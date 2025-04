Onderzoekers vinden ernstige fout in encryptie voor NAVO-radiocommunicatie

Een encryptiealgoritme dat gebruikt wordt voor radiocommunicatie van onder meer het Amerikaanse leger en de NAVO blijkt een kwetsbaarheid te bevatten, waardoor kwaadwillenden mee zouden kunnen luisteren.

Het probleem werd gevonden door Lukas Stennes, een Duitse doctoraalstudent cryptografie aan de Ruhr-Universität Bochum, en collega-wetenschappers die al enkele jaren onderzoek doen naar het encryptiealgoritme en daar eerder ook al papers over publiceerden. De kwetsbaarheid zit in het zogenaamde Halfloop-encryptiealgoritme voor kortegolfradio, vertelde Stennes tijdens de Chaos Computer Club-conferentie, waar hij zijn bevindingen presenteerde.

Kortegolfradio wordt veel gebruikt wanneer er communicatie over een grote afstand plaats moet vinden, maar er geen externe infrastructuur zoals radiomasten aanwezig is. Het bereik van de uitzendingen is namelijk veel groter. De verbinding wordt opgezet via het Automatic Link Establishment-protocol (ALE). Een radio met ALE kiest automatisch een geschikte frequentie en stuurt een oproepsignaal naar de andere radio. Als de frequentie goed is, wordt het signaal door de andere radio ontvangen en wordt er een handshake uitgevoerd om de verbinding op te zetten.

Door de ALE-signalen te versleutelen wordt de verbinding beveiligd. Het Pentagon en de NAVO gebruiken daarvoor sinds 2017 standaard het Halfloop-algoritme, wat een vereenvoudigde versie van AES-128 is. De onderzoekers ontdekten dat dit algoritme echter een cruciale fout bevat. Met een techniek genaamd differential cryptanalysis kan een aanvaller een groot deel van het encryptieproces omzeilen en de geheime sleutel bemachtigen die gebruikt wordt voor de encryptie. Potentiële aanvallers kunnen vervolgens de deelnemende radio's identificeren, meeluisteren met de communicatie via het netwerk en een denial-of-serviceaanval uitvoeren.

De wetenschappers hebben de aanvallen zelf uitgevoerd, en hun bevindingen eerder al in twee papers beschreven. Het onderzoek loopt dan ook al enkele jaren, waarbij de eerste paper in 2022 verscheen. De onderzoekers waarschuwen nu opnieuw dat Halfloop niet meer gebruikt moet worden, maar vervangen door een ander encryptiealgoritme. Stennis meldt in zijn presentatie dat de NAVO benaderd is met de bevindingen, maar geen reactie heeft gegeven.

Update, 14.32 uur: het onderzoek loopt al langer en de papers zijn al eerder gepubliceerd. Dat is aan het artikel toegevoegd.