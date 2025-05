Sonos stopt met Flex-abonnement, klanten mogen speakers houden

Sonos beëindigt zijn Flex-abonnement op 28 februari. Klanten konden hiermee Sonos-speakers voor een vaste maandprijs gebruiken. Abonnees mogen hun producten kosteloos behouden. De audiofabrikant startte de dienst, die alleen beschikbaar was in Nederland, als pilot in het najaar van 2019.

Het bedrijf heeft abonnees via e-mail geïnformeerd dat het 'na zorgvuldige overweging' heeft besloten om het Sonos Flex-programma officieel te beëindigen op 28 februari. Vanaf die datum hebben klanten geen toegang meer tot het selfserviceportaal. Ook de Sonos Radio HD-dienst is dertig dagen na de laatste factuur niet meer toegankelijk indien die was inbegrepen in het Flex-abonnement. Wie Sonos Radio HD wil blijven gebruiken, moet zich opnieuw abonneren.

De laatste maandelijkse betaling voor Flex-abonnees vindt plaats in februari. De audiofabrikant gaat klanten nogmaals op de hoogte brengen wanneer de dienst definitief is geannuleerd. Als bedankje mogen klanten hun gehuurde Sonos-producten kosteloos behouden na de einddatum. Deze producten vallen volgens het bedrijf onder de standaard garantievoorwaarden.

Sonos begon in 2019 met een pilot van Flex, waarbij klanten tegen maandelijkse betaling Sonos-speakers in huis konden halen. In mei 2023 breidde het bedrijf zijn speakerabonnement uit met meer opties en verhoogde het de prijs, al was de dienst vooralsnog enkel beschikbaar in Nederland.