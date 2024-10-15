Talpa en RTL beginnen maandag met gepersonaliseerde tv-reclame

Talpa en RTL zijn maandag begonnen met het aanbieden van gepersonaliseerde tv-reclames aan adverteerders. Wanneer de tv-spots daadwerkelijk in reclameblokken zitten, is vooralsnog onduidelijk.

Adverteerders kunnen kiezen voor targeting op basis van provincie, samenstelling van het huishouden en geschat inkomen, meldt Ad Alliance. Dat bedrijf regelt reclames in tv-spots en biedt de dienst aan onder de naam Adressable TV. Terwijl gepersonaliseerde reclame op internet al decennialang normaal is, zijn er op tv tot nu toe alleen experimenten geweest.

De gepersonaliseerde reclame werkt alleen bij Ziggo-klanten die in de set-up van hun Mediabox toestemming hebben gegeven voor de dienst. KPN is ook ooit met de techniek bezig geweest, maar doet dat nu niet meer. Hoe Ad Alliance aan gegevens zoals geschat inkomen komt, is onduidelijk.