Philips 288E2A Met de 288E2A heeft Philips een zeer betaalbaar scherm met acht miljoen pixels op de markt gezet. In deze prijsklasse van pakweg 300 euro zijn voornamelijk TN-alternatieven te vinden, terwijl Philips een ips-scherm levert. Verwacht voor dit geld geen superscherm, want op vrijwel geen enkel vlak blinkt het uit, maar de 288E2A laat ook nergens grote steken vallen. Het scherm is uitstekend geschikt voor kantoorwerk, maar gamers zullen zich ondanks de FreeSync-ondersteuning waarschijnlijk beperkt voelen door de 60Hz-verversingsfrequentie. Voor (thuis)kantoorgebruik missen we een in hoogte verstelbare voet, maar sinds kort is hetzelfde scherm mét zo'n voet verkrijgbaar: de 288E2UAE. Pluspunten Goedkoop 28"-ips-scherm

Redelijke prestaties Minpunten Matige horizontale kijkhoeken

Voet beperkt ergonomisch Getest Philips 288E2A/00 Zwart Prijs bij publicatie: € 290,- Vanaf € 299,- Vergelijk prijzen

Met de 288E2A heeft Philips een betaalbaar, niet te groot 4k-scherm in zijn assortiment. Met een beelddiagonaal van 28 inch hoef je je werkplek of gamestation niet volledig te verbouwen om het scherm een plekje te geven en kun je op korte afstand toch van beeld in hoge resolutie genieten tijdens gaming of het bekijken van films.

Aangezien de verversingsfrequentie slechts 60 hertz bedraagt, is dit geen scherm voor hardcore-gamers, maar als alternatief voor consolegaming op de tv of 'gewoon' als 4k-scherm voor werkzaamheden en casual gaming voldoet het scherm prima. Sterker nog, voor een thuiskantoor is dit op papier een ideaal scherm, met een behapbare beelddiagonaal, lekker veel pixels, goede verkrijgbaarheid en een leuke prijs. En om toch een beetje aan pc-gamers tegemoet te komen, is het scherm voorzien van FreeSync-ondersteuning met een bereik van 40 tot 60Hz en is het scherm mat afgewerkt.

In de behuizing heeft Philips een lcd-paneel van Innolux verwerkt dat is voorzien van een wled-backlight. Innolux noemt het een Azimuthal Anchoring Switch-paneel en het is vergelijkbaar met een ips-paneel. De AAS-schermen onderscheiden zich van conventionele ips-panelen in de manier waarop het draaipunt van de vloeibare kristallen wordt gereguleerd. Dat Innolux-paneel is hetzelfde paneel dat Samsung in zijn LU28R55-scherm stopt, maar het Philips-scherm biedt geen hdr-optie. Met een maximale helderheid van 300cd/m2 is HDR10 waarschijnlijk van ondergeschikt nut. Let op: de Samsung U28E590DS in deze vergelijking maakt gebruik van een TN-paneel van Innolux. Daarmee is het de enige monitor met dat type display in de vergelijking.

We kijken naar de belangrijkste eigenschappen van het Philips-scherm en vergelijken de 288E2A met enkele andere 4k-schermen in dezelfde prijsklasse. Dat zijn er niet veel, want voor zoveel pixels moet in de regel meer worden betaald dan de pakweg 290 euro die het Philips-scherm kost. Het gros van de concurrentie heeft een 4k-scherm met een beelddiagonaal van 27" en een gelijke verversingsfrequentie van 60Hz. We onderzoeken wat het voordeel van het Philips-scherm is, los van die ene inch grotere beelddiagonaal.