MMD brengt 34"-Philips-monitor uit met gebogen va-paneel en usb-c docking

MMD brengt de 346P1CRH uit met een resolutie van 3440x1440 pixels en usb-c docking. Bijvoorbeeld een laptop is via een enkele kabel aan te sluiten voor het beeld en power delivery tot 90W, maar de monitor heeft ook een ethernetaansluiting en usb-a-poorten voor randapparatuur.

De Philips 346P1CRH beschikt over een va-paneel met een kromming van 1500R, een contrastverhouding van 3000:1 en een verversingssnelheid van 100Hz. De piekhelderheid komt uit op 500cd/m² en het scherm heeft het DisplayHDR 400-label gekregen, waarmee de monitor volgens standaardisatieorganisatie VESA de specificaties heeft voor het laagste hdr-niveau. De Philips-monitor kan 90 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en ondersteunt Adaptive-Sync.

Net als eerdere Philips-monitors is er een webcam aan de bovenkant aanwezig die geschikt is voor inloggen met Windows Hello. Het scherm staat op een voet die in hoogte verstelbaar is en er zijn een enkele displayport 1.4-aansluiting en een enkele hdmi 2.0-poort aanwezig. De 346P1CRH zal later deze maand te koop zijn en krijgt een adviesprijs van 589 euro.