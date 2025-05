R1-maker Rabbit laat AI-agent zien op basis van eigen 'large action model'

Rabbit, bekend van het R1-apparaat van vorig jaar, heeft een demonstratie gegeven van een AI-agent op basis van zijn 'large action model'. Het model kan een Android-tablet besturen, al gaat dat in de demonstratie langzaam.

De achttien minuten durende demonstratie laat onder meer zien hoe de software een gedicht stuurt via WhatsApp, een cocktail uitzoekt en de ingrediënten op een bestaande boodschappenlijst zet, en een 2048-achtig spel downloadt en speelt. Er komen ook AI-agents voor andere besturingssystemen, zegt Rabbit. Rabbit sprak vorig jaar al over een 'large action model', een AI-model dat gericht is op het besturen van apps en software.

Het bedrijf gebruikt de eigen R1 niet voor de demonstratie. De prompts gaan in een LAM Playground-app op een laptop, waarna de AI-agent zijn werk doet op een Android-tablet. Volgens de demonstratie zoekt de AI-agent zelf naar interface-elementen zoals een zoekscherm. Rabbit denkt de komende weken verdere vooruitgang te boeken. Wat Rabbit op termijn wil met de AI-agent, is onduidelijk. Vrijwel alle bedrijven die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie werken aan agents om apps en interfaces te besturen.