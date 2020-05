Directie ondernam 'couppoging' om Fox-IT in Nederlandse handen te houden

Drie directieleden van beveiligingsbedrijf Fox-IT hebben geprobeerd met een 'couppoging' het bedrijf te laten kopen door een Nederlandse investeerder. Er zouden veel botsingen zijn tussen de directie en de Britse eigenaar van het bedrijf.

De directieleden werden eerder deze week op non-actief gezet. Fox-IT zou een intern onderzoek zijn begonnen naar het drietal, maar het was tot nu toe niet duidelijk waarvoor dat zou zijn. De Volkskrant schrijft nu dat de drie directieleden zouden hebben geprobeerd een couppoging te doen. Ze zouden een plan hebben gemaakt om samen met een Nederlandse investeerder het bedrijf terug te kopen van de Britse NCC Group. Dat nam het beveiligingsbedrijf in 2015 over. Het zou volgens de Volkskrant gaan om een bedrag van zo'n 100 miljoen euro. Het bedrijf wil niet reageren op het nieuws.

De directieleden die op non-actief zijn gezet zijn algemeen directeur Erik Ploegmakers, coo Jeremy Butcher, en Jurgen Delfos, de directeur van Crypto. Fox Crypto is een dochteronderneming en verantwoordelijk voor het beveiligen van Nederlandse staatsgeheimen. Al sinds de verkoop in 2015 zouden er zorgen zijn over die beveiliging omdat het bedrijf in buitenlandse handen kwam. In 2017 eist de Nederlandse overheid inspraak bij het bedrijf.

De Volkskrant sprak met verschillende anonieme bronnen binnen het bedrijf. Die zeggen dat er de laatste jaren steeds meer onenigheid zou zijn ontstaan tussen het moederbedrijf en de directie. Er zou al jaren 'gedonder zijn' over de relatie tussen Fox-IT en de Nederlandse overheid. Dat is een sterke klant, maar levert weinig op voor het beursgenoteerde NCC.

Ook zeggen sommige bronnen van de Volkskrant dat NCC niet blij was met de incident response-tak van het bedrijf. De inkomsten daarvan zouden te onregelmatig zijn, en NCC zou meer hebben aangestuurd op 'continue inkomsten'. Een deel van de bronnen van de krant weerspreekt dat overigens.