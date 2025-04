Politie NL nam in 2024 voor ruim 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag

De Nederlandse politie heeft in 2024 een recordhoeveelheid cryptomunten in beslag genomen. Het gaat om ruim 41 miljoen euro aan cryptomunten, waarop het Team High Tech Crime beslag legde omdat de eigenaren verdacht worden van criminele activiteiten.

Het cryptogeld werd vooral verdiend aan 'het plegen van cybercrimefeiten als phishing of het gebruikmaken van malware, zoals ransomware', vertelt Rob van Bree, chef van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, aan de Volkskrant. Bij hoeveel acties de cryptomunten in beslag zijn genomen, is niet bekendgemaakt.

In eerdere jaren werden ook veel cryptomunten in beslag genomen, maar de politie kan niet achterhalen wat de precieze dagwaarde daarvan was. Wel weet Van Bree dat de waarde vorig jaar 'aanzienlijk hoger' was dan voorheen. "Tot dusver was het hooguit een paar miljoen euro per jaar. Dit is dus een dik record en daar zijn we trots op."