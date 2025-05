OPPO introduceert Reno 13 en 13 Pro in Nederland en België

OPPO brengt zijn Reno 13-serie smartphones naar de Nederlandse en Belgische markt. De serie bestaat uit een regulier model, een Pro-variant en goedkopere F-versies. De Reno 13 is per direct verkrijgbaar vanaf 549 euro, het Pro-model voor 799 euro. De F-versies komen in maart uit.

De reguliere Reno 13 wordt uitgerust met 12GB geheugen en 256GB opslag. De basisversie bevat een MediaTek Dimensity 8350-soc en een 5600mAh-accu. Het 6,59"-oled-scherm van 2760x1256 pixels heeft een verversingssnelheid van 120Hz. De schermhelderheid kan pieken tot 1200cd/m². De camerasetup bestaat uit een 50MP-hoofdsensor, 8MP-groothoekcamera en 2MP-zwartwitsensor voor verbeterd contrast bij het maken van foto's.

Het Pro-model krijgt dubbel zoveel opslag en evenveel geheugen. De Reno 13 Pro onderscheidt zich verder met een groter 6,83"-display met een resolutie van 2800x1272 pixels, een iets grotere 5800mAh-accu met 80W-snelladen en een telelens voor optische zoom.

Beide toestellen draaien op Android 15 met ColorOS en bieden AI-functies zoals fotobewerking, reflectieverwijdering en Circle to Search. OPPO belooft vijf Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Beide modellen hebben aluminium frames en IP-certificeringen voor water- en stofbestendigheid.

Ook de goedkopere Reno 13 F en 13 FS verschijnen op 7 maart in Europa in de winkels. Deze modellen gaan respectievelijk 379 en 429 euro kosten. De Reno13 F 5G en Reno13 FS 5G hebben allebei een 6,67”-amoledscherm met een resolutie van 1080x2400 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Beide modellen draaien op de Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-chipset.

De Reno13 F krijgt 8GB ram en 256GB opslag, terwijl de Reno13 FS er in een configuratie met 12GB ram en 512GB opslag komt. Beide telefoons krijgen een camerasysteem met een 50MP-groothoeklens, een 8MP-ultragroothoekcamera en een 2MP-macrocamera, met een 32MPselfiecamera aan de voorkant. Ook krijgen ze allebei een 5800mAh-accu met 45W-snelladen.

Links de OPPO Reno 13, rechts de Reno 13 Pro