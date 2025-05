Nederlandse politie haalt criminele marktplaats HeartSender offline

De Nederlandse politie heeft tijdens een actie met de Amerikaanse FBI de criminele marktplaats HeartSender offline gehaald. Via daar werden tools verkocht waarmee online fraude gepleegd kan worden, zoals 'scampages' en 'cookie grabbers'.

HeartSender is niet één marktplaats, maar bestaat uit verschillende criminele webshops, waarvoor reclame werd gemaakt op bijvoorbeeld YouTube, schrijft de politie in een aankondiging. Naast tools voor online fraude werd ook toegang tot gehackte infrastructuur verkocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot cPanels, SMTP-servers en WordPress-accounts. Wereldwijd had de groepering achter de marktplaats duizenden klanten, zegt de politie.

Tijdens 'Operation Heart Blocker', waarbij de FBI en het Team Cybercrime van de politie-eenheid Oost-Brabant samenwerkten, zijn op 29 januari 39 servers en domeinen in het buitenland in beslag genomen. Daarbij zijn ook datasets in beslag genomen, waarin miljoenen gegevens van slachtoffers wereldwijd zijn aangetroffen. Daaronder vallen ook zo'n 100.000 Nederlandse gegevens. Het gaat om gebruikersnamen en wachtwoorden die mogelijk door cybercriminelen misbruikt zijn. Via Check Je Hack kunnen mensen controleren of hun gegevens in de dataset voorkomen.

De Nederlandse politie kwam HeartSender eind 2022 op het spoor, toen op een computer van een verdachte in een ander onderzoek phishingsoftware werd gevonden. In de VS liep toen al een onderzoek naar de groepering achter de marktplaats. De verstoringsactie van 29 januari is het voorlopige sluitstuk van deze onderzoeken.