twee tweeters, twee midspeakers en een woofer. Via software zijn verschillende equalizerstanden in te stellen, waarbij het geluid geoptimaliseerd kan worden voor racegames, rpg's of shooters en actiegames.

Ook kondigt MMD de Philips Momentum 278M1R aan, een 27"-monitor met 4k-ips-paneel en een verversingssnelheid van 60Hz. Deze monitor is volgens de fabrikant geschikt voor consolegamers vanwege de lage inputlag. Die zou bij de 27"-monitor 1,5ms bedragen en bij de 55"-versie 2,5ms. Volgens MMD zijn de monitoren in dat opzicht veel sneller dan tv's.

MMD brengt sinds 2018 monitoren in zijn Momentum-serie uit, gericht op consolegamers. De twee nieuwe modellen hebben een volledig nieuw ontwerp. Verder legt de fabrikant nadruk op de verbeterde implementatie van Ambiglow; bij de eerste monitoren zat de verlichting alleen aan de onderkant. Het nieuwe 55"-scherm heeft leds aan drie zijden en bij de 27"-monitor met verstelbare voet zit de verlichting aan vier zijden.

Eind juni verschijnt de 558M1RY voor een adviesprijs van 1299 euro. De kleinere 278M1R komt eind juli uit voor een adviesprijs van 449 euro. MMD heeft tegenover Tweakers bevestigd dat er later dit jaar, gelijktijdig met de de release van de next-genconsoles, Momentum-monitoren met hdmi 2.1-aansluiting uitkomen. Die aansluiting is nodig om de 4k120Hz-opties van de PlayStation 5 en Xbox Series X te benutten.