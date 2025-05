OPPO brengt dunste vouwbare smartphone Find N5 niet naar Europa

OPPO heeft zijn Find N5 aangekondigd en heeft daarbij gezegd tegen Tweakers dat zijn dunste vouwbare telefoon tot nu toe niet uitkomt in Europa. De prijs buiten Europa ligt op 2499 Singaporese dollar.

De telefoon meet volgens OPPO 8,9mm dichtgeklapt, tegenover 12,1mm van de Samsung Galaxy Z Fold6. Opengevouwen is de telefoon 4,2mm dik, nauwelijks dikker dan de USB-C-poort die op de onderkant zit. Het binnenscherm heeft een diagonaal van 8,12" met een resolutie van 2248x2480 pixels. Het scherm aan de buitenkant is 6,6" en heeft 2616x1140 pixels. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon X Elite-soc.

Het gaat om OPPO's eerste vouwbare smartphone die onder water moet kunnen met een IPX8- en IPX9-rating. Die behuizing meet 160,9x74,4mm in gevouwen stand, rond het formaat van een conventionele smartphone. Het gewicht is met 229g ook rond dat van een reguliere smartphone.

De accu heeft een capaciteit van 5600mAh. Dat is fors hoger dan bij andere vouwbare smartphones, omdat het gaat om een silicium-koolstofaccu. Die heeft een hogere dichtheid en maakt daardoor een hogere capaciteit mogelijk in dezelfde behuizing. De Z Fold6 heeft een 4400mAh-accu. Bij de Find N5 is de accu bedraad op te laden met 80W, draadloos met 50W.

De smartphone heeft drie camera's met 50-megapixelsensors: een primaire camera met groothoeklens, een camera met ultragroothoeklens en macromodus en een 3x-telelens.

OPPO zegt tegen Tweakers dat er geen plannen zijn voor een release in Europa. De telefoon komt uit voor 2499 Singaporese dollar. Dat is een variant met 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslag. De Find N5 zal in 2025 niet verschijnen als OnePlus Open-telefoon, zo zei OnePlus eerder. De Find N3 kwam wel uit als OnePlus Open.