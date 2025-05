'Bestellink Nvidia RTX 50-FE's vroegtijdig gelekt, stock was voor 15.00u al weg'

Het Duitse PC Games Hardware meldt dat de bestellink voor de Nvidia Founders Edition van de RTX 5080 en RTX 5090 vroegtijdig was gelekt naar een Discord-server. Daardoor was er effectief geen kaart meer over toen de verkoop om 15.00 uur officieel startte via de Nvidia-website.

De Duitse techsite heeft naar eigen zeggen 'talloze' facturen bemachtigd van RTX 5080- en RTX 5090-FE's die donderdagmiddag tussen 14.18 en 14.27 uur zijn gekocht via de uitgelekte bestellinks, waaronder de voor Nederland bestemde voorraad. De links deden de ronde op een Duitse Discord-server, waar ook een speciaal geschreven bot werd gedeeld om aankopen mogelijk te maken.

PCGH kon meekijken op de Discord-server en meldt dat de volledige voorraad aan FE's voor beide gpu's om 14.30 uur al was uitverkocht. Wie om 15.00 uur klaarzat om via de Nvidia-website een FE te bestellen, was dus bij voorbaat kansloos. De ontvangst van bestel- en verzendbevestigingen werd op de Discord-server 'gevierd', aldus de Duitse website.

Een bestelbevestiging van een RTX 5090 FE, verstuurd om 14.27 uur, meer dan een half uur voor de officiële launch

Voor het draaien van de bot was een licentiebestand benodigd, wat erop duidt dat de maker geld vroeg voor het gebruik ervan. De bot was specifiek geschreven voor de bestelsystemen van Proshop, dat in onder meer Duitsland en Nederland verantwoordelijk was voor het betaal- en verzendproces van de Founders Edition-videokaarten. Proshop is de enige retailer die namens Nvidia FE's verkoopt in Nederland, en had dus de volledige voor ons land bedoelde voorraad in beheer.

De bot vereist een licentiebestand om te kunnen worden gebruikt.

Het is onduidelijk hoe de bestellinks voor de videokaarten konden uitlekken. Door het gebruik van een uniek product-ID in de link lijkt raden onmogelijk. Los daarvan is nog onbekend waarom de producten voor 15.00 uur al te bestellen waren en waarom bestellingen die vóór 15.00 uur zijn geplaatst, en dus per definitie niet legitiem waren, wel zijn bevestigd en zelfs uitgeleverd.

Update 31-1, 16.49 uur: Proshop heeft inmiddels aan PCGH laten weten dat 'vragen omtrent de release en de afwikkeling ervan aan Nvidia's perscontacten kunnen worden gesteld'. Nvidia laat desgevraagd aan Tweakers weten niet te willen reageren op dit artikel. Ook heeft Tweakers vragen over deze situatie uitstaan bij de Nederlandse afdeling van Proshop, waarop het bedrijf vooralsnog niet heeft gereageerd.