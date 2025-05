Microsoft 365 Copilot kan intern te veel data delen, admins krijgen instructies

Microsoft heeft een stappenplan gedeeld voor systeemadministrators die Microsoft 365 Copilot opzetten in een organisatie. Met deze instructies wil het bedrijf voorkomen dat alle werknemers toegang krijgen tot gevoelige interne informatie, zoals e-mails van de ceo of HR-documenten.

Het implementatieplan bestaat uit drie fases. Tijdens de Microsoft 365 Copilot-pilot moeten admins via een beperkte test in staat zijn om de meestgebruikte en potentieel meest 'te veel' gedeelde sites in SharePoint te identificeren. Op basis van deze vaststellingen moet het duidelijk zijn welke sites afgezonderd dienen te worden van Copilot.

De pilot wordt opgevolgd door de implementatiefase, waarbij Copilot volledig wordt uitgerold in de organisatie. Deze fase richt zich op het identificeren van risico's op 'te veel' delen en het beperken van de toegang en het verwerken van gevoelige informatie door Copilot. Tijdens de laatste fase is M365 Copilot volledig operationeel. Deze is gericht op het regelmatig genereren van zogenoemde oversharing-rapporten om het risico op overmatig delen beperkt te houden.