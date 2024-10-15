Sonos brengt de Arc Ultra-soundbar en Sub 4-subwoofer uit voor 999 en 899 euro

Sonos brengt de Arc Ultra op 29 oktober in Europa uit voor 999 euro. De soundbar is compatibel met de nieuwe Sub 4-subwoofer. Het laatstgenoemde product komt op hetzelfde moment uit voor een adviesprijs van 899 euro.

De Sonos Arc Ultra beschikt over vijftien versterkers en veertien drivers, waaronder zeven tweeters, zes midwoofers en een Sound Motion-subwoofer. De soundbar ondersteunt verschillende audioformaten, waaronder Dolby Digital, Dolby Atmos en Dolby TrueHD. Gebruikers kunnen via een app de EQ van het geluid aanpassen, al ondersteunt de speakerset ook touchbediening en spraakbesturing. De soundbar ondersteunt Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3. De Arc Ultra weegt net geen 6 kilogram en is 75x1178x110,6mm groot.

Daarnaast kondigt het merk de Sub 4 aan. De subwoofer heeft net als de voorganger een vierkant ontwerp met in het midden een gat. Dit zorgt volgens Sonos voor een 'versterking van de basweergave'. De speaker beschikt over twee digitale versterkers en twee elliptische 5x8"-woofers. Gebruikers kunnen wederom via de Sonos-app de EQ aanpassen. De subwoofer neemt eventueel ook de instellingen van aangesloten producten over. De Sub 4 weegt bijna 11,8 kilogram en is 389x402x158mm groot.

sonos arc en subsonos arc en subsonos arc en subsonos arc en sub

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 17:41
175 • submitter: Patriek

15-10-2024 • 17:41

175

Submitter: Patriek

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Sonos Arc Ultra

vanaf € 998,-

5 van 5 sterren

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Reacties (175)

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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 15 oktober 2024 17:48
Met het debacle rond de huidige Sonos apps overweeg ik deze producten niet eens meer en raad ik iedereen Sonos inmiddels af. Men krijgt de app maar niet voor elkaar. Het blijft onstabiel en onbetrouwbaar en dat is eigenlijk schandelijk bij iets als Sonos waar je je eigenlijk inkoopt in een gesloten ecosysteem. De prijs staat al lang niet meer in verhouding met de kwaliteit.
jip_86 @Bor15 oktober 2024 17:51
Eens, maar waar zou je heen moeten? Ben er nog niet echt uit hier.
joostmakaay @jip_8615 oktober 2024 17:52
Bluesound mogelijk?
DennusB
@joostmakaay15 oktober 2024 17:53
Ook die heeft z’n issues.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DennusB15 oktober 2024 19:35
Zoals welke (in vergelijking tot Sonos)? Met de Bluesound devices waar ik ervaring mee heb heb ik nooit issues ervaren.
DennusB
@Bor15 oktober 2024 19:55
Lees deze pagina eens door : https://nl.trustpilot.com/review/bluesound.com
Is zelfs een onafhankelijk platform!
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DennusB15 oktober 2024 20:21
60 reviews in totaal waarbij de doorgaans ontevreden vocale groep op Trustpilot zijn gal spuit op een niet geverifieerd profiel. Dat zegt maar heel erg weinig. Ter vergelijking; Sonos scoort daar nog behoorlijk slechter (namelijk een 1,2!) met behoorlijk meer reviews waarbij de laatste recenties allemaal mijn punt onderschrijven en klagen over de slechte (app) kwaliteit. Ook daar hecht ik weinig waarde aan. Trustpilot is niet objectief.

Volg je wel deze lijn dan scoort Bluesound dus ook onder de vocale ontevreden groep beter dan Sonos.

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 oktober 2024 21:53]

youridv1 @DennusB16 oktober 2024 09:43
Trustpilot zou ik niet te serieus nemen. Daar komen alleen maar mensen die wat te zeiken hebben of die googlen "<webshop naam> reviews" omdat ze het niet kennen. De bias van die site is echt enorm.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @youridv116 oktober 2024 16:56
Dat klop en dat zie je ook hier in zowel het geval van Sonos als Bluesound. Je vind er vrijwel enkel de vocale ontevreden groep. Gezien er vrijwel geen moderatie is roept men vaak wat men wil ook al ligt het niet eens in de buurt van de waarheid. In het geval van Bluesound is het profiel zelf niet geverifieerd. Daar is geen enkele vorm van wederhoor mogelijk.

Sonos heeft wel een geverifieerd profiel. Daarvan is de ranking:
Reviews 4.968 • Zeer slecht
Brenttouza @jip_8615 oktober 2024 17:57
Ik heb enkele jaren geleden een JBL soundbar gekocht. Ik ben er relatief tevreden over. :)
AJediIAm @Brenttouza15 oktober 2024 18:01
Is het alleen een soundbar of ook een multiroom audio ecosysteem?
Brenttouza @AJediIAm16 oktober 2024 15:50
Ik ben zelf niet heel ingelezen in het hele multiroom audio, dus ik kan enkel getuigen over de soundbar :)
AJediIAm @Brenttouza16 oktober 2024 17:42
Ok. Bedankt
Sparks.nl @jip_8615 oktober 2024 20:54
Misschien gewoon een echte hifi set kopen dan maar? ;)
Crew One @Sparks.nl16 oktober 2024 11:41
Eigenlijk wil ik daar nu juist vanaf. Kinderen (peuters) lopen tegen de speakers aan, het kost best wat ruimte en waarom eigenlijk.... zodat Unicorn Academy een beetje klinkt?

Ik heb het idee dat de geluidskwaliteit van de goede soundbars tegenwoordig de hifi sets van 8-9 jaar geleden wel evenaart als het gaat om TV- en filmkijken. Vroeger was ik daar redelijk kritisch op, maar nu wil ik het gewoon 'goed genoeg' en makkelijk. Liefst onder de kraan afwasbaar ook nog :+ (Ook qua kamer-indeling enzo.)

[Reactie gewijzigd door Crew One op 16 oktober 2024 11:42]

Intronic @jip_8615 oktober 2024 22:03
Ben van Sonos naar Denon Home gegaan, niet perfect maar werkt meer dan prima in alle scenarios (muziek in verschillende gebieden, samen koppelen, soundbar voor tv)
Alteafr @Intronic15 oktober 2024 22:26
Had je beter bluesound kunnen pakken , verschrikkelijk die Heos app
the-body @jip_8615 oktober 2024 18:13
Nakamichi, en nê, niet die ouwe cassettedecks :)
NrFive @jip_8615 oktober 2024 19:44
De Sony HT-A9 of diens opvolger kan ik aanraden.
iDennis3D @NrFive16 oktober 2024 13:14
Daar lees ik idd hele goede verhalen over, is die echt zoveel beter?

Mijn systeem is aan vervanging toe ;-)
NrFive @iDennis3D17 oktober 2024 10:58
Ik had destijds speciaal gewacht op de HT-A9 omdat het bij mijn specifieke use case paste:

- Ik had al een fatsoenlijke TV van LG, niet opgehangen maar op een meubel
- Geen behoefte om draden te trekken
- Wilde Dolby Atmos, want primaire doel was voor films
- Moest niet opvallen in mijn inrichting
- Geen soundbar of midden speaker, omdat ik daar de ruimte niet voor heb. Mijn TV ophangen zou niet werken, door de vele kabels in de muur

Uit eigen onderzoek kwam deze set (+ subwoofer) omdat die een virtuele center speaker kan genereren. (Als je bepaalde Sony Bravia tv hebt, kan je die instellen als center)

Alles aangesloten en afgesteld, ben ik er helemaal weg van. Te vaak kijk ik om me heen omdat geluid vanuit een bepaalde hoek komt.

Werkt verder prima met m’n Apple TV en PS5 en ook muziek ernaar streamen werkt simpel. Heel soms moet ik de controle box van stroom afhalen als de sync met TV niet goed gaat (je merkt dat bijv de afstandsbediening van de TV het volume van de set niet automatisch meepakt), maar dit is misschien 1x in een half jaar dat dat gebeurd.

En qua prijs is die inmiddels ook een stuk goedkoper dan toen ik m had aangeschaft.

[Reactie gewijzigd door NrFive op 17 oktober 2024 11:00]

johnkessels87 @jip_8615 oktober 2024 20:35
Teufel Home series
cbr600f4i @jip_8615 oktober 2024 21:38
Sennheiser Ambeo, tevreden gebruiker hier.
YGDRASSIL @cbr600f4i16 oktober 2024 08:27
Mijn sennheiser ambeo soundbar ben ik ook erg tevreden over. Maar dat is wel meer standalone die hebben dacht ik niet een heel ecosysteem van multiroom etc.
Jonathan-458 @jip_8615 oktober 2024 22:12
Bose en/of Yamaha bevallen eigelijk wel uitzonderlijk goed.

Inmiddels is Sonos geen disruptor meer, andere merken zijn in middel bij of beter dan Sonos.
ChiLLeR @jip_8615 oktober 2024 19:03
Bang en Olufsen?
nexhil @jip_8616 oktober 2024 07:31
Ja en buiten dat, ik ervaar zelf geen problemen met Sonos. Ik heb dan wel geen grote setup (4 speakers, waarvan 3 meestal gwet geluid van de TV verzorgen), maar ik kan alles wat ik 2 jaar geleden ook kon. Voor mij is de Integratie met Apple music eigenlijk beter geworden.
_Richie_ @jip_8616 oktober 2024 09:51
Ik heb al zoveel geïnvesteerd in het Sonos eco-systeem dat ik nu niet wil overstappen naar iets anders.
Het geluid bij films met atmos icm een Arc/Sub/Era 300 werkt super hier.
Overigens werkt de Sonos Ace icm de Sonos Arc feilloos. Ben hier echt heel tevreden mee.
Buur75 @jip_8616 oktober 2024 11:27
Ik weet niet welke eigenschappen van Sonos je terug wilt zien in je nieuwe systeem, maar bij mij thuis doe ik al mijn muziek met piCorePlayer met LMS (voorheen Logitech Music System). LMS draait bij mij op een RPi, maar dat kan volgens mij ook op een NAS of een ander apparaat. Het is dan in alle gevallen via de browser te bereiken, dus een app is niet eens nodig.
Wat betreft hardware moet je eens kijken wat er mogelijk is. Met een DAC of AMP HAT die aan jouw wensen voldoet op een RPi kun je prima players maken die je dan weer aan een fatsoenlijk HiFi systeem kunt aansluiten, maar je kunt ook een Chromecast of een ouder apparaat uit de Logitech Squeezebox serie aansturen. Ik gebruik mijn Squeezebox Radio (echt goed geluid voor een draagbare kleine radio) ook nog steeds in dit systeem. Die zet in de keuken of in de hobbyschuur neer of zo...
Voor online shit zoals Spotify, Deezer en Tidal moet je naar de plugins gaan kijken. Ook die moet je aan de gang kunnen krijgen, maar misschien is het hobby-niveau iets te hoog voor je en heb je liever een systeem dat out of the box werkt.
Ik kan je er wel bij vertellen dat me dit allemaal nauwelijks geld heeft gekost (afgezien van de audio apparatuur, speakers, etc). Echt een minimale fractie van wat een enkelvoudige Sonos speaker kost.
HardMart @jip_8616 oktober 2024 15:31
Yamaha MusicCast
pjdijkema @jip_8621 oktober 2024 20:37
Ik ben erg tevreden over de Sennheiser Ambeo.. je hebt de max, plus en de mini.. waarbij de plus vergelijkbaar en beter is als de arc.
Mars Warrior @Bor15 oktober 2024 18:09
Sonos past anders perfect in mijn Apple ecosysteem dankzij Airplay2 :)

Koppelt dus perfect op de Apple TV, iPhone of iPad waarbij ik dynamisch de speakers kan selecteren.

De Sonos App gebruik ik dus nooit, en is dus ook geen enkele reden om geen Sonos speakers te kopen. Zolang ik ze kan configureren en in een groep kan zetten is het voor mij al goed :P
:
Pfeezer @Mars Warrior15 oktober 2024 18:35
Zo gebruik ik mijn twee Sonos Ones ook het liefst. Maar kan je tegenwoordig je surround opstelling ook zo configureren zonder de app? De Beam is hier verkocht omdat die geluidskwaliteit toch tegenviel in combinatie met de 2 Ones als rear speakers. Hier had ik destijds de app nog voor nodig om ze in surround te zetten.
DLeijen @Pfeezer15 oktober 2024 20:29
1x in de app instellen, daarna hoef je niets te doen.
JinShepard @DLeijen15 oktober 2024 23:07
Zaldat ook voor deze nieuwe zijn? Zou me niet verbazen dat ze sonos twos gaan uitbrengen.... nah zou toch niet ...
DLeijen @JinShepard16 oktober 2024 08:33
... je verwacht dat Sonos je iedere keer opnieuw je speakers laat configureren om ze te gebruiken?
youridv1 @JinShepard16 oktober 2024 09:44
Die zijn er al. Heet de Era 100. Werken hetzelfde als alle voorgaande sonos speakers. Het hele punt van zo'n ecosysteem is dat al die speakers via dezelfde app op dezelfde manier werken. Ze gaan niet ineens een "sonos twos" uitbrengen die die feature niet hebben. Hoe je daarop komt, snap ik niet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 oktober 2024 09:46]

JinShepard @youridv116 oktober 2024 19:27
Dat de "two" dan alleen op deze werkt en de one niet, en hoe ik erop kom.. heb je de laatste tijd niet gezien hoe vaak bedrijven dit soort bs doen.
youridv1 @JinShepard17 oktober 2024 09:01
?? Het hele punt van het sonos ecosysteem is dat al die speakers met elkaar samenwerken. Dat is hun enige unique selling point.

Lijkt er meer op dat je gewoon geen ervaring hebt met sonos en niet snapt wat het product inhoudt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 17 oktober 2024 09:02]

JinShepard @youridv117 oktober 2024 17:31
Ik heb hier de arc en 2 sonos one's vriend.
Skywalker27 @Mars Warrior15 oktober 2024 18:18
Precies dat heb ik ook hier gebruik die app nooit.
Janusch @Mars Warrior15 oktober 2024 18:21
Hier ook. Wij gebruiken de app zo min mogelijk. Airplay 2 werkt goed icm Apple TV
Basjuh84 @Mars Warrior15 oktober 2024 19:05
Ja, hier ook zo. Ik gebruik slechts heel af en toe om wat te ‘prutsen’ of instellingen aan te passen. Heel soms doet mijn HDMI geluid het niet, dan is het vaak handig om even wat zaken te checken.
Ethirty @Mars Warrior15 oktober 2024 19:10
Vind je? Ik heb er op een of andere manier altijd ruzie mee.
Luchtbakker @Bor15 oktober 2024 19:33
Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb nu zo'n 12 jaar Sonos. 2x play.1 , 1x play.3 en 2x Sonos Ikea Symfonisk (feitelijk een play.1) en gebruikte het altijd naar volle tevredenheid.

Maar de laatste 3 jaar heb ik aan de lopende band problemen gehad. Van haperende wifi verbindingen en streams, tot streams die niet meer afspelen, en speakers die niet meer synchroon kunnen afspelen.

Never nooit meer dat ik nog een Sonos product ga aanraken. Geen idee welk alternatief mij zal aanspreken, maar Sonos zeker niet meer.
Ronns @Luchtbakker16 oktober 2024 00:29
zelfde verhaal hier al 10 a 15 jaar Sonos.
Nu 1x arc, 1x sub, 5x ikea (2 in soundbar setup), 2x play 3, en nog 1 oude play 5 met de oude app.
Sinds enkele jaren drama, al voor de app update.
Speakers verdwijnen, reageren niet, volume extreem traag, spotify ziet maar een deel of geen speakers, drama drama drama.

Aantal keren met hun prima support urenlang het geprobeert op te lossen. Niet gelukt. Instabiliteit bleef.

Ik speel altijd via spotify af maar voor volume en radio kan ik niet om de sonos app heen.
Arc, sub en 2x ikea draait wel ok maar heeft dan ook directe audio input (optic) van beamer via interface kastje.
Het schijnt dat alles bedraden de problemen kan oplossen en dan niks via wifi.
sub en rear speakers moeten wel draadloos als ze aan arc hangen. Wordt eigenlijk ''1 speaker set'

Ik hoop dat de software een keer weer op de rit komt ipv constant nieuwe hardware uitbrengen. Ook ik zit te diep in sonos om het te vervangen...

[Reactie gewijzigd door Ronns op 16 oktober 2024 00:41]

DennusB
@Bor15 oktober 2024 17:53
Het is de laatste maanden heel erg verbeterd. Ik vind je reactie heel overtrokken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DennusB15 oktober 2024 17:55
De laatste maanden zijn er amper significante updates geweest, verliezen mijn speakers nog steeds meer malen de connectie en moeten ze soms compleet opnieuw worden verbonden. Het is echt, zeker voor de prijs die men voor de producten vraagt, echt niet goed gesteld.

Het is dermate slecht dat we dit soort nieuwsberichten zien:
nieuws: Sonos biedt excuses aan voor slechte app en geeft planning voor verbe...
nieuws: Sonos stelt ombudsman voor kwaliteit aan na problemen rond tegenvalle...

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 oktober 2024 17:59]

DennusB
@Bor15 oktober 2024 17:59
Ja dat is dan bijzonder want ik heb al maanden geen grote issues meer. Netwerk is goed ingericht, de meeste Sonos bekabeld en 2 via wifi (totaal 9 speakers) en werkt als een trein. Toen de nieuwe app live ging was het inderdaad bar-slecht, hier nu niet meer in ieder geval.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DennusB15 oktober 2024 18:11
Je claimed hier dat iets bijzonder is op basis van je eigen N=1 ervaring heb ik het idee. Kijk eens naar reviews, recenties en de reacties van mensen op diverse fora en andere platformen inclusief Tweakers. Er is zelfs een ombudsman voor kwaliteit aangesteld en er zijn excusses aangeboden omdat het bar en bar slecht is.
Fab1Man @Bor15 oktober 2024 18:54
Maar jij doet precies hetzelfde met jouw n=1 ervaring.

Het is niet fraai wat er gebeurd is bij Sonos, maar je kunt het ook als volgt zien. Ze redesignen de hele app en maken daarbij behoorlijk wat fouten. In eerste instantie wordt dit nog geschoven onder het mom van "moed" maar daarna hebben ze toch echt wel de keutel ingetrokken. Ze maken excuses (wie zie je dat nog doen) en ze stellen iemand aan om de kwaliteit te overzien. Dat ze dat initieel nog niet hadden maakt daarin eigenlijk niet uit, ze proberen in ieder geval te leren van hun fouten, iets wat in heel veel situaties gezien wordt als "maak fouten, want daar leer je van". Maar nee, we gaan weer direct de cancel cultuur in en bij het maken van een fout (of meerdere, ik zie het hele stuk als één grote clusterfuck, dus één fout) moet je daar oneindig voor boeten.

Ik heb van die hele redesign zelf het tegenovergestelde ervaren... De features die weggehaald werden gebruikte ik niet, ik had en heb verder geen last van wegvallende speakers, dus bij mij werkt het perfect. En zo heb ik een kennis die mij laatst vroeg waarom er nou zoveel ophef was, want ook hij ervoer geen problemen. De media is hier sowieso vol op ingedoken en meet het enorm groot uit.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Fab1Man15 oktober 2024 19:24
Maar jij doet precies hetzelfde met jouw n=1 ervaring.
Heb je de door mij gelinkte artikelen (en de anderen hierover) ook gelezen. Dan zal je zien dat mijn reactie echt niet over N=1 maar een N=veel ervaringen gaat. Sonos heeft met de nieuwe slechte app en alle issues hieromheen zelfs het nieuws gehaald wat al een prestatie op zich is voor een producent van dit soort electronica.

Bij Sonos staat en valt voor veel mensen alles met de app en goede support. Dat is op zich waar je je in inkoopt. Wat betreft features zijn er meestal betere alternatieven. Wat betreft kwaliteit ook. Sonos stond bekend om redelijk tot goed en zeer makkelijk te bedienen. Dat is waar ze naam mee hebben gemaakt die nu een behoorlijke deuk heeft opgelopen.
4Reload @Bor16 oktober 2024 09:25
In mijn omgeving wordt veel gebruik gemaakt van Sonos (of de Ikea versie) en ik heb niemand horen klagen over het wegvallen/disconnects van de Sonos producten laat staan het helemaal opnieuw moeten configureren. De nieuwe app gaf inderdaad problemen maar dat gene wat miste zit er inmiddels al wel weer in.

Wellicht heb je lokaal een issue met je (wifi) netwerk en zou je lokaal eens moeten kijken naar de volgende pagina: xxx.xxx.xxx.xxx:1400/support/review. (en op de x het ip adres van je controller).

Hierop kan je precies zien waar mogelijk de problemen zitten.
leonbong @4Reload16 oktober 2024 16:09
Ik had 10 jaar plus een werkend systeem. Nieuwe app en spontaan werkt het heel slecht en dan krijg ik de opmerking om het netwerk te controleren.
Nou die is ongewijzigd dus dat ligt het toch aan sonos zooi.

Maar mij zijn ze kwijt. Inmiddels bijna volledig over op bluesound nog één speaker.
j_bos @leonbong16 oktober 2024 16:30
Al die ophef over zo'n Sonos app snap ik ook niet want die gebruik ik niet.

Ik zet de Sonos aan met m'n Home Assistant (radio) of ik speel muziek over wifi op de Sonos met Spotify. Daarnaast zit de Arc met HDMI op een HDMI switch aan de TV (want de TV verknalt anders de audiocodecs) en de surround werkt ook prima.

Waarvoor gebruikt iedereen die app dan wat zo slecht werkt?
Geim @Bor15 oktober 2024 18:19
In dat geval n=2, hier ook geen enkel probleem. 5 stuks Sonos in huis.
Strebor @Geim15 oktober 2024 18:44
N=5 (drie locaties, ieder bovendien met gecompliceerde gesegmenteerde netwerken, gerouteerde VLANs, link bonding, redundant verbindingen en loop detectie, VPN koppelingen en meer. Geen probleem met verdwijnende Sonos devices. Alles snel, stabiel en muziek over meerdere speakers en kamers (met stereoparen en subs) perfect in sync. Ik blijf dat knap vinden!

Enige echte issue is dat ik bij elke locatie weer even het Sonos systeem moet zoeken. Vroeger onthield de app meerdere locaties (en de login van de Sonos admin user). Hopelijk fixen ze dat binnenkort ook.

Ja, ze hebben geblunderd. Behoorlijk zelfs. Maar ze hadden ook de ballen dat later toch toe te geven en transparant te zijn over hoe ze het gaan oplossen.
SirMemeAlot @Strebor15 oktober 2024 18:50
N=6 met 4 speakers met 1 subwoofer en een playbar in 3 verschillende ruimtes. Nooit geen disconnects of problemen om meerdere ruimtes aan elkaar te koppelen. Het volume aanpassen is wel wat wennen, maar heeft voor- en nadelen.

Wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet gefaald hebben, maar wel dat ik het eens ben met @DennusB
BytePhantomX @SirMemeAlot15 oktober 2024 19:03
N=7 met Beam, 2x Ikea en 4x One. Ik gebruik de app bijna nooit en heb in de tussentijd geen enkele klacht gehad.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @BytePhantomX15 oktober 2024 19:11
De ikea devices die je nu koopt kan je met de huidige Android app versie niet eens koppelen. Kijk maar eens op de ikea site. Het regent problemen. Work around is eerst een firmware update met bv de Windows app.

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 oktober 2024 19:37]

brandon @Bor15 oktober 2024 19:26
Koop gewoon Sonos en niet die IKEA namaak troep.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @brandon15 oktober 2024 20:29
Die "Ikea" namaak troep wordt gewoon door Sonos geproduceerd en samen met Ikea in de markt gezet. Ik begrijp jouw flame dan ook niet helemaal. Ik heb overigens beide; zowel een Ikea device als Sonos. Het maakt wat betreft app niet uit; dat is exact dezelfde. Wat betreft kwaliteit doet het ook weinig voor elkaar onder waarbij de Ikea versie een stuk vriendelijker geprijsd is (wat misschien ook direct een inkijk geeft in de marges die Sonos hanteert).

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 oktober 2024 21:08]

Strebor @brandon16 oktober 2024 17:05
Eh, het is gewoon Sonos in een Ikea jasje. Mij mij in huis staan er twee. Op een plek waar het kwaliteitsverschil je me niet uitmaakt en je ze toch niet ziet (en het verschil is miniem). En ze doen het prima, ook met de nieuwe app (maar ik had ze al, en het probleem blijkt dat je geen nieuwe kunt of kon toevoegen).
Pasteis @BytePhantomX15 oktober 2024 19:16
N=8 hagelnieuwe gebruiker en zeer positief over de ervaring.

Negativiteit vormt zich al snel op het internet.

Ps: 1x Arc, 1x sub mini en 3x era 100

[Reactie gewijzigd door Pasteis op 15 oktober 2024 19:17]

leonbong @Pasteis16 oktober 2024 16:11
De problemen zijn bij mensen zoals ik. Met hardware die al ouder is.

Zoneplayer 90 gen 2
Play 3

[Reactie gewijzigd door leonbong op 16 oktober 2024 16:12]

giantgiantus @Pasteis15 oktober 2024 19:27
N=10. Twee locaties en geen enkele issues.
axg @giantgiantus15 oktober 2024 19:33
N=11 nog nooit last gehad van de app
KingDurk @axg15 oktober 2024 20:48
N=12 beam, 2x one en een roam. de connectie met HA is top. Het werkt bijna altijd en is intuïtief. Ik gebruik de app weinig.

Het is vooral gemak met een keerzijde want je “moet” online zijn en zit vast aan het ecosysteem. Het liefst zou ik ze offline gebruiken maar goed die mogelijkheid is er nu niet. Gaat vast iemand maken als ze niet meer ondersteund worden :)
dfbt @KingDurk16 oktober 2024 08:36
n=13 Beam, 5x One, Woofer. Nooit geen problemen gehad met verbindingen, Wifi, of koppelen.
Ik heb wel zo'n sonos bridge in meterkast. Tevens alles 1x ingesteld, en ik gebruik nooit mijn Sonos App.
Ook hier een apple gebruiker.
-Muncky- @Strebor15 oktober 2024 19:41
N=11, hier geen enkel issue gehad. Sonos Arc, Sub, 2x One, 2x Play 1, Beam Gen 1, Move 2.
kipppertje @Strebor16 oktober 2024 12:18
N=15, het gaat de laatste tijd juist erg goed. Moet wel zeggen dat ik voornamelijk Airplay of Spotify Connect gebruik. Desondanks gebeurde het voorheen regelmatig dat ik Spotify over AirPlay moest streamen, maar dat is niet meer het geval. Blijft natuurlijk bizar wat Sonos gedaan heeft met hun app, maar om te zeggen dat ze "het niet voor elkaar krijgen" is wat overtrokken, ze maken grote stappen.
TweakTox @Strebor16 oktober 2024 15:53
N=16. Nooit grote issues gehad en werkt prima in mijn huidige setup (2 losse speakers, 1 soundbar, 1 subwoofer).
Rekcor @Geim16 oktober 2024 09:33
Mijn tegenervaring n=2. Sinds de update regelmatig geen contact mogelijk met speakers of dat je wel contact lijkt te hebben, maar de controls het vervolgens niet doen.

Overigens de afgelopen maanden wel wat verbetering gezien.

Ik meen ergens te lezen hebben dat de specifics van je lokale Wifi van invloed zijn op het presteren van de Sonos. Hier: https://www.linkedin.com/...lysis-andy-pennell-wigwc/
Geim @Rekcor16 oktober 2024 13:43
Ik meen ergens te lezen hebben dat de specifics van je lokale Wifi van invloed zijn op het presteren van de
Oh dat is helemaal waar. Ik draai hier met Unifi spul en heb voordat ik compleet overging een AP van TP-Link geprobeerd, echt ontiegelijk veel uren in gestopt, maar kreeg de Sonos (play-1) niet aan de gang op de TP-link. Unifi weer aangezet en direct weer connectie. Overigens heb ik mijn 3 AP's wel fixed op kanaal 1, 6 en 11 staan. De Sonossen verbinden op een wifinetwerk waar alleen 2,4 GHz aan staat.
trisje @Geim16 oktober 2024 16:17
ik conbinatie met spotify of direct in de Sonos app is het toch echt soms lastig om muziek af te spelen omdat de speakers niet zijn geselcteerd of niet berijkt kunnen worden. het duurt soms minuut voor dat er eindelijk muzek uit komt.
Benjamin_L @Bor15 oktober 2024 18:41
Eens met @DennusB. Hier ook geen last. Enige wat ik heb ervaren dat de nieuwe app na release langzaam was. Functies die ze eruit hadden gesloopt gebruikte ik niet dus miste ik ook niet. Sinds laatste update is de snelheid van de app aanzienlijk verbeterd. Slechte reviews, mensen met slechte ervaringen schreeuwen over het algemeen harder dan de mensen die wel tevreden zijn. Een ombudsman voor kwaliteit aanstellen toont alleen maar aan dat ze ervan geleerd hebben en willen voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren.
Eejs @DennusB15 oktober 2024 18:32
Jammer genoeg is dat geen garantie.

Het blijft onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Ik heb een tijd lang hetzelfde gedacht want alles leek goed te werken. Tot vorige week... ineens zijn er 3 van de 7 speakers niet meer aan te sturen: de queue is leeg in de app terwijl er weldegelijk zaken in de queue staan, iets afspelen resulteert in een error, die speakers aansturen in Spotify lukt ondertussen ook niet meer want die vindt ze zelfs niet meer, ...
Er is niks gewijzigd aan de app, mijn netwerk of de firmware. Ineens zijn die drie terug onbruikbaar. Het zijn nota bene de enige Era 100's in mijn setup.
Dit geeft mij in elk geval weinig vertrouwen in Sonos op dit moment. Ik ga het niet van de daken schreeuwen dat het rommel is, maar ik zou het momenteel nog steeds niet kunnen aanraden.

Toen het voor mij weken stabiel was, vond ik de nog steeds negatieve posts op Reddit wat gek, dus ik begrijp de verwondering heus wel, maar zonder enige wijziging is het bij mij ook terug in de soep gedraaid.

Edit: Er is zonet een firmware update beschikbaar gesteld. Na deze update kreeg ik opnieuw een melding dat mijn hele systeem niet meer gevonden kan worden. Om maar aan te geven dat het dus lange tijd goed kan gaan en dan ineens... niet meer.

[Reactie gewijzigd door Eejs op 15 oktober 2024 20:17]

psdata @DennusB15 oktober 2024 19:17
Ik kan dat ook beamen,
Toen die wrake App werd aan geboden. Maar na die twee update's die daar op volgenden.
Eigenlijk geen problemen meer. En nee, ik maak geen gebruik van de wekker.
Het is natuurlijk een compleet eco systeem in de de os in woonkamer, Study, slaapkamers, Hobby/TV kamer en de Badkamer.
Ik bestuur de sonos devices ook wel vaak aan vanuit Homey of HA en dan ook geregeld via Spotify.
acreed166 @Bor15 oktober 2024 19:40
Ik heb ook al maanden geen issues gehad, het enige wat mij opviel is dat true play steeds uitstaat als ik app open. Ik zet hem weer aan en paar dagen later staat die weer uit.

Setup
Arc
Era 300 2x
Sub mini
brandon @Bor15 oktober 2024 18:32
Dat is maanden geleden, je overdrijft
App is stabiel maar gebruik zelf de app zelden, gewoon spotify Connect en AirPlay 2 werkt prima dus waarom heb je de app nodig. Is alleen voor de setup of andere instellingen zoals alarm nodig.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @brandon15 oktober 2024 19:09
Het is een aantal weken geleden. Sindsdien zijn er vrijwel geen nieuwe significante app versies uitgekomen. De updates die er zijn bieden geen fix voor de bekende issues. Heb je het nieuws over de issues bij Sonos niet gevolgd? Ik overdrijf dus niet. Als je de app niet gebruikt of vrijwel niet kan je toch niet oordelen over de stabiliteit ervan?

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 oktober 2024 19:32]

DennusB
@Bor15 oktober 2024 19:28
Waar baseer je dit op? Er komen echt bijna wekelijks updates uit… t lijkt er een beetje op alsof je heel graag je frustratie wil uiten, maar vooral met loze statements.
jip_86 @DennusB15 oktober 2024 19:52
De laatste update is al weer van 18 september (Android).
brandon @Bor15 oktober 2024 19:21
De app is de afgelopen 2 maanden wekelijkse ge-update.
Vertel nou eens wat je probleem met de app is en waarvoor gebruik je deze app?
Eejs @brandon15 oktober 2024 20:26
Het is wat kort door de bocht hoor. Zelfs met Spotify Connect kan je problemen krijgen. Cfr mijn andere reactie in deze thread.
Ik heb 7 speakers en dat is weken lang heel stabiel geweest. Ineens is het, zonder enige wijzigingen aan mijn netwerk, de app of de firmware gestopt met werken voor mijn 3 Era 100 speakers.
De Sonos app weigert gelijk wat af te spelen op die speakers, ziet de queue niet meer en de Spotify app vindt die drie speakers zelfs niet meer, dus Spotify Connect is ook niet te gebruiken.
De app is één zaak, maar de problemen zijn groter dan enkel de app. Indien het bij jou werkt, mag je blij zijn, maar weet dat het ook zomaar kan verkeren zonder dat je iets doet. Zelfs voor niet-Sonos apps die jouw speakers op andere manieren aansturen of gebruiken.
brandon @Eejs15 oktober 2024 22:06
Heb al meer dan 10 jaar Sonos. Nooit problemen gehad. Sterkte ermee
leonbong @brandon16 oktober 2024 16:03
Ik gebruik geen spotify en airplay. Voornamelijk mijn eigen NAS bibliotheek en radio het is ruk.
brandon @leonbong16 oktober 2024 22:17
Gisteren is hiervan de update gekomen waar dit is opgelost
Doe je voordeel hiermee
Cullberg @Bor15 oktober 2024 18:40
Vooral veel discussies tussen mensen die geen last hebben en mensen die de app schijnbaar dagdagelijks gebruiken. Ik heb de app al in geen jaren aangeraakt, alles werkt feilloos.
HKS-Skyline @DennusB15 oktober 2024 17:57
Verbeterd wellicht, maar het had nooit mogen gebeuren. Ik heb er geen ervaring mee, maar de mensen die ik erover spreek geven aan dat de app nog absoluut niet op het oude niveau zit. Dat is op zijn zachtst gezegd schandelijk.
RefriedNoodle @DennusB15 oktober 2024 19:48
Het is de laatste maanden heel erg verbeterd. Ik vind je reactie heel overtrokken.
Niet mee eens. Mijn eigen muziekbibliotheek is nog steeds chaos, met name compilations (meerdere artiesten op 1 album). Maar omdat de hele wereld toch over is op streamen, heb ik niet de hoop dat dit hoog op de prioriteitenlijst staat.

Dat er fouten worden gemaakt, ok. Maar hoe ze het hebben opgelost (of niet hebben opgelost) is voor mij echt een teken aan de wand.

Ik deel @Bor's mening. Ik was fan, maar in mijn huis geen nieuw Sonos-product meer. Mijn vertrouwen zijn ze kwijt.
brandon @RefriedNoodle16 oktober 2024 22:18
Afspeellijsten is sinds gisteren opgelost met de firmware update
leonbong @DennusB16 oktober 2024 16:01
Bij mij is ook nog steeds rukstaart. Heel vaak kan ik speaker in slaapkamer niet bedienen, omdat deze afwezig is in de app.
Vanochtend nog de stekker eruit moeten trekken om het alarm uit te krijgen.

Inmiddels is mijn slaapkamer de laatste actieve sonos speaker, de rest is vervangen.
pineapple23 @Bor15 oktober 2024 18:22
Ik zie dit antwoord altijd standaard onder een nieuwspost van Sonos, maar ben wel benieuwd wanneer je de Sonos app nodig hebt. Ik gebruik hem nooit.
Rietveldusa @Bor15 oktober 2024 18:27
heb je de app dan zoveel nodig? hier hebben we nog een sonos soundbar, en sinds vorige week een symfonisk lamp van ikea.

gewoon tv aanzetten en het werkt. willen we muziek spelen we het af via de spotify app op zowel de soundbar als de symfonisk.
jip_86 @Rietveldusa15 oktober 2024 22:55
Als je geen Spotify gebruikt heb je hem wel nodig. Het is bij mij gewoon een radio.
yorroy @Rietveldusa16 oktober 2024 15:28
Ik heb een playbar en door het huis nog 4 andere sonos producten.
Zolang je de app niet gebruikt kun je inderdaad ook prima met Spotify Connect werken, maar bij het koppelen van meerdere kamers moet je toch altijd weer naar de Sonos app.
Toen de nieuwe versie kwam was het echt waardeloos, maar sinds een paar maanden werkt hier alles weer feilloos.

Ik wil niet de issues van anderen bagataliseren, maar de negatieve ervaringen springen er vanzelfsprekend wel meer uit, maar gelukkig zijn er ook miljoenen tevreden gebruikers.
Ik zou de volgende keer zo weer Sonos kopen.
ari2asem @Bor15 oktober 2024 18:29
https://www.whathifi.com/...on-best-high-end-soundbar

sennheiser ambeo max....als je zoveel geld hebt ;)
Ethirty @Bor15 oktober 2024 19:16
Je moet inderdaad wel erg hebben zitten slapen wil je, met de huidige app en de zeer trage vorderingen, nu nog bijna 2K stuk slaan op nieuwe Sonos hardware. :-(

Daarvoor koop je heel wat serieuzer audio spul dat niet afhankelijk is van een app.
Yonix @Bor15 oktober 2024 19:17
Hear, hear!

In 2013 mijn eerste Sonos-product aangeschaft (Play: 5) en uiteindelijk jarenlang, met veel plezier, een tevreden Sonos-gebruiker geweest.

Echter, de afgelopen twee jaar is het echt om te huilen - en de lancering van de meest belabberde app ooit was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen! :(

Nu zitten wij hier thuis vuistdiep in het Sonos-ecosysteem en weet ik nog niet zo goed wat ik ga doen. Vervangen of genoegen nemen en wachten tot de producten daadwerkelijk aan vervanging toe zijn?

Maar een Sonos-product aanprijzen of aanschaffen? Nooit meer.
thisisjazz @Bor15 oktober 2024 19:59
Sluit ik mij bij aan. Gebruik nu mijn sonos producten ongeveer 4 jaar en sinds de nieuwe app is het niet meer zoals het was
zikje @Bor15 oktober 2024 20:21
Ik ervaar geen stabiliteit issues. De nieuwe app is gewoon heel erg ongebruiksvriendelijk. De oude app was niet veel beter.
seanpaul @Bor16 oktober 2024 01:04
Ik raad het ook af. Inmiddels zijn de audio codecs bekend en het ondersteund nog steeds geen DTS-x en DTS-HD. Als je wat oudere Blu-rays hebt liggen is de kans groot dat het DTS-HD of DTS-X is en dat speelt sonos niet af. Oh en je hebt maar 1 hdmi audio ingang poort.
Psycho_Mantis @Bor16 oktober 2024 09:57
De app werkt hier weer prima inmiddels. Ik had bij lancering van de nieuwe app ook veel ellende en was ik niet blij.
Maar om al de speakers te vervangen zie ik niet zitten. De app hebben ze sneller gefixt dan ik een ander set bij elkaar kan sparen.

Sonos aanbevelen zal ik ook niet zo snel doen, maar als iemand het overweegt dan zal ik zeker dit verhaal van de app vertellen.

Overigens, ik heb genoeg producten gehad die na loop van tijd problemen begonnen vertonen en daar deed de fabrikant helemaal niets aan. Voor Sonos had ik een Sony setje vol met bugs en problemen, daar is nooit een oplossing voor gekomen en niemand ligt er wakker van.
Dus eigenlijk heb ik liever een fabrikant die opgeschud kan worden door de userbase dat ze wel in actie moeten komen, dan dat ik een unieker product heb waar een fabrikant toch niet wakker van ligt.
fatlobster @Bor22 oktober 2024 10:18
Heb hetzelfde.
Mijn Arc schakelt bijvoorbeeld vanzelf iedere keer de microfoon uit.
De "oplossing" van Sonos was om diverse functionaliteit (waarvoor ik de Arc gekocht had) uit te zetten.
Dus voor mij komt er voorlopig geen nieuwe Sonos apparatuur het huis in.
Ben nu aan het loeren naar de Transparent speakers. (transpa.rent).
Prijzig en niet echt vergelijkbaar met Sonos, maar wel heel mooi spul en goed recyclebaar.
brandon @Bor15 oktober 2024 18:29
Problemen in de app zijn allang opgelost. Verklaar eens je probleem met de app
RefriedNoodle @brandon15 oktober 2024 19:53
Problemen in de app zijn allang opgelost. Verklaar eens je probleem met de app
Ik zou graag willen dat ik elk album maar 1x in mijn muziekbibliotheek zou zien, en niet 1x per verschillende artiest die erop staat. Zoals het vroeger was, zeg maar.

Kan dat?
brandon @RefriedNoodle15 oktober 2024 22:08
Geen idee gebruik ik niet.
Heb mijn lists in spotify staan.

Ik zg wel weer een firmware update vanuit de app van iPhone die deze funktionaliteit weer terug brengt. Dus wellicht effe testen

[Reactie gewijzigd door brandon op 15 oktober 2024 22:17]

Sito @Bor15 oktober 2024 18:52
Ik wil hier even een andere kant belichten: ik heb echt nergens last van sinds de nieuwe app. Ik heb een Arc + 2x One SL setup voor mijn tv, en een losse One SL op mijn kantoor.

Ik kan nog steeds alles voor mijn use-case en merk geen verschil: TV kijken via HDMI-ARC of Spotify streamen werkt helemaal perfect.

[Reactie gewijzigd door Sito op 15 oktober 2024 18:52]

renegrunn @Bor15 oktober 2024 19:13
Waar gebruik je de app voor met een soundbar? Heb zelf de Arc, na installatie nooit de app weer nodig gehad.
outlandos @Bor15 oktober 2024 20:01
Nooit problemen met mijn Sonos Arc + sub gen 3.

Ik ga de nieuwe niet halen omdat ik nog steeds erg tevreden ben met de normale arc en sub, maar niet omdat de app slecht zou werken.
lastlong @Bor15 oktober 2024 22:54
Ik heb een sonos-setup en nul last gehad van de nieuwe app. Het is geen multispeaker/room setup en ik doe er geen spectaculaire dingen mee, maar als normale gebruiker merk je blijkbaar weinig van de appproblemen
rimave @Bor15 oktober 2024 22:54
Welke problemen?
Mijn Sonos systeem, incl app, werkt prima.
Wootism @Bor16 oktober 2024 06:49
Hoe komt het dat ik totaal geen problemen ondervindt met de app?
Hier werkt het allemaal super stabiel icm 15 Sonos speakers en Spotify.
Ja de vorige app was beter en meer ‘responsive’. Maar de huidige app is na de nodige updates meer dan prima te gebruiken.
Stpan @Bor16 oktober 2024 06:50
Hoewel het zeker een debacle is geweest, luister ik mijn muziek probleemloos in het eco-systeem van Sonos. Eerlijk gezegd heeft de basis functie (muziek streamen / soundbar voor mijn TV) ook tijdens het hele debacle nooit problemen gehad, dit heeft altijd gewoon gewerkt.

Niet dat ik wil zeggen dat ik Sonos klakkeloos aanraadt. Laat iedereen vooral zelf bepalen wat voor de eigen situatie het beste is.

Maar ik wil niet zo ver gaan om het af te raden. Het heeft altijd prima gewerkt in de bovengenoemde basisfunctionaliteit. Ik heb nooit naar concurrenten (meer) gekeken sinds aanschaf.

Dit is niet om iets af te doen aan jouw ervaringen, of jouw mening te bagataliseren of tegen te spreken. Ik wilde alleen dit perspectief toevoegen.
patrick_82 @Bor16 oktober 2024 16:32
Welk debacle met de Sonos app?
Ik heb echt al jaren en jaren Sonos producten, van de eerste Sonos Playbase tot nu de Sonos ARC met speakers door het hele huis heen.
Draait als een zonnetje, herken het totaal niet qua onstabiel.

Moet zeggen, dat ik thuis enkel een Unifi netwerk heb draaien, en dit gaat altijd goed.
Nu met de nieuwe Arc Ultra, ziet er goed uit!

Ben benieuwd waar je zoal tegen aan loopt.
Fred6er @Bor16 oktober 2024 17:26
De nieuwe app (al vind ik persoonlijk de oude app fijner.) werkt hier anders gewoon prima.
Schej87 @Bor16 oktober 2024 19:17
Gewoon een goede receiver met netwerk functies en 2 puike speakers koop je voor minder dan de helft dan zo’n Sonos balk en zal altijd beter presteren. Zowel qua geluid als qua functies en toekomstbestendigheid. Kijk eens naar merken als Marantz, Denon, Pioneer of Onkyo en er zal een wereld voor je open gaan.
nickv @Bor17 oktober 2024 10:09
Ik moet zeggen dat het toch echt steeds beter gaat met de Sonos app.
Zelfs mijn play 1 speakers doen het weer perfect in de groep.
Ik vraag me dan ook af waarom mensen zo negatief zijn over de app
prld 15 oktober 2024 17:59
Wat een prijzen. Zat te kijken om mijn playbase van 5 jaar te vervangen maar met deze bedragen wacht ik nog wel even. Heb verder weinig tot geen last van de app en niet gevonden systemen dus ben er nog steeds tevreden mee!
DennusB
@prld15 oktober 2024 17:59
Je kan 15% upgrade tegoed krijgen via de Sonos site :)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DennusB15 oktober 2024 19:33
Die 15% korting is dan wel op de adviesprijs waarmee je sowieso aan de (te) hoge kant zit, zeker over een tijdje wanneer de producten bij andere winkels goedkoper zijn.
samdevalk1988 @Bor16 oktober 2024 07:56
Ik heb hem met de 15% korting besteld voor 849€. Mijn vermoeden is dat hij hier voorlopig niet onder gaat qua prijs. Op HelloTv waren ze nu bereid om tot 937€ te gaan. Dan is het voor nu wel echt de beste deal.
fatlobster @DennusB22 oktober 2024 10:25
Tot 40% korting is ook haalbaar.
Gewoon even goed zoeken op internet in bijvoorbeeld diverse fora.
Het zoeken duurt even maar ik heb mijn nieuwe set met 40% korting kunnen kopen.
Tintel @prld15 oktober 2024 18:08
Wat een prijzen.
Ja - voor een soundbar met relatief kleine luidsprekers.... en bijna alles uit 1 richting.

Wat ik me ook afvraag: 15 versterkers? Of 15 kanalen?

Betaal je dan voor het eco-systeem cq. de toegevoegde waarde.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Tintel16 oktober 2024 08:08
"15 versterkers" klinkt heel erg interessant maar dit zegt natuurlijk niets over de kwaliteit hiervan. Een enkele goede versterker kan al enorm kostbaar zijn. Zonder meer specs zegt het aantal niet zo veel en is het vooral marketing.
kevz 15 oktober 2024 18:40
Ben je met 1000 euro niet beter af met een Receiver en 2.0 of meer Speakers?

Je kan me niet wijsmaken dat een budget receiver met redelijke speakers slechter is dan een soundbar, en dan kan je later nog uitbreiden naar 5.1 of wat voor combinatie dan ook, toch?
Khayma @kevz15 oktober 2024 18:48
Niet iedereen wilt een reciever of heeft de ruimte om een reciever kwijt te kunnen. Ikzelf heb en geen ruimte (cinewall gebouwd) en ik wil ook geen reciever. Ik wil gewoon een strak draadloos systeem waar ik wel wat aan wil uitgeven.
Alteafr @Khayma15 oktober 2024 22:33
Ach dan zou ik eens kijken naar de NAD m10 die blaast je totale Sonos de deur uit
SunnieNL @kevz15 oktober 2024 19:51
ja, maar die zijn niet draadloos, is meestal het tegen argument.
Om vervolgens van mijn kant op te merken dat het niet zo veel uitmaakt of ik een draadje heb voor stroom of een draadje van versterker naar speaker voor de 'data'.

De setup bij de TV veranderd in de meeste gevallen nauwelijks nadat het is neergezet. Maar dat zien mensen vaak niet. En een receiver maakt ook gewoon verbinding met de belangrijkste streamingservice of kan gewoon afspelen via bluetooth/airplay.

Maargoed, blijf rustig bij die veel te dure speakers waarbij je voornamelijk betaald om de naam en niet voor de kwaliteit.
Finraziel @kevz15 oktober 2024 19:05
Dat heb ik ook staan (nou ja, 3.0, heb de bijbehorende center eens van iemand overgenomen), maar het neemt wel een hoop plek in en maakt het wel lastiger om de vloer schoon te maken (heb twee zuilen op spikes staan). Geluid zou er denk ik inderdaad wel op achteruit gaan maar ik heb ook wel eens met een schuin oog naar zo'n soundbar gekeken want het zou de boel wel een stuk minimalistischer maken.
renegrunn @kevz15 oktober 2024 19:15
Ligt eraan wat je onder beter af zijn verstaat
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @kevz15 oktober 2024 19:30
Een soundbar koop je niet voor ultiem geluid, ook niet de soundbars van Sonos. Het blijft een trade off tussen enerzijds een enkel device (of hooguit 2) wat veel mensen interessant vinden en anderzijds de kosten en de geluidskwaliteit.
lucatoni 15 oktober 2024 18:39
Waarom hebben dit soort producten niet meerdere HDMI ingangen. Heb nu een AV versterker, maar wil eigenlijk overstappen op een soundbar, en zo min mogelijk kabels hebben. Zou dus het liefst 2 of 3 hdmi ingangen op een dergelijk soundbar willen hebben, met 1 kabel maar TV. Maar helaas heb ik dergelijk product nog niet gebonden....
SunnieNL @lucatoni15 oktober 2024 19:53
De soundbar wordt verbonden met de TV en een beetje TV heeft meestal wel 4 ingangen (waarvan dus een bezet door de soundbar). Als je 1 kabel wilt naar de TV moet je een AV versterker gebruiken ;) (of een tv met een breakout kastje die dan een 'onzichtbaar' kabeltje naar de tv heeft)

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 15 oktober 2024 19:54]

Yggdrasil @lucatoni15 oktober 2024 23:44
Dan moet je naar een Samsung tv kijken. Die heeft één kabel naar de tv en alle aansluitingen zitten op een externe connect-box.
bombadil @lucatoni17 oktober 2024 07:54
ik vermoed dat de harde waarheid is, dat een soundbar puur beoordeelt als muziekspeaker het enorm aflegt tegen een simpele 2.0 speaker- opstelling. Die afgang willen de fabrikanten zich besparen..
Voorts wil het businessmodel naar het 'online abonnementen' verhaal.
UncleEddy 15 oktober 2024 17:49
Normaal gesproken zou je denken dat men voor andere merken opteert bij het besteden van €999 aan home audio.
Wootism @UncleEddy16 oktober 2024 06:52
Waarom zou je dat denken? Ik vind het geluid prima en het werkt allemaal zeer laagdrempelig.
Moet er niet aan denken om met een losse receiver en een bak aan snoeren te moeten werken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Wootism16 oktober 2024 07:55
UncleEddy heeft het dan ook niet noodzakelijkerwijs over een losse receiver. Sonos was in het begin een disruptor op de markt met zijn productlijn maar inmiddels zijn er meer spelers die Sonos lijken te hebben ingehaald op diverse vlakken. Dit kan op meerdere vlakken; geluidskwaliteit, ondersteuning, in- en outputs, ondersteunde protocollen etc. Waar je een tijd terug misschien bijna automatisch bij Sonos uitkwam is dat al lang niet meer vanzelfsprekend en zie ik meer en meer andere leveranciers populair worden.
Malarky @Bor17 oktober 2024 18:23
@Bor gemiste kans om niet te vermelden in dit artikel dat er voor het eerst baanbrekende Nederlandse technologie in de Arc Ultra zit die echt nergens elders te krijgen is: https://fd.nl/tech-en-inn...ie-van-nederlandse-broers

Zie ook: nieuws: Sonos neemt Nederlandse transducerstart-up Mayht over voor 100 miljoe...

[Reactie gewijzigd door Malarky op 17 oktober 2024 18:26]

MaZo 15 oktober 2024 17:56
Nog steeds geen DTS HD of DTS X…?
Jeoh @MaZo15 oktober 2024 18:01
Nope:
DTS Digital Surround**
**Dit is geen indicatie van een gelicentieerde decoder.
Gunny_vds @Jeoh15 oktober 2024 20:11
Damn, dat is wel zeer spijtig 🙁 dit ging een van de redenen zijn om mijn huidige ARC te vervangen maar nu zal die hier wel nog eventjes blijven.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MaZo15 oktober 2024 20:27
Nee, beide zijn niet aanwezig. Wil je die ondersteuning wel dan moet je niet bij Sonos zijn maar uitwijken naar een ander product. Sonos is nooit meester geweest in ondersteuning van formaten en aansluitingen maar kenmerkt zich juist door een redelijk gesloten ecosysteem.
Alteafr @MaZo15 oktober 2024 22:35
Die content vind je alleen maar op een blueray wie heeft die tegenwoordig nog
Jeoh @Alteafr16 oktober 2024 01:01
Je zit op Tweakers.
Xfade 15 oktober 2024 21:19
Nu ik dit alles lees wacht ik nog wel even. Dat sonos app gedoe helpt ook niet mee.
Even als geen goed alternatief.
Stefan22 15 oktober 2024 22:21
De app heeft echt wel wat problemen gehad, en heeft dat nog steeds wel.

Mensen die hier zeggen de app weinig te gebruiken, gebruiken waarschijnlijk allemaal Spotify Connect, een iPhone icm Airplay of enkel een home cinema setup van Sonos, en geen losse speakers voor muziek.

Er zijn ook nog Android gebruikers, of mensen met andere streamingsdiensten die wél gebruik moeten maken van de app, en dan is het wel zo fijn als deze gewoon werkt zoals je mag verwachten bij producten van Sonos, aangezien daar een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

[Reactie gewijzigd door Stefan22 op 15 oktober 2024 22:23]

panterarosso 16 oktober 2024 08:28
dat is serieus geld, zeker als je nog wat gewone speakers van ze wil toevoegen.

Voor dat geld kan je serieus inkopen bij diverse concurrenten, lijkt me dat tenzij je al in het sonos ecosysteem zit er weinig redenen zijn om dit te kopen
cupra4 16 oktober 2024 09:27
Het is een beetje hit and miss bij Sonos. Heb zelf een Arc, 2x One en een Sub en dat gaat eigenlijk wel goed. Heb alles ook in Home Assistant zitten, voor het geval de Android app niet werkt. Dat werkt overigens echt veel beter en sneller dan de Sonos Android app. Mijn partner heeft een simpele setup met Beam en 2x One en die is constant het systeem kwijt. Alles al geprobeerd, app eraf en weer erop, alles verwijderd en weer opnieuw aangemeld, maar het blijft een gok. Het kan weken goed gaan en dan ineens werkt er niks meer. Al die ellende is begonnen met de nieuwe app.

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