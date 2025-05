SURF legt 400Gbit/s-netwerk aan voor wetenschappelijk onderzoek

SURF en Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie, hebben samen een 400Gbit/s-verbinding aangelegd. De netwerktechnologie is bedoeld voor astronomen die werken met de Low Frequency Array-telescoop, of Lofar.

Surf en Astron gebruikten OpenZR+ om een directe verbinding tussen de onderzoeksfaciliteiten in Groningen en Dwingeloo aan te leggen, schrijft SURF in een aankondiging. De verbinding wordt gebruikt door de Lofar-telescoop: de grootste radiotelescoop ter wereld die werkt op de laagste frequenties die vanaf de aarde waarneembaar zijn.

De telescoop bestaat uit duizenden kleine antennes die in heel Europa staan, die signalen naar een centrale computer sturen. Deze computer verwerkt de binnengekomen data en maakt daarvan beelden van de ruimte. Nu de netwerkverbinding verbeterd is, kunnen er meer signalen tegelijk verstuurd worden. Door de hogere bandbreedte kan dat bovendien sneller en in hogere kwaliteit, wat zorgt voor scherpere Lofar-beelden, stelt SURF.

Astronomen kunnen zich daarnaast via OpenZR+ aanmelden voor multicast streams van data die rechtstreeks vanuit de Lofar-stations komen. "Dit biedt onderzoekers directe, realtime toegang tot de recentste wetenschappelijke gegevens, op het moment dat ze het nodig hebben,” zegt Julian Kootstra, network engineer bij Astron. “Als je je eigen cluster hebt, krijg je direct toegang tot nieuwe data – een revolutionaire manier om de grenzen van onze kennis te verleggen."

Voor de netwerkupgrade werd van 400G-ZR-optics gebruikgemaakt. Dit is een technologie waarmee het signaal in het netwerk versterkt wordt, zonder dat er aparte transponders nodig zijn. Op die manier zijn er minder tussenliggende componenten nodig, waardoor het netwerk minder complex wordt. Netwerkbeheer wordt zo eenvoudiger en volgens SURF is er minder kans op storingen. Ook zou er minder stroomverbruik zijn, is de apparatuur compacter en worden de kosten lager doordat er efficiëntere apparatuur gebruikt wordt.

Update 14.51 uur - Er stond dat de netwerktechnologie OpenZR+ heet, maar dit is de gebruikte technologie. Het artikel is daarop aangepast.