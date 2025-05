Fox-IT-moederbedrijf NCC Group verkoopt Fox Crypto aan Zweeds securitybedrijf

Fox-IT-moederbedrijf NCC Group doet Fox Crypto van de hand. De losstaande bv wordt verkocht aan investeringsmaatschappij CR Group voor een bedrag van 77 miljoen. Fox Crypto is het bedrijfsonderdeel dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt.

NCC Group zegt in een persbericht dat het Fox Crypto definitief afstoot. NCC Group is het moederbedrijf van het bekende cybersecuritybedrijf Fox-IT, dat bekend is van onder andere incident response, maar ook van Fox Crypto, een bv die onder Fox-IT valt. Fox Crypto is vooral bekend als het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van Nederlandse staatsgeheimen.

Die afdeling wordt nu verkocht aan CR Group Nordic AB, een van origine Zweeds securitybedrijf. Dat heeft onder andere klanten in de militaire industrie van Europa en bij de NAVO. Het bedrijf noemt zelf geen overnamebedrag, maar een analistenbureau heeft het over een bedrag van 77 miljoen euro. De overname is naar verwachting in oktober van dit jaar afgerond, mits toezichthouders daar akkoord mee gaan.

NCC Group zegt dat het Fox Crypto weg doet omdat het 'het portfolio wil simplificeren' door zich voornamelijk nog op cybersecurity te richten. Fox-IT is daarin dan het belangrijkste onderdeel. Het bedrijf zegt niet of de naam Fox-IT daarmee verdwijnt. Bij Fox Crypto, dat in Delft zit, werken 144 personen. Die blijven volgens CR allemaal bij het bedrijf werken.

De verkoop komt niet helemaal als verrassing. Vorig jaar schreef de Volkskrant al dat NCC Group van Fox Crypto af wilde en actief zocht naar een koper. NCC zegt zelf dat Fox Crypto met de nieuwe investering 'zijn leiderschapspositie in het ontwikkelen en ondersteunen van hoogwaardige cryptografische producten uit kan bouwen'.