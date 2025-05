Microsoft test gratis desktopversies van Word, PowerPoint en Excel met ads

Microsoft bevestigt dat het 'kleinschalige tests' doet met een gratis versie van Office 365, die lokaal op de computer draait en advertenties bevat. Het bedrijf zegt dat er nog geen concrete plannen zijn om het gratis pakket daadwerkelijk op de markt te brengen.

Volgens berichtgeving van techwebsite Beebom biedt deze testversie de basisfunctionaliteiten van Word, Excel en PowerPoint aan zonder kosten. De enige voorwaarde zou zijn dat gebruikers hun documenten moeten opslaan in OneDrive, waarvoor een Microsoft-account vereist is. De apps zelf draaien wel lokaal op de pc van de gebruiker. Microsoft biedt momenteel al gratis webversies van Office-apps aan, maar die werken alleen in de browser.

Hoewel de gratis variant de basisfuncties bevat, ontbreken volgens Beebom diverse geavanceerde mogelijkheden, waaronder de Copilot-AI-features. Bij Word zouden ook enkele basisfuncties ontbreken, zoals het aanpassen van de regelafstand.

Het is niet bekend of en wanneer de gratis Office-desktopapps algemeen beschikbaar komen. Een woordvoerder van Microsoft zegt in een verklaring aan de website PCWorld dat er 'momenteel geen plannen zijn om een gratis, advertentieondersteunde versie van de Microsoft Office-desktopapps uit te brengen'. Volgens het bedrijf gaat het slechts om 'beperkte tests'. De testversie is dan ook niet voor iedereen beschikbaar.