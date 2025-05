Nvidia gaat in VS gamers en makers aanwijzen die RTX 5090 of 5080 mogen kopen

Nvidia gaat in de Verenigde Staten een lijst hanteren van gamers en contentmakers die een RTX 5090 of 5080 mogen kopen. De voorraad van die kaarten is sinds de release beperkt. Iedere Amerikaan met een account bij Nvidia mag zich aanmelden. Het systeem heet Verified Priority Access, zegt Nvidia. Het bedrijf zegt niet of het gaat loten of dat het uit de lijst van aanmeldingen handmatig kopers gaat selecteren. Met dit systeem kan een beperkt aantal klanten de videokaarten tegen adviesprijzen verkrijgen. Dat lukt op de vrije markt niet: ze zijn bij webshops steevast honderden euro's duurder. De release van de RTX 5080 en 5090 afgelopen weken gingen gepaard met beperkte voorraden wereldwijd. Nog steeds zijn de kaarten slecht verkrijgbaar. Het is onbekend wanneer er genoeg kaarten op voorraad zullen zijn. De RTX 4000-kaarten zijn intussen uit de handel, waardoor het kopen van Nvidia-videokaarten nu moeilijk is.