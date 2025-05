Fabrikant van elektrische vrachtwagens Nikola is failliet

Nikola, een start-up die elektrische vrachtwagens maakt, is failliet gegaan. Het bedrijf noemt 'verschillende markt- en macro-economische factoren' als oorzaak van het faillissement. Het bedrijf wil zijn activa gaan verkopen.

Nikola zegt op zijn website dat het meerdere acties heeft ondernomen om 'kapitaal op te halen, verplichtingen te verminderen, de balans te versterken en cash te behouden om de activiteiten voort te zetten'. "Helaas waren deze inspanningen niet voldoende om de huidige uitdagingen te overwinnen." Nikola heeft woensdag een Chapter 11-faillissement aangevraagd, toen het naar eigen zeggen nog 47 miljoen dollar over had. Het bedrijf gaat tot eind maart door met bepaalde ondersteunende activiteiten voor vrachtwagens die al in gebruik zijn en met enkele waterstoftankactiviteiten.

Nikola bestaat sinds 2016 en leverde in december 2021 zijn eerste elektrische vrachtauto. In eerste instantie maakte het bedrijf semitrucks op basis van elektrische accu's, maar uiteindelijk besloot het om elektrische vrachtwagens die op waterstof werken te maken. In december 2023 vlogen een aantal vrachtwagens in brand, waardoor alle voertuigen werden teruggeroepen, schrijft Reuters. Daardoor verloor Nikola honderdduizenden dollars.

In 2020 kwam Nikola ook in een schandaal terecht, toen bleek dat oprichter Trevor Milton beleggers in de jaren voor de beursgang had voorgelogen over de voortgang van elektrische vrachtwagens. Milton werd in 2022 schuldig bevonden aan fraude en tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.