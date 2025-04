Microsoft hernoemt Microsoft 365 naar Microsoft 365 Copilot

Microsoft heeft Microsoft 365 hernoemd naar Microsoft 365 Copilot voor alle Windows 11-gebruikers. Het bedrijf kondigde de verandering vorige maand al aan. Eerder deze week werd de Copilot-functie al toegevoegd aan 365-apps.

De Microsoft 365-app en -website zijn nu omgedoopt tot Microsoft 365 Copilot, zo ontdekte Windows Latest. Ook het 365-logo is veranderd in het Copilot-icoon met onderaan een 'M365'-label. In december maakte Microsoft deze rebrand al bekend. Voor zakelijke gebruikers gebruikt Microsoft de naam '365 Copilot' al langer als gemeenschappelijke term voor de AI-functies binnen zijn kantoorapplicaties.

De url's van office.com en microsoft365.com verwijzen nu ook door naar m365.cloud.microsoft. In 2023 kondigde Microsoft aan dat het alle 365-diensten wilde onderbrengen onder de universele domeinnaam cloud.microsoft.

Eerder deze week maakte Microsoft de Copilot-assistent al beschikbaar voor persoonlijke Microsoft 365-abonnementen. Daarbij verhoogde het techbedrijf de abonnementsprijzen ook met drie euro.