Microsoft bevestigt audioproblemen in Windows 11, brengt patch uit

Windows 11 bevat na de installatie van de eerste beveiligingsupdate van 2025 een probleem met de audio. Door een fout in deze update werken sommige externe dacs niet meer. Het probleem wordt opgelost met de optionele KB5050094-update.

Dac staat voor digital-to-analog converter. Dit is een extern apparaat dat geluidsgegevens van Windows omzet naar audiosignalen via de aangesloten koptelefoon. Dergelijke apparaten worden in oudere pc's gebruikt, maar bijvoorbeeld ook door professionals die muziek opnemen.

Na installatie van de Windows 11-update van 14 januari, die bekendstaat als KB5050009, ontstaan echter problemen met dacs, ontdekte Windows Latest. Na installatie van de update werken USB-dacpoorten niet meer, waardoor aangesloten audioapparaten niet meer herkend worden. De Device Manager kan ook een foutmelding tonen, waarin wordt aangegeven dat het apparaat niet opgestart kan worden.

Microsoft heeft het probleem inmiddels bevestigd en opgelost met de nieuwe, optionele patch KB5050094. Daarin worden ook andere problemen opgelost, bijvoorbeeld een waarbij spelers op Arm-apparaten geen Roblox meer kunnen downloaden en spelen via de Microsoft Store. De update is te installeren via Windows Update.