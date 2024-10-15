Sonos brengt de Arc Ultra-soundbar en Sub 4-subwoofer uit voor 999 en 899 euro

Sonos brengt de Arc Ultra op 29 oktober in Europa uit voor 999 euro. De soundbar is compatibel met de nieuwe Sub 4-subwoofer. Het laatstgenoemde product komt op hetzelfde moment uit voor een adviesprijs van 899 euro.

De Sonos Arc Ultra beschikt over vijftien versterkers en veertien drivers, waaronder zeven tweeters, zes midwoofers en een Sound Motion-subwoofer. De soundbar ondersteunt verschillende audioformaten, waaronder Dolby Digital, Dolby Atmos en Dolby TrueHD. Gebruikers kunnen via een app de EQ van het geluid aanpassen, al ondersteunt de speakerset ook touchbediening en spraakbesturing. De soundbar ondersteunt Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3. De Arc Ultra weegt net geen 6 kilogram en is 75x1178x110,6mm groot.

Daarnaast kondigt het merk de Sub 4 aan. De subwoofer heeft net als de voorganger een vierkant ontwerp met in het midden een gat. Dit zorgt volgens Sonos voor een 'versterking van de basweergave'. De speaker beschikt over twee digitale versterkers en twee elliptische 5x8"-woofers. Gebruikers kunnen wederom via de Sonos-app de EQ aanpassen. De subwoofer neemt eventueel ook de instellingen van aangesloten producten over. De Sub 4 weegt bijna 11,8 kilogram en is 389x402x158mm groot.