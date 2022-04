Samengevat De Asus RoG Swift PG259QN is, als allereerste 360Hz monitor die je kunt kopen, vooral een geslaagd experiment. De responstijden van het paneel blijken nipt voldoende om de hoge beeldsnelheid te kunnen bijhouden. De beeldkwaliteit van het scherm is verder prima zonder echt uit te blinken. Zelfs voor de fanatieke gamer is de Asus RoG Swift PG259QN echter geen goede koop. Voor liefst driehonderd euro minder heeft nota bene Asus zelf een alternatief scherm met vergelijkbare specificaties en een met 280Hz nog altijd zeer hoge refreshrate. Pluspunten Eerste met 360Hz

Rappe responstijden

Prima kleurweergave Minpunten Duur

ULMB-functie niet optimaal

ASUS ROG Swift PG259QN Zwart Prijs bij publicatie: € 699,-

De gemiddelde gamingmonitor van dit moment heeft een refreshrate tussen de 120 en 170Hz, waarbij sommige luxere exemplaren al verder gaan. Zo schreven we drie maanden geleden over supersnelle schermen met een refreshrate van 'liefst' 240Hz. Voor Asus is dat alweer oud nieuws. De fabrikant was onlangs de eerste hier in Nederland met een 280Hz-monitor, de TUF Gaming VG259QM, en komt nu ook als eerste merk met een 360Hz-exemplaar: de RoG Swift PG259QN. Hoewel Acer, MSI en Dell Alienware begin 2020 ook 360Hz-gamingmonitoren hebben aangekondigd, hebben we daar tot op heden weinig van vernomen. Enkel de Acer Predator XB253Q GW is al zichtbaar in onze Pricewatch, maar van voorraad - of zicht daarop - is nog geen sprake.

In de Pricewatch staat de 25" grote PG259QN full hd-monitor die wij hier bespreken op dit moment voor 699 euro bij de goedkoopste aanbieder, dus zoals gebruikelijk betaal je wel een flink premium voor de meest indrukwekkende specificaties. Dat geldt zeker als je bedenkt dat Asus' eerdere 280Hz-monitor liefst driehonderd euro goedkoper is, en behalve de refreshrate heel vergelijkbare specificaties heeft. Een deel van het extra geld gaat ongetwijfeld naar de door Nvidia ontwikkelde G-sync scaler van de RoG Swift PG259QN. Die maakt monitoren gebruikelijk duurder dan schermen die enkel G-sync gecertificeerd zijn, zoals de TUF Gaming VG259QM.

Opvallend aan de RoG Swift PG259QN is verder dat het scherm is voorzien van een full-hd ips-paneel, waar tot dit jaar de tn-techniek aan de basis stond van de rapste gamingmonitoren. Dat roept de vraag op of het paneel qua reactietijden wel de vereiste enorme snelheid weet te halen om effectief 360 beelden per seconde te laten zien. In deze videoreview zoeken we het voor je uit.

'Gaming' met een hoofdletter 'G'

Qua vormgeving lijkt de RoG Swift PG259QN sterk op Asus' andere schermen uit de luxe RoG-familie. Die zijn een stuk opvallender vormgegeven dan monitoren uit de lager gepositioneerde TUF Gaming-serie. 'Gaming' met een hoofdletter 'G' dus: een achterkant voorzien van verschillende geometrische patronen en afwerkingen, gescheiden door een overdwarse streep, waarbij zich rechtsachter een groot rgb-verlicht RoG-logo bevindt. Ook elders kan je het oogvormige beeldmerk niet ontgaan, want Asus heeft het ook op de onderste bezel en de bovenkant van de voet geplaatst.

Het paneel staat op de bekende zilvergrijze voet met bronskleurige accenten. Het onderste gedeelte met de drie spitse poten is gemaakt van metaal, de buitenkant van de verticale staander is van plastic. Een aantal van de meest uitzinnige extra's van RoG-schermen uit het verleden, zoals de logoprojectoren voor je bureau of muur, zijn bij dit scherm niet te vinden. Gebleven zijn gelukkig wel de prima verstelmogelijkheden. Je kunt het scherm 12cm in hoogte verstellen, 5 graden naar voren of 20 graden naar achteren kantelen, en 25 graden naar links of rechts draaien. Asus heeft gedacht aan een ruime uitsparing in de voet voor kabeldoorvoer en een klepje dat je over de aansluitingen kunt plaatsen, zodat het bijzondere design niet wordt ontsierd door een bende snoeren.

Voor de bediening van het osd zitten rechtsachter een serie knoppen met daarboven een vijfwegjoystick in dezelfde bronzen kleur als een deel van de voet. Het menu is, zoals vaker bij Asus, vrij uitgebreid. Je kunt naast een richtkruis ook een fps-counter of timer over het beeld laten zien, hebt toegang tot een behoorlijke selectie aan beeldpresets en kunt de kleur van de rgb-verlichting synchroniseren met andere Asus-producten. Je kunt ook de overdrive aanpassen, waarbij je ook een ulmb-functie (ultra low motion blur) vindt voor scherper bewegend beeld.

Geen onderdeel van de RoG Swift PG259QN is Nvidia's nieuwe Reflex Latency Analyzer, onderdeel van Nvidia Reflex. De analysetool laat gamers zien hoe hoog de end-to-end latency van hun systeem is, wanneer ze een muis op het scherm inpluggen. Asus heeft een aparte versie van de RoG Swift PG259QN die deze voorziening wel bevat, de RoG Swift PG259QNR. Met gemiddeld 960 euro is dit scherm nog veel duurder.

Weinig poorten, wel de goede

Zoals gebruikelijk voor een monitor met G-sync scaler zijn er niet zo heel veel poorten beschikbaar op de RoG Swift PG259QN. Je vindt voor beeld enkel één hdmi2.0- en één displayport1.4-ingang, naast een usb3.0-hub met twee poorten en een aansluiting voor de (helaas externe) voeding.

Via hdmi kun je het scherm op maximaal 240Hz aansturen met 8-bit kleur, dus je moet de displayport-ingang gebruiken voor de hoogst mogelijke refreshrate. Prettig is dat Nvidia zijn scaler nu displayport 1.4-ondersteuning heeft meegegeven, waar je op veel eerdere G-sync schermen nog vaak displayport 1.2 tegenkwam. Dankzij de moderne aansluiting loop je bij de RoG Swift PG259QN niet aan tegen bandbreedtelimieten en noodzakelijk gebruik van kleurcompressie op de hoogste refreshrate. De enige vermeldenswaardige beperking is dat je maximaal 8-bit kleur kunt gebruiken met de 360Hz-refreshrate. Voor sdr is dat voldoende en voor hdr-weergave zul je vermoedelijk eerder tegen de andere beperkingen van de monitor aanlopen op dit gebied, dan dat je het gebrek aan kleurdiepte zal opvallen.

Dankzij de G-sync module ondersteunt de RoG Swift PG259QN de gelijknamige techniek voor adaptive sync, met een bereik vanaf slechts 1Hz tot de volledige 360Hz dankzij de techniek low framerate compensation. Wanneer de refreshrate onder de 36Hz komt, laat het scherm afzonderlijke frames meerdere keren zien. Alle schermen met een G-sync module ondersteunen dat, maar Freesync-schermen lang niet altijd. Bij de TUF Gaming VG259QM begint adaptive sync bijvoorbeeld pas te werken vanaf 48Hz.

Mocht je over een AMD-gpu beschikken, dan hoef je de RoG Swift PG259QN niet van je lijstje af te strepen. Ook met een kaart uit het rode kamp kregen we het scherm probleemloos aan de praat op de maximale refreshrate van 360Hz, waarbij Freesync voor hetzelfde brede bereik van 1Hz tot en met 360Hz kon worden gebruikt. Dat is niet altijd het geval bij G-sync monitoren.

Supersnel, maar snel genoeg?

Net als bij het eerdere artikel over 240Hz-monitoren hebben we ook met de RoG Swift PG259QN een uitgebreidere responstijdentest gedaan, aangezien dat voor dit scherm een kritische factor is. Op de maximale 360Hz-refreshrate moet er iedere 2,8ms een nieuw beeld op het scherm verschijnen. We hebben twintig verschillende overgangen tussen helemaal zwart, 20 procent grijs, 50 procent grijs, 80 procent grijs en helemaal wit doorgemeten om een indruk te krijgen van de snelheid van verschillende transities. We doen dat op de optimale en maximale overdrive-instelling.

De RoG Swift PG259QN heeft slechts drie overdrivestanden: 'Extreme', 'Normal' en 'Off'. Dat is een stuk minder dan bij Asus-gamingschermen zonder G-sync module. Weinig verrassend blijkt de stand 'Normal' de optimale balans te geven tussen snelheid en overshoot. Dat blijft ook zo op lagere refreshrates als 240Hz en 144Hz, waarop we het scherm ook hebben getest. De overdrive werkt dus variabel afhankelijk van de refreshrate en dat was voor bijvoorbeeld de TUF Gaming VG279QM, de 27"-variant van Asus' 280Hz-monitor die we eerder testten, wel anders. De optimale overdrive-instelling voor 280Hz veroorzaakte bij dat scherm op 144Hz een stuk meer overshoot, waardoor je voor de optimale beeldkwaliteit zelf moest overschakelen tussen standen.

We vervolgen met de testresultaten van de responstijden op de maximale 360Hz.

OD 'Normal': Responstijden

OD 'Normal': Over/undershoot

Volgens Asus is de RoG Swift PG259QN uitgerust met een 'Fast IPS' paneel en blijkens de testresultaten is daar niks van gelogen. Enkel de Samsung Odyssey G7 LC27G75T is in dit testveld nog sneller, maar een gemiddelde responstijd van 2,3ms is alsnog zeer snel. Het gemiddelde ligt bovendien lager dan de vereiste 2,8ms. Kijkend naar de gedetailleerde diagrammen wordt duidelijk dat de meeste grijs-grijstransities sneller worden afgewerkt, zo tussen de 1ms en 2ms. Je ziet dat dat wel gepaard gaat met enige overshoot, die in praktijk zichtbaar is als lichte reverse ghosting. Overdrive kan als techniek echter niet veel helpen om overgangen tussen zwart en wit te versnellen. Daarbij is de fabrikant dus afhankelijk van het gebruikte paneel, dat in de meeste gevallen zeer nipt te traag blijkt, met 2,8ms tot 3,4ms in onze metingen. Wij zouden de responstijden niettemin beoordelen als op het randje voldoende om de 360Hz-refreshrate te kunnen waarmaken.

Met de overdrive op maximaal wijzigt er, zoals je zou verwachten, niet zo heel veel aan de zwart-wit responstijden. Die blijven strikt genomen iets te traag. De grijs-grijs responstijden die al voldoende snel verliepen, krijgen wel een extra boost, waarbij sommige transities nu onder de trots aangekondigde '1ms responstijd' duiken. Dat gaat helaas ten koste van teveel extra overshoot, reden waarom we toch 'Normal' prefereren.

UFO-foto van de Asus RoG Swift PG259QN met

ULMB ingeschakeld op 240Hz.

De RoG Swift PG259QN heeft, zoals gezegd, een ULMB-modus voor voor black frame insertion, waarbij het scherm tussen ieder beeld een korte zwarte 'pauze' laat vallen. Dat kan helpen om de bewegingsvervaging verder te verminderen. Bij lcd-monitoren wordt die functie over het algemeen geïmplementeerd door het laten meeknipperen van de backlight met de verversing van het paneel. Meestal werkt dat enkel op vaste refreshrates, maar bij de eerdere TUF Gaming VG259QM en VG279QM was Asus erin geslaagd ULMB te combineren met Freesync. Het RoG-model beschikt echter niet over een Asus-eigen scaler en dus ontbreekt de nog altijd unieke 'ELMB-sync' functionaliteit op het topmodel. ULMB kan op de RoG Swift PG259QN enkel op 144Hz en 240Hz worden gebruikt, niet op 360Hz. Je kunt daarbij de lengte van de 'knipper' aanpassen, waarbij een kortere 'aan-tijd' resulteert in scherper beeld, maar mindere helderheid, en vice versa.

We testen de ULMB-modus door het fotograferen van een speciaal testpatroon van de website Blurbusters, dat inzichtelijk maakt hoe bewegend beeld op een beeldscherm ongeveer wordt getoond. Daarvoor volgen we de bewegende ufo met een camera gemonteerd op een geleiderail, waarbij we de camera op exact dezelfde snelheid als de ufo meebewegen. De sluitertijd bedraagt altijd minstens viermaal de lengte van één frame op de monitor. Op de foto zie je dat de synchronisatie van backlight en paneel bij de RoG Swift PG259QN beter had gekund. In het beeld is een tweede, vage UFO te zien. Tot op zekere hoogte is de synchronisatie tussen backlight en paneel nooit perfect, maar vind je ULMB-functionaliteit echt belangrijk, dan is de RoG Swift PG259QN niet de beste keus.

Prima beeldkwaliteit

De verdere beeldkwaliteit van de RoG Swift PG259QN is prima, zonder echt ergens op uit te blinken. De helderheid voor wit heeft een lekker ruim verstelbereik tussen 39 en 415cd/m², het contrast van 1153:1 is naar verwachting voor een scherm met dit paneeltype. Het kleurbereik van het scherm komt overeen met sRGB, waarbij we ongeveer 94 procent dekking meten. Het groene en rode kleurpunt liggen net niet helemaal op hun plek. In de aparte sRGB-modus meten we een nog iets hogere dekking van 98 procent. Je kunt de helderheid in die stand helaas niet instellen, hoewel hij met 154cd/m² zeker niet onbruikbaar hoog is.

Ook in de standaardmodus, waarvan je hierboven de meetdiagrammen ziet, is de kleurweergave al prima voor elkaar. We meten een gemiddelde afwijking of ΔE2000 van 2,47 voor kleuren en 3,11 voor grijstinten. Dat laatste is nipt hoger dan de grens van 3 die we aanhouden als 'zichtbaar voor het menselijk oog'. Met name heldere tinten lopen wat uit de pas, doordat die een klein beetje te weinig blauw bevatten. Dat komt ook tot uitdrukking in de wat warme kleurtemperatuur van 6296 kelvin, al mag de afwijking van de gewenste 6500 K eigenlijk geen naam hebben.

De RoG Swift PG259QN is geschikt voor hdr-weergave, wat ook tegelijk met G-sync gebruikt kan worden. De ondersteuning heeft niet heel veel om het lijf. Hoewel we Asus absoluut pluspunten geven voor de uitstekende kleurafstelling in hdr, blijft de kleurverzadiging achter doordat het paneel niet veel verder komt dan de sRGB-kleurruimte. Ook piekhelderheid en (vooral) contrast zijn te laag om hdr-materiaal de impact te geven die de maker bedoeld heeft.

Ook op gebied van kijkhoeken en uniformiteit weet het scherm zich niet van de massa te onderscheiden. De horizontale kijkhoeken zijn zeker voor een ips-paneel beperkt, al is dat voor een gaming scherm van dit formaat misschien niet zo heel erg. Hoewel de wituniformiteit van ons testsample behoorlijk goed is, valt de zwartuniformiteit wat tegen. Met name in de linkeronderhoek is wat backlight bleeding te zien.

Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

Conclusie

De Asus RoG Swift PG259QN is als allereerste 360Hz monitor die je kunt kopen vooral een geslaagd experiment. De fabrikant zoekt de grenzen op van het technisch haalbare, waarbij de responstijden van het paneel net voldoende blijken om de hoge beeldsnelheid te kunnen bijhouden. Op zichzelf is dat een knappe prestatie, want tot voor kort stond de IPS-paneeltechniek niet synoniem voor 'snel'. De beeldkwaliteit van het scherm is verder prima zonder echt uit te blinken, de vormgeving straalt aan alle kanten 'Gaming' uit.

Asus maakt kortom waar wat het met de RoG Swift PG259QN heeft beloofd, reden waarom we voor dit scherm onze Innovation Award uit de kast halen. Zelfs voor de fanatieke gamer is het echter geen goede koop. De 25" monitor met full-hd resolutie kost op het moment van schrijven maar liefst 699 euro, en dat is hoe je het ook bekijkt heel veel geld. Voor liefst driehonderd euro minder heeft nota bene Asus zelf een alternatief product in het assortiment, met vergelijkbare specificaties en een met 280Hz nog altijd zeer hoge refreshrate. Dat maakt de RoG Swift PG259QN lastig aan te bevelen.