Talpa en RTL beginnen maandag met gepersonaliseerde tv-reclame

Talpa en RTL zijn maandag begonnen met het aanbieden van gepersonaliseerde tv-reclames aan adverteerders. Wanneer de tv-spots daadwerkelijk in reclameblokken zitten, is vooralsnog onduidelijk.

Adverteerders kunnen kiezen voor targeting op basis van provincie, samenstelling van het huishouden en geschat inkomen, meldt Ad Alliance. Dat bedrijf regelt reclames in tv-spots en biedt de dienst aan onder de naam Adressable TV. Terwijl gepersonaliseerde reclame op internet al decennialang normaal is, zijn er op tv tot nu toe alleen experimenten geweest.

De gepersonaliseerde reclame werkt alleen bij Ziggo-klanten die in de set-up van hun Mediabox toestemming hebben gegeven voor de dienst. KPN is ook ooit met de techniek bezig geweest, maar doet dat nu niet meer. Hoe Ad Alliance aan gegevens zoals geschat inkomen komt, is onduidelijk.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-10-2024 16:48
205 • submitter: 84hannes

15-10-2024 • 16:48

205

Submitter: 84hannes

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Reacties (205)

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cs-tweak 15 oktober 2024 21:48
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Videopac 15 oktober 2024 16:55
Tijd om helemaal te stoppen met reclame.
Tot die tijd: is die meuk ook te filteren met AdGuard Home of iets vergelijkbaars?
bzuidgeest
@Videopac15 oktober 2024 17:25
Er moeten toch inkomsten zijn om content te maken. Geen reclame betekend dat het ergens anders van betaald moet worden. Dus krijg je allemaal abbo's overal. Ik weet niet zeker wat ik erger zou vinden.
Videopac @bzuidgeest15 oktober 2024 17:39
Minder zenders met kwaliteit lijkt mij meer waarde hebben dan overal steeds meer reclame inproppen.

Kwaliteit boven kwantiteit dus. En niet alleen voor televisie maar ook voor o.a. de buitenruimte.
metalmania_666 @Videopac15 oktober 2024 17:58
Helaas (of gelukkig) heeft niet iedereen dezelfde smaak.
Wij kijken absoluut niet naar de Meilandjes, maar onze buurvrouw wil geen aflevering missen. Daarentegen zijn wij weer fan van Britse detectives, iets waar zij dus absoluut niet naar kijkt.

Dus hoe bepaal je wat kwaliteit is?

En door de reclame zijn we (redelijk) goedkoop uit.
Ik moet er bijvoorbeeld niet aan denken om overal abonnementen voor te hebben.
palm_top @metalmania_66615 oktober 2024 18:38
Daarvoor is pay per view uitgevonden, je betaalt alleen wat je wilt zien. Iedereen blij en geen reclame!
Ultimus XI @palm_top15 oktober 2024 20:10
Maar heel veel mensen verkiezen juist reclame boven meer betalen. Dus nee, niet iedereen blij. Ik denk zelfs dat de meerderheid daar niet blij mee is.

Op gebied van content ga je bij PPV ook enorm achteruit in mijn ogen, want investeringen worden een stuk riskanter. Nu blijf je na je favoriete programma soms hangen en ontdek je met lage drempel een nieuw programma, al dan niet in de reclameblokken, of omdat het erna op tv komt.

Bij PPV zonder reclame mis je dat allebei en is de stap dus veel groter om iets nieuws te gaan kijken, want je moet er meteen voor betalen (op andere wijze).

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 15 oktober 2024 20:13]

Skit3000 @Ultimus XI15 oktober 2024 20:51
Of er komt een flat rate voor media consumeren, en de aanbieders verdelen de opbrengst op basis van de daadwerkelijke kijkcijfers. Iedereen kan dan voor "20 euro" kijken wat ze willen, en aanbieders kunnen met elkaar concurreren op kwaliteit (hoe je dat ook wilt omschrijven).

Een flat rate lijkt mij eerlijk, want je kijkt immers maar naar één programma tegelijkertijd. Nu kan iemand een TV abonnement hebben, extra kanalen bij een mobiel abonnement, YouTube, Netflix, Prime, etc etc zonder dat er meer gekeken wordt.
Ultimus XI @Skit300015 oktober 2024 21:03
Ja, maar er zijn ook mensen die een abonnement hebben en vijf keer zoveel content kijken als mensen met vijf abonnementen.

Plus, de productie van content X is duurder dan content Y. Dat wil niet zeggen dat er ook meer mensen naar X kijken, maar misschien is de abonnementsprijs wel een stuk hoger om dit te compenseren.

De streamingdienst waar X op beschikbaar is, gebruikt X misschien wel als lokkertje en verdient het terug aan nieuwe abonnees die blijven hangen ipv puur en alleen aan die serie te verdienen.

Het medialandschap is een complex geheel. ‘One size fits all’ gaat nooit gebeuren en naar mijn mening zal de hoeveelheid (kwalitatief goede) content en vooral de diversiteit aan content echt achteruit gaan als we dat in een gemeenschappelijke dienst willen proppen.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 15 oktober 2024 21:09]

Skit3000 @Ultimus XI15 oktober 2024 22:51
Als de dienst die de dure show X maakt die nu gebruikt om klanten te lokken naar hun goedkopere producties, kan in een flat fee wereld simpel gekozen worden om enkel show X te maken. Ze krijgen dan gewoon hun aandeel van de totale inkomsten. Als ze dat niet genoeg vinden en daarom X maar niet maken is er nog geen man overboord; volgens mij wordt de wereld er niks slechter van als er nooit een Game of Thrones of Stranger Things gemaakt zou zijn.
kozue @Skit300015 oktober 2024 22:02
Zo eerlijk is dat niet. Sommige mensen zitten de hele dag met hun kop voor de TV, en sommigen kijken eens per week of nog minder. Waarom zouden die beide hetzelfde moeten betalen? Nu heb je dat verschil in dat de incidentele kijker slechts 1 goedkoop abo zal hebben en de grootverbruiker wellicht meerdere in hogere kwaliteit. Hoe doe je dat met een flat rate?
Skit3000 @kozue15 oktober 2024 22:47
Die incidentele kijker neemt dan geen abonnement, want dat is hem/haar die "20 euro" niet waard. De flat fee kan natuurlijk ook in etappes gaan; wie tot 20 uur aan media per maand consumeert betaalt 10 euro, tot 50 is het 20, daarna wordt het 30 euro (of iets dergelijks).
Remzi1993 @kozue16 oktober 2024 12:20
Sommige mensen zitten de hele dag met hun kop voor de TV, en sommigen kijken eens per week of nog minder. Waarom zouden die beide hetzelfde moeten betalen?
Dit is toch precies wat met streaming nu gebeurt? Netflix, Prime en Disney. Er zullen altijd mensen zijn die meer kijken dan anderen. Daarom bepaal of stel je de prijs af op het gemiddelde gebruikt ofzo.

Rare uitspraken, en natuurlijk kan je pay per view doen, huren en kopen van films en series maar mensen hebben liever abbonement of reclame of beide (dan is abbonement vaak goedkoper met reclame) dan dat ze per serie of film betalen en dat is vaak ook duurder ook.
Verwijderd @palm_top15 oktober 2024 18:53
En dan hoor je direct weer als smoes, ja maar.... dan betaal ik stukken meer en staat het aanbod weer niet in verhouding tot de kosten.

Fact, de gemiddelde consument qua streaming zijn zeikerds.
jorisvergeerTBA @Verwijderd15 oktober 2024 19:27
Ehh ja, dat is het idee.

Of je betaalt met reclame of met geld.

Dus ja, pay per view zonder reclame is duurder dan met reclame.
Remzi1993 @Verwijderd16 oktober 2024 12:22
Nee, dat zij. Nederlanders overal op zeuren en zeiken maar steeds op precies dezelfde mensen stemmen of op domme partijen. Het volk krijgt de leiders die het verdient. En dit volk is laf en wreed (de meeste dan) en dan krijg je dus laffe en wrede politici en bestuurders.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 16 oktober 2024 12:23]

Mit-46 @palm_top16 oktober 2024 10:51
PPV zou wat mij betreft overal standaard aangeboden moeten worden naast abonnementen. Het probleem is alleen dat PPV vaak veel kost naar verhouding en zolang dat zo is heb je (lees: ik) er niks aan.

Ik hoef geen Youtube abonnement, maar zou best x bedrag per filmpje willen betalen. Moeten ze niet met 1 euro per video aankomen. Ik heb er niet goed over nagedacht, maar 10 cent oid.

Zo geldt dat wat mij betreft ook voor andere streamingsdiensten. Ik hoef niet alle troep van Netflix oid of Videoland, maar 1 bepaalde serie of bepaalde shows/afleveringen zou ik een acceptabel bedrag voor willen betalen. Helaas verschilt de definitie van "acceptabel" tussen die van dit soort bedrijven en mijzelf enorm en dat is uiteindelijk pech voor hen.

Reclames lijken wat dat betreft net drugs. Het is voor de "dealers" veel te rendabel om mee te stoppen. Weinig inleg en het levert naar verhouding bizar veel op.

Problemen die lastig zijn aan te pakken.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 oktober 2024 10:54]

Remzi1993 @Mit-4616 oktober 2024 12:25
Inderdaad, die bedrijven willen liever dat jij een abbonement neemt en die vergeet op te zeggen en dat je het heel weinig gebruikt. Daarom vragen ze hondsbrutaal 15 euro of hoger voor een serie of film terwijl je dat aan abbonementskosten betaald.
t-force @metalmania_66615 oktober 2024 18:28
Met Ziggo kan je tot nu toe prima opnemen van BBC First en achteraf kijken. Dan kan je prima de advertenties fast forwarden of skippen.
Zo doen wij dat.
Zodra dat niet meer kan stop ik met kijken, of ga ik alles downloaden.
CPV @t-force15 oktober 2024 19:45
Zodra dat niet meer kan
Nu dus. Bij opgenomen RTL programma's krijg je nu aan het begin al 10 sec niet-skipbare reclame.
t-force @CPV15 oktober 2024 20:17
Ah, maar die RTL troep kijk ik sowieso niet. :)
JipJapGoedje @CPV16 oktober 2024 09:03
Dat is niet waar. wij nemen elke week Expeditie Robinson op (RTL4). Niet-skipbare reclame is NIET aanwezig.
CPV @JipJapGoedje16 oktober 2024 09:41
Ik heb het wel gezien. Dan is het niet bij elk programma.
metalmania_666 @CPV16 oktober 2024 10:10
Klopt niet. Ben je misschien in de war met terugzien?

Wij nemen namelijk ook van RTL op en kunnen gewoon doorspoelen
Remzi1993 @t-force16 oktober 2024 12:26
Ze kunnen dat nu ook niet skipable maken, dan moet je het extern met een andere apparaat opnemen om dat te omzeilen 😂🤣 Ook weer kat en muisspel.
t-force @Remzi199316 oktober 2024 15:33
Dat is nu even buiten deze discussie, maar dat kan wel.
Als hobby project heb ik een TVheadend server draaien die gekoppeld is aan HDhomerun kabel tuners. Daarmee kan ik Ziggo bekijken, opnemen etc.

Let wel, dat is hobby, ik heb een zeer uitgebreid Ziggo abonnement en betaal dus voor de Ziggo diensten. incl. media boxen et.
Remzi1993 @t-force16 oktober 2024 20:52
Inderdaad, dus extern zoals ik ook bedoelde. Niet met de Ziggo mediabox.
metalmania_666 @t-force16 oktober 2024 10:17
Zo doen wij dat dus ook.
Plus het gemak dat Ziggo biedt. Wij zijn juist van glasvezel teruggekeerd naar Ziggo omdat mijn vrouw vanwege het grotere kijkgemak, betere afstandsbediening, wijze waarop de boel wordt opgeslagen en het feit dat we ondanks een 1000mbit verbinding toch artefacten hadden
t-force @metalmania_66616 oktober 2024 10:26
Juist, KPN heeft een veel mindere kwaliteit streams dan bij Ziggo.
Zelfs nu we de nieuwe mini hebben zonder DVB-C kabelaansluiting heb ik geen problemen gezien in het beeld.
Bij mensen met KPN zie ik die meteen. Altijd. Ongeacht de snelheid van de lijn en de router.
En inderdaad voldoet de mediabox van Ziggo prima. Werkt best fijn. Hier en daar een rare interface bediening keuze maar als je er aan gewend bent is ook dat geen probleem.
lenwar
@Videopac15 oktober 2024 19:50
Maar wat noem je kwaliteit?
Er zijn zat (in mijn optiek) onzinnige programma’s, die heel veel bekeken worden.

Dan is het dus blijkbaar iets dat van mensen boeiend vinden.
Kijk naar GTST. Na zo veel jaar nog steeds dagelijks ruim 800.000 kijkers. Het staat iedere dag in de top 10. Maar van GTST heeft nog nooit iemand kunnen beweren dat het kwaliteit heeft😂
MarcMK2 @lenwar15 oktober 2024 22:34
Ik kan niet geloven dat 1 op de 18-19 nederlanders gtst elke dag kijkt. Als er iemand is die kijkcijfers kan uitleggen is dat voor mij interessant want ik weet nu niet hoe ze betrouwbaar de kijkcijfers kunnen meten.
lenwar
@MarcMK215 oktober 2024 23:10
Vroeger hadden zoveelduizend huishoudens een kastje in huis waar men het met de hand moest bijhouden.

Sinds digitale televisie is het natuurlijk heel simpel om het bij te houden 😊

Wat ik choquerender vindt is dat ‘We zijn er bijna’ boven het het 2000-journaal komt 😂
crazyboy01 @lenwar15 oktober 2024 23:56
Die kastjes bepalen nog steeds de kijkcijfers voor de dag zelf. Dat zijn 1850 deelnemende huishoudens. Ze nemen anno 2024 in het 'totaal'-cijfer wel uitgesteld kijken en volgens mij inmiddels ook on-demand streamingcijfers mee, van de eerste 6 dagen na uitzending.
lenwar
@crazyboy0116 oktober 2024 07:07
Is dat zo? 😳
Het was eigenlijk mijn aanname dat ze tegenwoordig de geaggreerde data van de Ziggo/KPN/enz. zouden gebruiken.

Als je inderdaad kijkt op de kijkcijfers-site wordt inderdaad het ‘vertraagd kijken ook benoemd. Dan heeft gtst zelfs ruim meer dan een miljoen dagelijkse kijkers. (Het moet niet gekker worden 😂.)
stefanoroos @lenwar16 oktober 2024 08:18
Mocht je meer willen weten: https://www.nationaalmediaonderzoek.nl/panels

Tegenwoordig niet meer via een kastje, maar met je telefoon. Op de achtergrond worden geluidsfragmenten gestuurd naar een server. Met de data van 2800 panelleden berekenen ze de volledige kijkcijfers.

Daarnaast is het onderzoek ook uitgebreid met een VPN, welke het online gedrag bijhoudt.
lenwar
@stefanoroos16 oktober 2024 08:50
Nice! Bedankt!
Wat ik elders al schreef. Ik ging er echt vanuit dat de Ziggo’s en KPNs van dit land de geageerde data opsturen.
crazyboy01 @MarcMK215 oktober 2024 23:53
Ligt ook aan je kring. In mijn kring kijkt zo'n beetje letterlijk de helft het wel en de andere helft niet. Ik zelf kijk ook. Die 800.000 komt aardig overeen met mijn ervaring, met uitgesteld kijken komen daar trouwens nog makkelijk zo'n 500.000 kijkers bij.

De meeste mensen die ik ken kijken een week vooruit via Videoland. Waar die onder vallen in de kijkcijfers weet ik niet, misschien worden die wel niet eens meegenomen; sinds een paar jaar worden kijkcijfers zes dagen lang doorgeteld met uitgesteld kijken, on-demand cijfers zouden daar nu ook in mee moeten worden genomen. Maar via Videoland kijk je sowieso een week vooruit. Dan kijk je dus in principe al een week vóór de telling van de uitzending begint.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 16 oktober 2024 00:05]

bzuidgeest
@Videopac15 oktober 2024 17:48
Maar dat is geen antwoord. Je zegt dat je van reclame af wil. Het zijn commerciële zenders. Hoe moeten ze dan inkomsten maken?
Videopac @bzuidgeest15 oktober 2024 18:42
Ik zie het nut van commerciële zenders niet in. Je zapt eindeloos om er vervolgens achter te komen dat er niets voor is. Twee publieke zenders lijkt me voldoende. En een soort EUziet waar alle Europese nationale omroepen content op aanbieden; dan is er ook geen noodzaak meer voor Amerikaanse dataverzamelende streamingsdiensten.

Maar misschien denk ik te communistisch/socialistisch… ;)

[Reactie gewijzigd door Videopac op 15 oktober 2024 19:52]

SunnieNL @Videopac15 oktober 2024 19:33
Ik kijk dan weer nauwelijks de publieke zenders. Wie is de Mol, Heel holland bakt, het journaal, en dat was het wel weer :) (de commercielen kijk ik nog minder vaak)
Dus eigenlijk kunnen wel af met 1 zender denk ik zo.

En een nieuwe omroep, die niet ontstaan is uit de kastencultuur van het verleden zodat die politiek neutraal is. Moet zowel links als rechts zijn... of recht doorzee.
PCG2020 @SunnieNL15 oktober 2024 20:38
Schuif je alvast een kandidaat voor het voorzitterschap van die nieuwe omroep naar voren? ;)
debroervanhenk @bzuidgeest15 oktober 2024 17:51
Met een abonnement dus, maar dan moeten ze wel dingen maken of inkopen die een abonnement waard zijn. In plaats van dertien in een dozijn bagger waar je hooguit langszapt en zeker niet de tv voor aan zou zetten (laat staan betalen).
Verwijderd @debroervanhenk15 oktober 2024 18:50
Met een abonnement dus, maar dan moeten ze wel dingen maken of inkopen die een abonnement waard zijn. In plaats van dertien in een dozijn bagger waar je hooguit langszapt en zeker niet de tv voor aan zou zetten (laat staan betalen).
Die abonnementen zijn er al, genaamd Videoland en Kijk en de content is er al, anders zouden mensen niet zeiken over (gepersonaliseerde) reclame op televisie. Feit is gewoon, de Nederlander wilt voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en nooit is de kwaliteit en het aanbod goed genoeg om de prijs acceptabel te maken.

Leuke is trouwens wel dat het inmiddels al zo'n 20 jaar een terugkerende discussie is, ooit begonnen met het los kunnen kopen van muziekwerken i.p.v. hele CD's en toen het eenmaal zover was, voelde men zich flink genaaid omdat een x-aantal losse muziekwerken duurder waren dan de hele CD. Toch leuk dat diezelfde consument die jaren geleden zo aan het zeiken was, nu eigenlijk krijgt wat het wilde maar plots ontdekt dat daar wel de nodige kosten aan vastzitten _/-\o_
CAPSLOCK2000
@Verwijderd15 oktober 2024 21:33
Feit is gewoon, de Nederlander wilt voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en nooit is de kwaliteit en het aanbod goed genoeg om de prijs acceptabel te maken.
Ja, maar daar is niks mis mee, zo werkt de markt. De klant wil zo veel mogelijk waar voor z'n geld, de leverancier wil zoveel mogelijk geld voor z'n product.
Toch leuk dat diezelfde consument die jaren geleden zo aan het zeiken was, nu eigenlijk krijgt wat het wilde maar plots ontdekt dat daar wel de nodige kosten aan vastzitten _/-\o_
Niemand krijgt hier iets. Je kan het ook zo zien als dat de industrie een betere manier heeft gevonden om meer geld te verdienen, anders deden ze het niet.
Nostalgmus @bzuidgeest15 oktober 2024 18:12
De aardappelen een euro duurder maken, dan hebben we via deze constructie reclameloze tv !
oef! @Nostalgmus15 oktober 2024 22:37
Tip voor de boeren: reclame op aardappelen.
arjandijk162 @Videopac15 oktober 2024 22:31
Je hoeft niet te kijken.... Maar voor degene die iets anders willen dan jouw 2 publieke zenders is er nu keuze. In totalitaire staten werkt het prima om 2 kanalen te hebben
rboerdijk @bzuidgeest15 oktober 2024 18:38
Mij bereiken ze niet met reclame

Ben 10+ jaar geleden totaal gestopt met TV kijken, deels vanwege eindeloze reclame, afgewisseld met blokken van een film/series, deels vanwege de totale troep die geproduceerd wordt - koken met sterren, dansen met sterren, dansen op het ijs met sterren, blabla eiland, en ga zo maar door. Je iq daalt spontaan van het consumeren van deze troep.
Als ze nu eens iets zouden doen als bankovervallen met sterren - daar zou ik in ieder geval de eerste aflevering van bekijken.

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 15 oktober 2024 18:41]

tw_gotcha @bzuidgeest15 oktober 2024 17:36
abbo's willen ze niet. Nu duurt een film of programma van 1.5 uur het dubbele door de hoeveelheid reclame. Dus een abbo maar dan zonder reclame zou kunnen, maar dan blijkt hoe ontzettend slecht de content is, re-runs van oude meuk, woonprogrammas en nieuws shows die hetzelfde laten zien als alle anderen. Niemand betaalt daar een abbo voor. Nu is het meuk waar je langs zapt en effe naar kijkt, net als even sociale media op je mobiel swipen. Dat effect is weg bij abbo's en dan kunnen z einpakken.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 15 oktober 2024 17:37]

bzuidgeest
@tw_gotcha15 oktober 2024 17:47
Dat is natuurlijk geen antwoord op mijn reactie op @Videopac zijn opmerking dat hij vind dat reclame moet stoppen. Wat is jou suggestie dan voor inkomsten zonder reclame als zoals je zegt (wellicht terecht) dat niemand een abbo neemt voor die zooi. Overigens hebben mensen ook een abbo op videoland en dat is ook iets waarvan ik zou denken dat niemand het betaald.
lenwar
@bzuidgeest15 oktober 2024 19:44
En toch heeft Videoland abonnees. En veel RTL’er dan dat wordt het niet. (Aldoende vind ik het niks) 😊
Maar het feit dat ze de tweede in Nederland zijn (dacht ik) betekend toch dat ze iets hebben waar men op zit te wachten.
tw_gotcha @bzuidgeest15 oktober 2024 18:25
ik bedoel eigenlijk dat reclame hun enige verdienmodel kan zijn. Dus mijn bedoeld op "dan krijg je overal abbos". Maar ik snap dat jij dat ook niet denkt, dus het is eigenlijk een reactie op @Videopac :o
DNN!S @tw_gotcha15 oktober 2024 20:34
Ontvangen de zenders geen licentiekosten vanuit de abonnementen van de providers?
En licenties zoals deze? https://www.videma.nl/zenders

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 15 oktober 2024 20:36]

bzuidgeest
@DNN!S16 oktober 2024 08:09
Zelfs als dat zo is, zuiver reclame zouden die licentie kosten omhoog gaan en wie denk je dat dat betaald? Wij de consument in onze provider abbo.
DNN!S @bzuidgeest16 oktober 2024 10:32
Ik zou er direct voor tekenen :)
bzuidgeest
@DNN!S16 oktober 2024 11:09
Dat is prima, maar ik denk dat je in de minderheid bent. Dat is geen oordeel van mij over jou, maar iets dat ik als een statistisch feit zie.

Kijk naar al dat influencer gedoe op tiktok en youtube etc. De "jeugd" is nu fan van reclame kijken.

Ik weet niet of je de film demolition man wel eens gezien hebt. Er zit daar een scene in waar blijkt dat in de toekomst muziek is vervangen door reclame tunes waar mensen naar luisteren. Ik denk dat we hard die kant op gaan.
DNN!S @bzuidgeest16 oktober 2024 11:19
Maar ik vraag mij af of het heel duur moet zijn. Toevallig nu even op reis NLZiet in gebruik, en wel of geen reclame op álle zenders scheelt maar 2 euro per maand.
bzuidgeest
@DNN!S16 oktober 2024 11:34
Relatief klein aanbod en weinig kosten voor nlzie denk ik. Ik denk ook dat het aantal abbonees waarschijnlijk klein is en dus heeft veel vragen alleen maar averechtse gevolgen. Als iedereen via nlziet keek zouden net als bij andere streamers de kosten alleen maar stijgen.
Tintel @tw_gotcha15 oktober 2024 17:49
Dat klopt - en daarom heeft TV het zo moeilijk toch? Waarom betalen om te mogen kijken naar reclame? Ook al wordt dat ons verkocht onder de noemer "Dat moet wel om het betaalbaar te houden". Wat wordt er betaalbaar gehouden dan? De content is dus of re-runs of goedkope troep. Dus waar gaan die reclame inkomsten dan heen? Blijkbaar niet naar de content creatie.
Natuurlijk is het niet zo dat meer geld automatisch betekent => goede content [denk aan RoP :Y) ].
Maar andersom is vaak wel zo: goedkoop => matige content.

En gezien de opkomst van streaming media waar gewoon voor betaald wordt, durf ik wel te stellen dat we wel willen betalen. Alleen tot op zekere hoogte natuurlijk.
loki504 @Tintel15 oktober 2024 19:00
Ja en nee

https://www.marketingbrew...active-users-company-says

Ja sommige willen er voor betalen. Maar een hoop vinden af en toe reclame helemaal geen probleem. Anders zou YT natuurlijk ook klaar zijn. De vraag is alleen hoevaak de reclame is. En hoe lang want voornamelijk die blokken van 15 min zijn irritant.
Tintel @loki50416 oktober 2024 08:58
Anders zou YT natuurlijk ook klaar zijn.
Nou, het is natuurlijk langzaam toegenomen en alternatieven zijn er ook nog niet zoveel. Dus daarom blijft zo'n platform nog wel populair denk ik.

En m.b.t. Netflix als je iets gratis kan krijgen terwijl je weinig geld hebt dan kiest men (blijkbaar) wel voor reclames.

[Reactie gewijzigd door Tintel op 16 oktober 2024 09:00]

loki504 @Tintel16 oktober 2024 09:17
Er waren wel betaalde alternatieve voor YT. Maar die zijn nooit groot geworden omdat er teweinig mensen waren die er voor willen betalen. Dus nee genoeg mensen willen er niet voor betalen. Of niet het bedrag wat rendabel is voor content creators.
bytemaster460 @Tintel15 oktober 2024 22:36
Voor de zenders met de vele herhalingen (sbs, rtl) betaal je niet. Sterker nog die betalen aan de kabelmaatschappijen om doorgegeven te worden.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @tw_gotcha15 oktober 2024 17:50
Dus een abbo maar dan zonder reclame zou kunnen, maar dan blijkt hoe ontzettend slecht de content is, re-runs van oude meuk, woonprogrammas en nieuws shows die hetzelfde laten zien als alle anderen
En dat blijkt met reclame niet? Onzin natuurlijk. Of de content slecht is is vooral een kwestie van smaak.
Habana @Bor15 oktober 2024 20:39
Neen de reclame is de content en nog slecht ook….
Indy81 @tw_gotcha16 oktober 2024 11:00
Erger nog:
Neem nu een 'film avond' op Veronica, waar ze 2 films uitzenden van 20.30 tot 1.00
Begint om 20.30u, maar als iedere film 90 minuten duurt en geen reclame heeft, dan is die avond om 23.30u al afgelopen. Als ze dit tot 1u willen volhouden moeten ze de filmrechten voor een 3e film kopen.

Dus al zou je een abonnement betalen en geen reclame zien, en de inkomsten zouden voor de zender gelijk blijven, dan moeten ze nóg goedkopere films kopen dan dat ze nu al doen.
Tintel @bzuidgeest15 oktober 2024 17:46
Nou, heel duidelijk abbo's dus. Want dan ben je ook echt de klant en wordt je dus niet gemanupileerd door een produkt leverancier.

Reclame is absoluut niet DE oplossing - pure gemakzucht van dergelijke bedrijven. Goede content is de echte oplossing. Dat zie je ook wel met de opkomst van Patreon.

Je betaalt voor wat je wilt zien.
Niet: je krijgt gratis ellende waar soms wat tussen zit wat je redelijjk vindt.
bzuidgeest
@Tintel15 oktober 2024 17:50
Dat is een manier om er naar te kijken. Ik denk niet dat de vergelijking met patreon op gaat. Abbo of reclame youtube is een heel anders beest. Niche content op youtube gaat nooit op tv komen.
En veel mensen willen geen goede content. Nadenken doet pijn. Kijk naar series als westworld op hbo. Dat moesten ze simpeler maken omdat de kijker te veel moest nadenken. Hebben we een keer een plot met wat extra diepgang, is het te moeilijk.

En dan nog het feit dat je dan een abbo op 20 kanalen moet nemen voor een enkele show op elk kanaal. Bijna net als het versplinterende streaming landschap, verschrikkelijk.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 15 oktober 2024 17:51]

Tintel @bzuidgeest15 oktober 2024 18:04
En veel mensen willen geen goede content.
Dat durf ik te betwijfelen. Het punt is eerder dat al die matige content zorgt dat acceptatie graad lager wordt. Waarom was anders bijv. Games of Thrones zo enorm populair (met dus veel kijkers)? Dat kwam doordat de kwaliteit opeens hoger was dan gewend toch?
Maar zodra iets eruit sprint qua kwaliteit (en/of originaliteit) dan stromen de kijkers toe.

Natuurlijk is er 'niche' content maar die maken een kans ondanks dat reclame geen optie is (vanwege de beperkte kijkers aantallen).
Dat het niet op TV komt maakt niet uit. TV is een medium wat nu naar de achtergrond wordt gedrukt. Het is nog niet weg natuurlijk - dat duurt wel even.

Dat het landschap versplintert is zoals je zegt, is een nadeel van het ontbreken van een echt cafetaria model. Iets wat bij muziek iets beter werkt omdat daar de exclusiviteit minder telt.
Het is helaas niet anders. Omdat partijen altijd proberen 'de markt' of een hele doelgroep aan te spreken. Maar dat toch is het aantal streaming diensten nog niet zo groot als het aantal TV-kanalen.
lenwar
@Tintel15 oktober 2024 19:57
Ik zie dit in de praktijk toch anders. Kijk voor de grap is naar de dagelijkse kijkcijfers.
Het leeuwendeel van de programma’s heeft weinig met ‘kwaliteit’ te maken. Het is platte entertainment en actualiteiten. Met een paar uitzonderingen ertussendoor.

De Nederlandse kijkcijfers van GoT kan ik 123 niet vinden, maar gebaseerd op mijn directe kringen, viel dat wel mee. Het was wel superintensief populair bij bepaalde groepen. (Ik ben persoonlijk fan 😊)
Maar goed. Dat kan ook aan mijn kringen liggen.
bzuidgeest
@Tintel16 oktober 2024 08:06
Got was even populair omdat het waar conventies brak op wat wel en niet getoond kon worden. Maar verder... Ik twijfel zwaar aan jou kwaliteit argument. Maar het was een van de betere werken van de laatste jaren.
Verwijderd @Tintel15 oktober 2024 19:01
Dat zie je ook wel met de opkomst van Patreon.
Patreon stort nog wel in, zodra meer mensen erachter komen dat ze samen geld bij elkaar kunnen leggen één persoon de content grabbed en vervolgens deelt met de rest is de lol er voor de creators er ook wel vanaf. En ja, ook die groepen zijn inmiddels flink in opmars.
stuiterveer @bzuidgeest15 oktober 2024 18:32
...waar gaat het geld dan naartoe dat men betaalt aan TV-abonnementen?!
Verwijderd @stuiterveer15 oktober 2024 19:03
...waar gaat het geld dan naartoe dat men betaalt aan TV-abonnementen?!
Niet helemaal realistisch maar, € 15,00 / 20 zenders = € 0,75 zoveel gaat er in de praktijk al niet eens naar de zenders want er blijft een hoop hangen bij de provider en aangezien dat providers deals maken en voor een groot aantal aansluitingen afneemt....

Commerciële toko's hebben sowieso al geen geld dat afkomstig is vanuit de overheid (zoals NPO). Dus linksom of rechtsom moet dat geld toch ergens vandaan komen.
Verwijderd @bzuidgeest15 oktober 2024 18:41
Voor de tv betaal je toch al geld? Teveel vind ik zelfs. Als mn contract verlenging er aan komt zeg ik 'm direct af
Mathi159 @bzuidgeest15 oktober 2024 19:33
Wordt er nog wat anders geproduceerd dan 13 in een dozijn spelshows en realityseries dan?
pauldebra @bzuidgeest15 oktober 2024 20:00
Die inkomsten zijn er al. Je betaalt namelijk al zoveel voor een TV abonnement dat de waardeloze rommel die wordt uitgezonden daar met gemak van zou moeten kunnen gemaakt worden.
De kwaliteit/prijs verhouding is bij het TV aanbod erg slecht.
Wanneer er weer eens niets de moeite waard is om naar te kijken en we door de opnames heen zijn dan gaan wij maar een spelletje Rummikub spelen. Wij hebben de jongste maanden al veel Rummikub gespeeld...
bytemaster460 @pauldebra15 oktober 2024 22:41
Dat is onzin. Wat jij voor je tv-abonnement betaalt gaat naar Ziggo’s, KPN, etc. Een deel ervan gaat naar de infrastructuur en dienst van KPN of Ziggo. Het zenderpakket bestaat uit zenders waarvoor ziggo en kpn moeten betalen om door te geven (discovery, NG) en zenders die betalen om doorgegeven te worden (rtl, sbs). Je kunt dus nooit zeggen dat je al genoeg betaalt zodat rtl en sbs reclamevrij zouden moeten zijn. Je betaalt er niets voor.
pauldebra @bytemaster46016 oktober 2024 09:56
Het is een kwestie van kwaliteit/prijs verhouding.
De prijs van een TV abonnement komt ruwweg overeen met de prijs van bijvoorbeeld Netflix.
Persoonlijk (maar dat is inderdaad persoonlijk) vind ik dat ik bij Netflix meer waar voor mijn geld krijg dan bij het TV abonnement waarbij ik overspoeld wordt met reclame.
Vooral bij de commerciële zenders zit de verhouding helemaal scheef. Er is per uur "uitzending" ongeveer 36 minuten "programma" (vaak met daarin nog de nodige "product placement") en 24 minuten reclameblokken (drie blokken van 8 minuten). Zelfs gratis vind ik dit nog niet de moeite om naar te kijken.
bytemaster460 @pauldebra16 oktober 2024 12:02
Bij Netflix hoef je niets te betalen voor de infrastructuur. Bij een TV-abonnement wel. Dat moet je ook nog even meenemen. Daarnaast krijg je 70 zenders. Je bent niet verplicht om het te nemen.
pauldebra @bytemaster46016 oktober 2024 17:56
Wacht even... Mijn Internet provider is Freedom. De TV is van Canal Digitaal (nu Canal+). De infrastructuur die specifiek voor de TV is die komt van Canal Digitaal. Het (glasvezel)netwerk is niet van Freedom en zit in mijn Internet-abonnement. Dat abonnement kost niet minder als ik geen TV neem. Sterker nog, ik zou ook Canal+ kunnen nemen los van Freedom want het is onafhankelijk van de provider. Het Internet abonnemen wordt niet duurder wanneer ik los een Canal+ abonnement neem.
Bij Canal+ of bij Netflix kost het onderdeel infrastructuur van mijn Internet Provider hetzelfde zou ik denken.
Dus... ik snap het argument van het betalen voor de infrastructuur niet zo.
bytemaster460 @pauldebra16 oktober 2024 19:18
ik ging ervan uit dat je een TV-abonnement van een kabelaar bedoelde. Die moet nog altijd zorgen dat het signaal daadwerkelijk binnenkomt. Dat hoeft Netflix niet.
pauldebra @bytemaster46017 oktober 2024 09:00
Ook bij de "kabelaar" met een TV-abonnement is de "infrastructuur" voor het verzorgen van de TV, denk aan de servers, de begin-gemist, uitzending-gemist, opnames... min of meer onafhankelijk van de rest van het Internet abonnement. Het enige mogelijke verschil is een stukje infrastructuur om "live" TV te kijken, via multicast. Dat is een stukje infrastructuur dat vooral tot doel heeft de hoeveelheid data die over de kabels gaat drastisch te beperken omdat het signaal maar één keer uit de server en over de lijn hoeft te gaan in plaats één keer per klant (met veel zwaardere servers tot gevolg). Een TV aanbieder die los staat, zoals Canal+ en NLziet, kan niet van die infrastructuur gebruik maken en moet dus veel meer data kunnen aanleveren. Bij Freedom kan multicast wel, mits de klant het meegeleverde kastje (Amino) gebruikt om live TV te kijken. Bij een los Canal+ abonnement kan multicast niet.
Het is voor een "kabelaar" uiteindelijk goedkoper om TV aan te bieden aan de eigen klanten, vanwege multicast, dan aan anderen of aan de eigen klanten met computers, tablets en telefoons of zelfs met TV, maar met uitgestelde vormen van kijken. Dat voordeel wordt snel minder omdat bijna iedereen uitgesteld gaat kijken.
bytemaster460 @pauldebra17 oktober 2024 12:49
Maar het zit er wel bij. Als het niet werkt moet je ziggo bellen om je kabels te controleren en ziggo beheert de wijkkasten. Daar heeft Netflix of NLZiet allemaal geen bemoeienis mee.
Zezura @bzuidgeest16 oktober 2024 11:01
ik betaal liever dan rottige indoctrinerende reclames te krijgen. Dan liever minder vaak of minder bullshit content dan content wat ik toch niet interessant vind gratis of ondersteund door advertenties.
bzuidgeest
@Zezura16 oktober 2024 11:06
Dat mag, maar een groot deel van de bevolking dient die mening niet. En zolang je in de minderheid bent verandert er niets. Bijna niemand stopt met kijken vanwege reclame, dus gaan ze door met meer en meer reclame.

Een groot deel van de jongere generatie is zo gewend aan reclame dat ze het niet eens meer herkennen. Ze zijn zelfs fans van reclame. Tiktok en youtube influencers zijn niets anders dan reclame voor fans van reclame.
Travelan @bzuidgeest16 oktober 2024 22:58
Je betaalt tientallen euro’s per maand om TV zenders te kijken. En dan ook nog eens de helft van de tijd reclame. Mag wel wat minder dus ja.
bzuidgeest
@Travelan17 oktober 2024 08:38
Tientallen euros? Dat moet je eens voorrekenen.

Zelfs toen ik nog een abbo van Ziggo had koste het bij lange na niet dat.
Travelan @bzuidgeest18 oktober 2024 09:13
Kijk maar naar het verschil tussen een Internet only en een Internet + TV abonnement. 79 euro tov 60 euro zonder kortingen. Twee tientjes in de maand, 240 euro in het jaar. Exclusief de reclame inkomsten over je rug.
bzuidgeest
@Travelan18 oktober 2024 11:14
Ik ben al even weg bij ziggo. is het verschil zo veel groter geworden? We kunnen het nog hebben of 19 euro kwalificeert voor "tientallen" euro's. Maar die geef ik je dan maar even.
panterarosso @Videopac15 oktober 2024 17:24
Op zich niet oneens maar he weet dat het feld dat ze verdienen met reclame dan ergens anders vandaan zal komen
willieverhoef @panterarosso15 oktober 2024 17:37
Ze kunnen ook gewoon minder winst maken. Het hoeft niet allemaal uit uitmelken van klanten te zijn op all wegen. Gewoon een goed produkt voor een juiste prijs.
Verwijderd @willieverhoef15 oktober 2024 19:08
Ze kunnen ook gewoon minder winst maken. Het hoeft niet allemaal uit uitmelken van klanten te zijn op all wegen. Gewoon een goed produkt voor een juiste prijs.
Het doel van een commercieel bedrijf is in de kern het maken van winst door het aanbieden van producten of diensten die waardevol (of onmisbaar) zijn voor klanten.

Wat je nu echter ziet is dat het aantal consumenten die televisie afneemt maar het aantal consumenten die zich abonneren op streamingsdiensten toeneemt. Via dergelijke abonnementen verdienen ze echter meer geld, dan wanneer de consument via televisie kijkt. Een commerciéle zender verdient een paar cent voor doorgifte via de zenderpakketten en moet het hierom hebben van reclame. Via streaming echter (afhankelijk van de prijs en type abonnement) kan het zonder reclame.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 oktober 2024 19:08]

CPV @Verwijderd15 oktober 2024 19:54
is in de kern het maken van winst
Juist.
En het optimaliseren van de winst, door aan de verschillende knoppen (aantal abonnees, prijs, kwaliteit van de programma's, hoeveelheid reclame) te draaien.
De winsttoename door deze reclamevorm zal groter zijn dan de winstafname door het aantal kijkers dat afhaakt.
We zijn gewoon een geldgenerator voor ze, waar een aantal knoppen op zitten, waar ze aan kunnen draaien.
panterarosso @willieverhoef15 oktober 2024 18:31
je hebt het concept van een bedrijf niet helemaal door denk ik
bytemaster460 @willieverhoef15 oktober 2024 22:42
Dan krijg je ook geen investeerders die een zender op de kaart moeten kunnen zetten door bijv. het inkopen van content of het produceren ervan. Als je gaat zeggen dat je bewust de winst gaat drukken, krijg je geen enkele investeerder.
TheDudez @Videopac15 oktober 2024 17:07
Tijd om je tv abonnement op te zeggen. Er komt toch alleen maar bijna bagger op tv. Maar waarschijnlijk wil vrouw lief robinsoneiland kijken ofzo en zit je er alsnog aan vast :+ . Als je alleen nieuws wilt zien kan je gratis de npo app gebruiken voor 1, 2 en 3.
Dekar @TheDudez15 oktober 2024 17:21
Kan ook op Videoland, zonder ads
beerse @Videopac15 oktober 2024 18:21
Welkom bij ip-tv.

En gezien de netflixen van deze tijd ook allemaal met steeds meer reclame gaan komen: Succes met filteren.

Zolang het beschikbaar is, blijf ik bij dvb-c om tv te kijken. Al gebruik ik selectief ook ip-tv met disney+ en F1TV.
aikebah @beerse15 oktober 2024 23:40
dvb-c niet eens gehad hier... kabel opgezegd toen ze het kleine zenderpakket afschaften en me wilden 'dwingen' (als u niets doet gaat u over op het grote zenderpakket, want het kleine pakket houdt op te bestaan) om meer te betalen om extra zenders te krijgen waar ik niet op zat te wachten. Dat was nog in de analoge tijd.
zonglew00 @Videopac15 oktober 2024 18:38
Dat heet betalende voor een abonnement.

Netals tweakers.net, je kan ook zonder reclame betaal je toch een jaarlijks bijdrage.

Je hoeft geen talpa aan te zetten, je kan ook een streaming aanzetten
dawg 15 oktober 2024 16:51
Nu wordt er nog toestemming gevraagd maar als lineaire tv blijft afnemen zie ik het nog wel gebeuren dat men geen toestemming meer vraagt.

Gelukkig heb ik geen tv abonnement meer. :)
Lars_____ @dawg15 oktober 2024 17:03
Dat mag niet hoor, zie de GDPR
wooha @Lars_____15 oktober 2024 17:45
Is dat nog steeds zo sinds de recente uitspraak van het EU Hof? Is melden dat ze het doen niet al genoeg?

Het is me niet duidelijk of legitiem belang ook expliciete toestemming vereist of alleen een informatieplicht zodat je van je opt-out gebruik kan maken. Bij cookiemeldingen wordt opt-in en opt-out vaak door elkaar gebruikt, dus ik weet niet of de legitiem belang opt-out er daar bij staat om zich in te dekken tegen de generieke opt-outs.
Dromedaris @wooha15 oktober 2024 19:43
Gerechtvaardigd belang en toestemming zijn beide een van de 6 grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Je hebt maar 1 van deze 6 nodig. Als je kan verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang heb je dus geen toestemming nodig. Maar die uitspraak was meer van belang omdat de AP redelijk stellig was dat een puur commercieel belang nooit een gerechtvaardigd belang kan zijn. Het Hof zegt hier echter dat een commercieel belang ook een gerechtvaardigd belang kan zijn. Maar het hebben van een gerechtvaardigd belang is pas stap 1. Daarnaast heb je ook de noodzakelijkheidstoets en een belangenafweging en ik ga er eigenlijk wel vanuit dat deze gang van zaken daar bij de nationale rechter nu op zal stuklopen.

Trouwens over cookies. Gerechtvaardigd belang is iets uit de AVG. Nu hebben cookies ook te maken met de AVG; er zullen immers waarschijnlijk persoonsgegevens worden verwerkt. Maar de ‘cookiewet’ zelf staat in de Telecommunicatiewet. En artikel 11.7a TW zegt dat voor het plaatsen van tracking cookies toestemming is vereist. Dus leuk dat een bedrijf denkt dat zij een gerechtvaardigd belang hebben om gegevens te verwerken, maar het plaatsen van die cookies zelf mag alleen met toestemming (tenzij het noodzakelijke cookies zijn of cookies met geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer). Maar ja het staat toch in veel cookiebanners. De AP is dit jaar meer gaan controleren op cookiebanners dus ik ben benieuwd wat daar uiteindelijk uitkomt.
Alxndr @wooha15 oktober 2024 19:39
Als ze het melden en je gaat door met gebruik van de dienst, dan stem je toch automatisch toe/in?

Hetzelfde met camerabewaking in gebouwen: sticker op de deur en als je naar binnen loopt ben je (dus) akkoord.
bytemaster460 @wooha15 oktober 2024 22:48
In die uitspraak heeft het Hof enkel geoordeeld dat een gerechtvaardigd belang ook een commercieel belang KAN zijn. Men heeft niet geoordeeld dat men nu alles zomaar onder een gerechtvaardigd belang kan scharen. Er gelden nog steeds scherpe regels voor een gerechtvaardigd belang en het is nog steeds mogelijk dat geen enkel commercieel belang onder een gerechtvaardigd belang zal vallen.
aikebah @wooha15 oktober 2024 23:53
Gerechtvaardigd belang is een grondslag waarbij verzameld mag worden zonder opt-in, maar waarbij wel een opt-out verplicht is. Een deel van de andere grondslagen kent enkel een informatieplicht, maar zonder opt-out voorafgaand aan de verzameling met, afhankelijk van de grondslag, wel of niet een verplichting tot direct gevolg moeten geven aan een verzoek tot verwijdering van de verzamelde gegevens.
Mellow Jack @Lars_____15 oktober 2024 17:36
Voor bestaande klanten heb je gelijk. Voor nieuwe klanten zit het gewoon ergens in de voorwaarden gestopt. Dat leest toch niemand ;)
latka @Lars_____15 oktober 2024 18:15
De info over gemiddeld inkomen en samenstelling van het huishouden kun je gewoon op postcode niveau kopen. Heeft gdpr niet zoveel mee te maken. Ik denk dat men nu nog toestemming vraagt omdat het anders wel heel eng kan overkomen bij huishoudens als jij andere reclame ziet dan je moeder die je net aan de lijn hebt.
Verwijderd @latka15 oktober 2024 19:11
De info over gemiddeld inkomen en samenstelling van het huishouden kun je gewoon op postcode niveau kopen. Heeft gdpr niet zoveel mee te maken. Ik denk dat men nu nog toestemming vraagt omdat het anders wel heel eng kan overkomen bij huishoudens als jij andere reclame ziet dan je moeder die je net aan de lijn hebt.
Kopen? Volgens mij heeft het CBP daar gewoon openbare informatie over beschikbaar, al is het via één van hun API's.
beerse @dawg15 oktober 2024 18:23
Daar waar je lineaire tv via ip-tv kijkt, kan de tv-maatschappij jou gericht reclame sturen. Technisch/theoretisch kan dat met dvb-c (en andere dvb varianten) ook al maar dat is veel lastiger/moeilijker en daarvoor zijn ze de infrastructuur al aan het afbreken.
Akino 15 oktober 2024 17:03
Er is gewoon een overdosis aan reclame.Het is een verdienmodel,gebaseerd op cliks, likes en statistieken.Soort piramide spel als je het mij vraagt.
Ik vind de term "gepersonaliseerde" zo'n prototype hypende managers term.
Persoonlijk heb ik een NEE NEE sticker, doe ik aan adblockers e.a.a.

Hoe ze aan deze data komen voor deze dienst.....tja,datahandel is ook weer zo'n verdienmodel,waar meer en deel van de data bekomen is door onbegrijpelijke gebruiksvoorwaarden etc ,om zo gebruik te mogen maken van zogenaamde gratis websites en sociale (recalme/adds stuwende) media.
Dekar @Akino15 oktober 2024 17:23
Met een Pi-Hole kan je ook ads van je TV en mobiel blocken. Werkt best goed.
edit: Even ter verduidelijking: Ik bedoel uiteraard van websites en apps op je TV en telefoon, niet van je kabel TV uitzendingen.
En als je een capabele RPI neemt dan kan je zelfs een eigen VPN hosten zodat je altijd en overal je pi-hole als DNS kan gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 15 oktober 2024 20:30]

T-men @Dekar15 oktober 2024 17:35
Wat zie jij op je LINEAIRE (!!!) TV wanneer je Pi-Hole de reclame blockt ? Zwart beeld ?
Ik ben oprecht benieuwd en vraag me sowieso af of je Pi-Hole daar toe in staat is ? Zo ja: hoe dan ?
SterkeYerke @Dekar15 oktober 2024 17:30
Enneh, wat nou als je straks RTL zit te kijken via een Mediabox van Ziggo en je hebt zo’n PiHole? Zit je dan vijf minuten naar een zwart scherm te kijken? Dat doe ik trouwens liever dan reclame kijken.
phoenix2149 @Dekar15 oktober 2024 17:32
Zelfs het simpele Adguard DNS op je Wifi instellingen van de Tv werkt best goed.

Tot op heden browse ik met Brave voor YouTube bijvoorbeeld en gebruik ik adguard profiel op iDevices voor reclame in apps. Werkt ook perfect en heb geen extra hardware nodig. Maar wel minder customizible dan Pihole denk ik dan.
Verwijderd @Dekar15 oktober 2024 19:19
Met een Pi-Hole kan je ook ads van je TV en mobiel blocken.
Ja, want Pi-Hole kan "streams" modificeren zodat er geen reclame zichtbaar wordt :+ 8)7 |:(

Het enige dat het blokkeert is advertenties/reclame die via normale requests worden opgevraagd, instream content wordt niet aangepast dat geldt voor Pi-Hole als ook voor AdGuard. Als dit zou werken zouden heel veel audio en video streams plots advertentievrij zijn.
field33P @Akino15 oktober 2024 17:25
Hoe ze aan deze data komen voor deze dienst.....tja,datahandel is ook weer zo'n verdienmodel,waar meer en deel van de data bekomen is door onbegrijpelijke gebruiksvoorwaarden etc ,om zo gebruik te mogen maken van zogenaamde gratis websites en sociale (recalme/adds stuwende) media.
Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn: gewoon afleiden op basis van algemene gegevens die Ziggo reeds bezit van hun abonnees (=postcode, huisnummer en abonnementstype) in wat voor wijk/soort gebouw iemand woont, wat aannames maken over bijbehorend inkomen en het serveren van de advertentie binnen Ziggo zelf regelen.
Timmiejj @Akino15 oktober 2024 17:45
Je hebt bedrijven als Whooz die letterlijk als core business hebben dit soort profielen maken en verkopen aan bedrijven.
Tintel @Akino15 oktober 2024 17:52
Het is idd een piramide spel.... waarbij de consument altijd onderaan de piramide zit. Deze betaalt het meeste en ziet nooit inkomsten. En Talpa (de reclameplek aanbieder) zit bovenin.
Dat bedrijven hier nog steeds instinken is onbegrijpelijk.
bytemaster460 @Tintel15 oktober 2024 22:45
Een piramidespel is heel wat anders. Bij een piramidespel wordt rendement beloofd en vervolgens wordt dat rendement betaald met de inleg van nieuwe deelnemers. Iedere nieuwe laag metnieuwe deelnemers dient groter te zijn dan de vorige laag.
Tintel @bytemaster46016 oktober 2024 09:04
Nou, de reclame aanbieder belooft toch ook rendement op de reclames en het aantal deelnemers neemt telkens toe....
Maar idd - er is geen uitbetaling van rendement dus is het niet helemaal hetzelfde idd. Toch lijkt het erop; "veel beloven en stellen dat het rendement wel komt als je meer reclame-plekken inkoopt".
bytemaster460 @Tintel16 oktober 2024 09:18
Nee, een piramidespel heeft specifieke kenmerken en tv reclame heeft echt helemaal niets met een piramidespel te maken.
Tweakert2020 15 oktober 2024 16:54
Hoe Ad Alliance aan gegevens zoals geschat inkomen komt, is onduidelijk.
Die informatie is sowieso te vinden bij het CBS

https://www.cbs.nl/nl-nl/...per-gemeente-en-wijk-2020
mjl @Tweakert202015 oktober 2024 17:48
En de waarde van een woning is ook gewoon op te vragen, gooi daar een demografie-tje overheen met wat info over de lokale grotere bedrijven, plus eventueel huur, stream, internet (shopping) en kijkgedrag bij en je komt een heel end denk ik om targeted commercials te kunnen leveren.
SunnieNL @mjl15 oktober 2024 19:40
Vergeet ook niet al de spelprogramma's van de commercielen die je met een app kan meespelen maar ook een profiel opbouwen. Zogenaamd om de goede antwoorden per provincie, man/vrouw, etc. te geven. Maar daar zit gewoon een marketing verzamelinstrument achter.
Aan de hand van de vragen en of je die goed/fout beantwoord kun je ook heel goed profielen bouwen van de kijkers, hun interesses, etc.

Daarnaast heb je ook nog eens alle kijkers van Videoland en Kijk. IP adressen zijn in NL tegenwoordig aardig onderverdeeld en redelijk te pinpointen waar iemand zit. Daar kun je gewoon kijkgedrag op mappen.
mjl @SunnieNL15 oktober 2024 20:31
Nog genoeg andere bronnen om uit te putten, zo heeft RTL ook zo een opinie panel en vergeet de reactie mogelijkheden op nu.nl niet, of enig andere site onder een media conglomeraat.
W1ck1e 15 oktober 2024 17:03
Ik neem dat wanneer ik content kijk over coax ik hetzelfde zie als mijn buren. Dat is zeker met de humax decoder. De next met coax zou naar netwerk kunnen gaan, en de next mini heeft alleen netwerk.
Los er van dat je het blijkbaar kunt uitzetten.
_nethack @W1ck1e15 oktober 2024 17:23
Inderdaad; die 'domme' decoders pikken gewoonweg een DVB kanaal van de kabel, en dat is dezelfde als die bij de buren.

Kunnen ze helemaal niks zien van waar je naar kijkt, en ook geen persoonlijke streams injecteren in het signaal.
Eventueel slechts op basis van locatie (straat, wijk, plaats, provincie) zouden ze misschien iets kunnen targeten via apparatuur in de wijkkast, maar een andere stream dan de buren gaat op die manier niet, dat idd kan alleen via IP TV.

Die Ziggo spybox Next ligt hier lekker in een kastje stof te vangen, en in mijn TV zit een CI+ module met smartcard.
RoRoo @_nethack15 oktober 2024 17:29
Het gaat denk ik ook geen 5 jaar meer duren voor ze van die CI+ module ondersteuning af willen stappen. Juist om de reden dat ze geen data kunnen vergaren op die manier.

Ze zetten het straks gewoon uit. "vernieuwing"
_nethack @RoRoo15 oktober 2024 18:10
They can pry it from my cold, dead hands... :D

Denk dat je wel gelijk hebt... En aan de andere kant, we kijken met z'n allen al volop naar allerhande streaming diensten die minstens net zo veel data verzamelen en verkopen, en ook steeds meer reclame gaan pushen ondanks betaalde abonnementen. Dus wanneer de old-school lineare TV diensten dat ook gaan doen, verandert er nou ook weer niet zo heel veel...
dirk 1964 @RoRoo15 oktober 2024 18:29
Dat duurt geen 5 jaar meer, de kabelaars willen van DVB-C af steeds meer mensen willen omgekeerd ook van de kabelaars af zodra er glasvezel beschikbaar is. We gaan er weer 17 omzetten naar glasvezel de meeste nemen niet eens meer TV erbij in het pakket.
LooneyTunes @RoRoo15 oktober 2024 20:27
Ze zetten het straks gewoon uit. "vernieuwing"
Net zoals ze gedaan hebben met analoog.
Toen ik hier kwam wonen had ik Multikabel, met 47 kanalen.
Dat is langzaam opgedroogd tot 22 kanalen (waarvan 3 kabelkranten, YAY!)
En niet veel later de mededeling dat analoog zou verdwijnen.
Het viel me nog op dat ze bij het afschaffen van de analoge FM niet het aanbod gingen beperken maar gewoon in één keer afsloten.
Bij een nieuw abonnement kan je al niet meer kiezen. Je krijgt alleen nog maar een Next bij afsluiten van een nieuw (gigabit) abonnement. CL+ module alleen voor een extra TV.

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 15 oktober 2024 21:21]

beerse @W1ck1e15 oktober 2024 18:31
Als je zoals ik tv kijkt via het dvb-c kanaal van de kabel, dan zien wij het zelfde. In een vorig bericht met deze techniek werd vermeld dat de interactive tv die daar langs liep wordt afgebouwd en afgebroken. Daar blijft dus alleen maar lineair kijken over. Daarmee hebben ze de techniek om jou en mij verschillende reclame te laten zien ook opgeruimd. Dat hebben ze volgens mij overigens nooit voor reclame gebruikt, maar dat kon wel.

Deze gepersonaliseerde reclame gaat volgens mij vooral voor de ip-tv kijkers. Die met een speciaal kastje en een speciale netwerk aansluiting naar de router gaat. Daarmee kunnen ze heel goed aan iedereen eigen reclame laten zien.

En ja, zo lang het kan blijf ik via dvb-c en de humax (5050 & 5200) kijken. Opnemen of tijdig aan zetten, iets later gaan kijken, pauze op mijn moment en de reclames op 16 of 32 keer de snelheid doorspoelen.
DJMaze @W1ck1e15 oktober 2024 22:29
Ik heb een FritzBox 6690 en een Panasonic TV.
De fritz is de DVB-via-IP server en de TV is een DVB-via-IP client.
Al ga ik in de tuin zitten met mijn TV op wifi, hij gebruikt gewoon de COAX met een CI+ module.

Zolang Ziggo de CI+ niet heeft uitgefaseerd en je een "Next" forceert, hoef ik geen rechtszaak tegen ze te beginnen.
Ik denk ook dat het opt-in moet blijven, anders zijn er wel meer instanties die een rechtszaak beginnen.
Brammos85 15 oktober 2024 17:09
Is dit bij radio ook al niet even? Hoor op 538 steeds een reclame met 'PLAATSNAAM' voorbijkomen
Dekar @Brammos8515 oktober 2024 17:27
Lijkt mij sterk, want een radio ontvangt geen persoonlijk signaal. Het zend overal hetzelfde baartoe, en weet bovendien geen relevante informatie van jou.
habbekrats @Dekar15 oktober 2024 17:34
Hij bedoeld regio gebonden, tukker fm radio nl hebben diverse fm frequenties in het land. Voor de stream luisteraars nog makkelijker maar ook fout. Werk isp in Frankrijk kreeg je een tijdlang doodleuk Franse reclame.
latka @Dekar15 oktober 2024 18:17
Er zijn meerdere regios dus het kan heel goed.
Noxious @Brammos8515 oktober 2024 17:33
Mogelijk online of met DAB+? Via FM zijn er natuurlijk wel zendergebieden waar ze kunnen gokken wat de grootste steden zijn binnen het bereik.
latka @Noxious15 oktober 2024 18:18
Slamfm heeft zelfs eigen frequenties voor sommige steden.
beerse @Brammos8515 oktober 2024 18:35
Dat scheelt hoe je radio luistert:
- FM: Dat is het meest direct en het meest overal het zelfde.
- DVB/DAB: Dat is ook best wel overal het zelfde. Al kan de kwaliteit per regio verschillen. In theorie kan reclame worden toegevoegd maar dat heb ik nog niet ervaren.
- IP-Radio (of wat voor stream dan ook): Ja, hier wordt al jaren reclame toegevoegd. Hier scheelt het al welke bron je gebruikt. Ik heb zelfs kanalen gehoord via creatieve routes die reclames over elkaar heen dubben of het signaal gewoon vertragen om reclame tussen te voegen.
Anonyymm 15 oktober 2024 17:18
Ik vraag mij af hoe dit gaat werken. Wat voor reclames in aanmerking komen bijvoorbeeld. Op een persoonlijk device kan ik het mij voorstellen. In apps met profielen ook nog. Maar kan het voorkomen als je met je gezin om 21:30uur nog naar een talentenshow kijkt er een Walking Dead reclame getoond wordt? Om een idee te roepen wat zo opkomt.
Tintel @Anonyymm15 oktober 2024 17:55
Goed punt. Een TV is geen 'personal device' en je hoeft niet in te loggen om wat te zien.
Klinkt dan ook als heel erg matig gepersonaliseerde reclame als het bijv. op basis van een regio wordt gedaan. Dat kun toch eigenlijk niet meer 'personal' noemen? Dan zijn de huis aan huis bladen (voor de mensen zonder "Nee - Nee" sticker) dus ook 'personal' - want regio gebonden is dan heel makkelijk te realiseren.
CPV @Tintel15 oktober 2024 19:36
Natuurlijk log je in op TV. Je hebt een decoder van Ziggo, KPN enz, of je logt in via de app, waar je je abbo hebt afgesloten.
Zonder de vertellen wie je bent (inloggen) krijg je niets te zien.
Tintel @CPV16 oktober 2024 09:00
Dat is toch geen persoonlijke login? Dus 'weet' men niet welk gezinslid zit te kijken....
CPV @Tintel16 oktober 2024 09:40
Dat is toch voldoende. Als ze persoonlijke reclame sturen, weten ze toch ook niet wie er op dat moment kijkt?
Tintel @CPV16 oktober 2024 10:22
Wel als je eigen device gebruikt - jouw telefoon / tablet. En bij streaming wordt vaak(?) wel ingelogged met een eigen user-account.
CPV @Tintel16 oktober 2024 11:05
Bij Ziggo heb je maar 1 account per adres/aansluiting. En dit gaat over RTL/Talpa TV.
Misschien kunnen ze het per device traceren.

[Reactie gewijzigd door CPV op 16 oktober 2024 11:05]

beerse @Anonyymm15 oktober 2024 18:36
Het meest eenvoudig is wel de regionale supermarkt: Een aantal supermarkt ketens zitten niet in het hele land. Die hoeven dan allen in hun eigen regio te adverteren.
Horatius 15 oktober 2024 17:26
Hoe Ad Alliance aan gegevens zoals geschat inkomen komt, is onduidelijk.
In principe zou je met de informatie van het kadaster alle gegevens goed kunnen schatten.
Maar tegelijkertijd gaan adverteerders door dik en dun om zoveel mogelijk bronnen samen te voegen om zo gedetailleerd mogelijk profiel te kunnen schetsen.
Ikzellef @Horatius17 oktober 2024 11:16
En ondanks alle pogingen is zelfs Google niet in staat een realistisch profiel te maken. Ik krijg b.v. na jaren via Android content te bekijken nog iedere dag ads voor de meest krankzinnige dingen. Palletwagens, magazijnstellingen, vrouwen spullen, babykleertjes, dierenvoer je kunt het zo gek niet bedenken of het komt langs. Ook Russische en Indiase/Pakistaanse ads.
Ze weten NIKS
Horatius @Ikzellef17 oktober 2024 17:54
Ze weten NIKS
N=1

Kennelijk is niks biljoenen waard.
hooibergje 15 oktober 2024 17:29
Motivatie om een televisieabonnement te nemen wordt met het jaar verder onderuit gezaagd.
Verbazingwekkend dat er nog steeds mensen in trappen.
m_snel @hooibergje15 oktober 2024 17:32
Ik begrijp dat u liever reclame voor tenalady krijgt dan high tech gadgets. Zo is er voor ieder wat wils. Nu maar hopen dat u ziggo en de next box heeft.

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