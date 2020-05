'Volledige kopie van iOS 14 gaat al rond onder hackers en onderzoekers'

De volledige code van iOS 14 is uitgelekt. Verschillende beveiligingsonderzoekers en hackers hebben al sinds zeker februari toegang tot het besturingssysteem, schrijft Motherboard. Nieuwe details over het OS zijn er niet, buiten wat er eerder al uitlekte.

Motherboard schrijft dat een volledige kopie van het besturingssysteem al weken en mogelijk zelfs maanden rondgaat onder hackers en beveiligingsonderzoekers. Het is niet zeker waar die kopie vandaan komt, maar verschillende bronnen van Motherboard zeggen dat die afkomstig is van een ontwikkelaarsmodel van de iPhone 11 die in China zou zijn gekocht. Daar zou de code van het OS een-op-een van het toestel zijn gehaald en zijn verspreid in beperkte kringen.

Dat zou al in december van vorig jaar gebeurd zijn, schrijft de site. Motherboard kon dat niet verifiëren, maar wel dat een van de kopieën sowieso al sinds februari circuleert. iOS 14 komt naar verwachting in september officieel uit.

Met een kopie van iOS in handen kunnen beveiligingsonderzoekers al in een vroeg stadium op zoek naar mogelijke lekken in het systeem. Dat zou in theorie kunnen leiden tot een jailbreak. In veel recente versies van iOS kwamen jailbreaks amper voor, maar met de huidige versies van iOS 13 en recente iPhones zijn er steeds meer jailbreaks mogelijk.