Code in iOS wijst op muisondersteuning op iPad

De iPad krijgt in de toekomst mogelijk ondersteuning voor muizen en trackpads. Uit de code van iOS 14 blijkt dat Apple werkt aan een mogelijkheid om externe muizen aan te sluiten op de tablet. Dat is een indicatie dat het nieuwe iPad-toetsenbord mogelijk een trackpad krijgt.

De aanwijzingen werden ontdekt door 9to5mac. Dat bekeek de code van het nieuwe besturingssysteem voor de iPad. Ze zagen daarbij stukken code waarin wordt gerefereerd naar verschillende muisopties voor de tablet. Het zou gaan om een uitbreiding van de muisopties die in iOS 13 zitten onder de toegankelijkheidsinstellingen. In iOS 14 zitten meer opties, zoals dat de cursor automatisch verdwijnt als een gebruiker de muis tijdelijk niet beweegt. Ook zou het mogelijk zijn meerdere soorten cursors in te stellen. Naast het pijltje gaat het dan bijvoorbeeld over een handje bij het hoveren over links. Ook zou Apple werken aan dezelfde gebaren die ook op macOS worden gebruikt, zoals het tikken met twee vingers als alternatief voor de rechtermuisknop.

De code wijst ook op twee nieuwe Smart Keyboards waar Apple aan zou werken. Die zouden een trackpad krijgen. Het feit dat er meerdere Smart Keyboards komen zou ook betekenen dat die voor meerdere iPad-modellen beschikbaar worden.