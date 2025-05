Coolblue haalt recordomzet en opent acht nieuwe winkels in 2025

Coolblue heeft in 2024 een recordomzet gedraaid van 2,46 miljard euro. Het bedrijf schrijft zijn goede cijfers onder meer toe aan een sterke groei in Duitsland en de opening van nieuwe winkels. In 2025 wil Coolblue nog eens acht nieuwe winkels openen.

Coolblue haalde zijn recordomzet in Nederland, België en Duitsland en met Coolblue Energie. Daarnaast haalde het in 2024 een bedrijfsresultaat van 97,8 miljoen euro, wat mede te danken is aan zijn acht nieuwe winkels in Nederland, België en Duitsland.

In 2025 komen er nog eens acht winkels bij in deze landen. In België komt er onder meer een winkel in Schoten, in Duitsland worden Münster en Hamburg genoemd. Ook wil Coolblue komend jaar zijn bezorggebied in Duitsland opnieuw verdubbelen door vier nieuwe depots te openen. Daarmee kunnen zeventien miljoen extra klanten bediend worden met de bezorg- en installatieservice van de webshop. Het eerste nieuwe depot opent in maart vlakbij Hannover.

Op termijn moet het aantal winkels van Coolblue in Duitsland nog verder toenemen. De webshop wil er uiteindelijk 36 nieuwe winkels en negen nieuwe magazijnen openen, zo kondigde het bedrijf in augustus aan. Die komen vooral in het westen van het land te staan. In hoeveel jaar de webshop deze uitbreiding wil doorvoeren, is niet bekend.

In Nederland investeert Coolblue dit jaar meer in het mechaniseren van het magazijn in Tilburg. Daarmee moet het magazijn efficiënter worden, waardoor er meer klanten bediend kunnen worden en Coolblue verder kan groeien.