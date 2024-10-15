Smartphonemarkt groeit voor vierde kwartaal op rij

De smartphonemarkt is voor het vierde kwartaal op rij gegroeid, zo zegt analistenbureau Canalys. Het is jaren geleden dat de smartphonemarkt zo lang op rij een groei heeft laten zien.

Ten opzichte van een jaar geleden leverden smartphonemakers in de zomer in totaal 5 procent meer exemplaren dan in dezelfde periode een jaar geleden, zegt Canalys. De groei komt naast ontwikkelingen in andere werelddelen ook door 'een beginnende vervangingscyclus' in Europa. Veel mensen kochten nieuwe smartphones in coronatijd en die beginnen nu uit te kijken naar nieuwe modellen.

Samsung bleef marktleider met een aandeel van 18 procent wereldwijd, maar Apple leverde bij benadering evenveel smartphones. In vorige jaren was het verschil tussen beide smartphonemakers groter in deze periode. Apple is vaak de grootste tegen het einde van het jaar door de komst van nieuwe iPhones. Xiaomi is wereldwijd de nummer drie met een aandeel van 14 procent, gevolgd door OPPO en vivo. Daarmee is Transsion niet langer in de top vijf van smartphonemakers te vinden.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-10-2024 16:33 39

15-10-2024 • 16:33

39

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Reacties (39)

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Dlsruptor 15 oktober 2024 16:34
Ik snap hier niks van. Zijn er dus nogsteeds mensen die nooit een telefoon hadden en ineens er wel een hebben of is dit gewoon omdat elke telefoon bij elk model duurder wordt en mensen het toch wel betalen?
died89 @Dlsruptor15 oktober 2024 16:37
Of dat mensen (lees: kinderen) op steeds jongere leeftijd een telefoon kopen.
86ul @Dlsruptor15 oktober 2024 16:40
Ik snap hier niks van.
Wellicht speelt het een rol, dat de verzadiging tijdelijk is. Als in, zolang de consument tevreden is met de GSM (eventueel na een custom ROM periode) is dezelfde consument verzadigd. Echter is (ook) een customed GSM eindig, dus is dezelfde consument terug op zoek naar een GSM. Doe dit maal GSM gebruikers, elk met hun eigen (gewenste) koop/verzadiging cyclus, en het bovenstaande grafiek is het gevolg. #GeenEconomist
arjandijk162 @86ul15 oktober 2024 23:07
En custom rom s worden nauwelijks meer gebruikt. Mede door goede standaard updates
86ul @arjandijk16216 oktober 2024 08:04
En custom rom s worden nauwelijks meer gebruikt. Mede door goede standaard updates
Ehum, dan verschillen onze context. Is uw standpunt over minder interesse in custom ROM te staven?

Editie: dit type ik op een FP3 waar LOS draait vanaf LOS18 (nu LOS21) en ik zit als een leek in deze custom wereld(je).

[Reactie gewijzigd door 86ul op 16 oktober 2024 08:06]

Verwijderd @86ul16 oktober 2024 12:31
Veel toestellen hebben geen alternatieve rom. Ik heb hier wel een tablet uit 2013 liggen met LOS, maar zowel mijn huidige toestel als het toestel daarvoor hebben geen mogelijkheid voor alternatieve OS'n.
Veel fabrikanten maken het moeilijk of onmogelijk. Daar is onlangs Asus bij gekomen.
Er blijven fabrikanten over die steeds langere ondersteuning bieden waardoor een alternatief niet meer nodig is. Een voorbeeld is het Chinese merk Motorola dat nu lange ondersteuning belooft voor de nieuwste toestellen.
86ul @Verwijderd16 oktober 2024 13:03
Veel toestellen hebben geen alternatieve rom.
Plaats dit tegenover zowel de toename in GSMs die dit wel ondersteunen (FP etc), als de reden waarom gesloten GSMs alsnog langer ondersteuning bieden, dan kom ik uit op een toename in interesse; welke en deel van mijn vraag is. Zowel bij de gebruikers (vraag) en fabrikant (aanbod).

Inderdaad, deze toename in interesse is significant klein naar de rest van de markt, maar deze toename is wel significant tov zichzelf.

Om toch nog even terug te komen op de verandering van aanbod, dit heeft helaas wat weg van Green Washing: iets duurzaam neerzetten, zonder effectief duurzaam te zijn. Zoals de wieken van de windmolens, agitatoren voor het opladen van lektrische wagens, en dus ook locked roms (e-wast, etc)

Bon, dit blijkt stof voor een eigen forum draadje.

[Reactie gewijzigd door 86ul op 16 oktober 2024 13:05]

Slavy @Dlsruptor15 oktober 2024 16:57
Heel veel mensen hebben helaas tegenwoordig minstens twee telefoons, eentje van werk en ééntje privé, dan ook nog het kroost dat tegenwoordig (wederom helaas) heel jong een telefoon krijgt, om een paar voorbeelden te noemen.
Sicos @Slavy15 oktober 2024 17:44
Ik heb er inderdaad ook 2, 1 privé waar in principe het simkaartje van mijn werk ook prima had ingepast (dual sim) maar dat mag niet dus dan heb ik er maar 2 :-) ... de Android versie mag niet te oud zijn en mijn privé toestel werkt nog prima maar de Android versie voldoet niet aan het beleid van mijn werk.

[Reactie gewijzigd door Sicos op 15 oktober 2024 17:45]

Xfade @Sicos15 oktober 2024 21:48
Rare regel geen dual sim.
Hawkysoft @Xfade15 oktober 2024 22:15
Sommige werkgevers staan dat niet toe.
johanneslol @Dlsruptor15 oktober 2024 17:09
De grootste groeimarkten zijn bijvoorbeeld india en Pakistan waar veel mensen nog nooit een telefoon hebben gehad. Daar komt de groei weg.
arjandijk162 @johanneslol15 oktober 2024 23:07
Voor samsung en apple? Vraag ik me af. Edit: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP52521824 samsung en apple zijn groot in de topsegmenten, daar zitten weinig first time buyers

[Reactie gewijzigd door arjandijk162 op 15 oktober 2024 23:12]

!mark @Dlsruptor15 oktober 2024 17:45
Uit het artikel:
Veel mensen kochten nieuwe smartphones in coronatijd en die beginnen nu uit te kijken naar nieuwe modellen.
De coronatijd begon in Nederland in het eerste halfjaar van 2020, veel telefoons welke toen gekocht zien zijn nu ongeveer 3.5 oud. In de het begin van deze tijd is er namelijk een hoop meer hardware verkocht dan normaal vanwege massaal thuiswerken, meer willen gamen wegens het niet kunnen uitoefenen van andere hobby's en het feit dat veel mensen meer geld te besteden hadden wegens het niet kunnen doen van vakanties en dagjes weg.

Als we er dan even een poll van eerder dit jaar bijpakken van Tweakers dan vervangen de meeste mensen hun toestel dus ongeveer na 3 of 4 jaar, precies die periode dus.
Cihan1988 @Dlsruptor15 oktober 2024 17:53
Wat snap je niet? Denk je dat de wereld om jou generatie draait? Miljoenen kinderen worden pubers/jongvolwassenen en kopen ook een smartphone. Dit geldt voor elke sector. Het circeltje draait maar door
Lisadr @Dlsruptor15 oktober 2024 17:54
Ja, die zijn er. Er zijn bijna 1 miljard mensen die minder dan 60 euro per maand verdienen. Elke jaar zijn er meer mensen in onwikkelingslanden die een smartphone kunnen betalen.
Noresponse @Dlsruptor15 oktober 2024 20:16
Nee dat is het niet. De afgelopen jaren stegen de prijzen enorm van toestellen en vooral bij de iphone zag je dat mensen een refurbished wel betaalbaar vonden en dat zag je ook terug bij de duurdere toestellen van andere merken dat mensen dan toch maar een extra één of twee langer doorgaan met het toestel.

Je merkt ook wel dat veel Appel gebruikers ook niet meer om de twee jaar of eerder een nieuw toestel kopen, maar er gewoon vier jaar meedoen . Bij android is het gewoon dat veel mensen een toestel vervangen voor een midrange of een toestel wat net een jaar oud is en dat kan doordat er vaak 4 jaar security update's komen per toestel.

De mensen kiezen dan ook een toestel die dan goedkoper is dan voorgaande model, maar dan nog wel met 3 jaar security update's in plaats van de vier die er eerder was en zie ook pixel die zelfs 7 jaar geeft op de 8 en 9 dus een 8 kopen is nog steeds bijna 6 jaar security update's dat scheelt, maar ook volgend jaar nog.

Voorbeeld:
Zie ook oneplus 11 en 12 en dat is 550 vs 800 euro , maar dan nog wel heeft de oneplus updates tot minimaal februari 2028. Dus zie je dat veel mensen kiezen voor 3,5 jaar alsnog met de oneplus 11 en dus ook meteen 250 euro besparen met toch een goed toestel.

De consument wordt slimmer en duurzamer.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 15 oktober 2024 20:21]

MPIU8686 @Dlsruptor15 oktober 2024 22:17
De meeste mensen vernieuwen hun smartphone toch wel regelmatig om de 2 tot 3 jaar zolang het brand zelf hier ondersteuning voor geeft. Sommige zelfs elk jaar, ook kinderen zie je alsmaar jonger met smartphones in de hand rondlopen.

Als dit jaar net zo'n piekmoment is waarbij het per kwartaal stapsgewijs in stijgende lijn zit is niet zo heel bijzonder.

Trouwens ~
Er is nog altijd een grote groep van mensen (vooral ouderen) die de gewone GSM's gebruiken van vroeger, eens dat toestel de geest geeft of zij geen kant meer opkunnen inzake bankzaken, zijn deze mensen wel verplicht over te gaan tot de aankoop van een smartphone.
The Zep Man @Dlsruptor15 oktober 2024 16:36
Ik snap hier niks van.
De groei komt naast ontwikkelingen in andere werelddelen ook door 'een beginnende vervangingscyclus' in Europa. Veel mensen kochten nieuwe smartphones in coronatijd en die beginnen nu uit te kijken naar nieuwe modellen.
Gundam088 @Dlsruptor15 oktober 2024 23:23
Denk beide, hunters op elk jaar nieuwe iPhones en groep die zoeken naar vervanging denk bijvoorbeeld aan nieuwe schooljaar studentjes die hun 2e hands telefoon van ouders gaan vervangen of kapot tijdens vakantie.
Megasyb 15 oktober 2024 16:46
Veel goedkopere smartphones dan zeker? Want ik wil nog steeds graag een (liefst enigszins betaalbaar of veel langer ondersteund) modern equivalent van mijn S9+ (hoog ppi scherm, 3,5mm jack, geen notch/pinhole, sd/dualsim, hoge IP rating). Het heeft al bestaan, dus waarom bouwt niemand meer zoiets? Valt dan echt bijna iedereen voor "AI" en van die losse doppen in elk segment :?

[Reactie gewijzigd door Megasyb op 15 oktober 2024 16:49]

watercoolertje
@Megasyb15 oktober 2024 16:56
Valt dan echt bijna iedereen voor "AI" en van die losse doppen in elk segment :?
Want dat is het enige waarom mensen een telefoon kopen die niet aan jouw ideaalbeeld van een telefoon voldoet?

Zelf koop ik bewust de plus modellen net als velen, dat is de reden waarom fabrikanten steeds meer grotere modellen en minder kleinere modellen maken.

Vervelend dat er wat mensen zijn die wel een kleine willen, die wens mag er zijn, maar fabrikanten vinden die groep blijkbaar te klein (en/of te gierig), oftewel als er genoeg geld te verdienen valt was er wel een bedrijf die ze maakte zo werkt vraag en aanbod...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 oktober 2024 16:57]

Megasyb @watercoolertje15 oktober 2024 17:07
Natuurlijk niet. Ik ben maar 1 zeurkous die heel erg tevreden is met een ouder product :+ Ik ben niet de hele markt. Maar ik zie volgens mij meer sotwarefeatures vanaf de topmodellen belanden op budgettelefoons dan dat er hardwarefeatures behouden blijven. Een high-end model had vroeger, voor mij althans, meer/betere hardware features dan nu. Ik vind dat ontzettend jammer en slecht voor de duurzaamheid van producten. Langere ondersteuning van tegenwoordig is wel erg fijn uiteraard :D
brammetje1994 @Megasyb15 oktober 2024 17:23
Ik vind dat ontzettend jammer en slecht voor de duurzaamheid van producten.
Ik weet niet over welke duurzaamheid features jij het hebt, maar ik zie niet per se een nadeel met betrekking tot duurzaamheid ontstaan sinds de S9.
Maar ik zie volgens mij meer softwarefeatures vanaf de topmodellen belanden op budgettelefoons dan dat er hardwarefeatures behouden blijven.
Dat klopt. Ook betaalbare telefoons zijn tegenwoordig geschikt voor meer geavanceerde softwarefeatures. Telefoons zijn 'uitontwikkeld'. Waar je eerst nog regelmatig onlogische spec bumps zag om maar op te vallen (denk PPI Xperia Z5 Premium en dunste smartphone) is de telefoon nu een gemiddelde van wat belangrijk is in daadwerkelijk gebruik. De gimmicks zijn weg.

Dingen zoals software support, helderdere schermen, grotere accu's, hoger screen-to-body-ratio, snellere chips en meer/betere camera's zijn in mijn optiek fijne incrementele vooruitgang.

Met name de grotere accu's, bettere software support, en snellere chips gaan de duurzaamheid verder bevorderen.

[Reactie gewijzigd door brammetje1994 op 15 oktober 2024 17:24]

JelleDekkers @Megasyb15 oktober 2024 17:42
Een high-end model had vroeger, voor mij althans, meer/betere hardware features dan nu.
Wat mij betreft heb je ook helemaal gelijk hier. De smartphonemarkt is wat mij betreft op z'n slechtst sinds de uitvinding van de iPhone. De prijzen zijn absurd, en de opties beperkt. En de goedkopere modellen hebben juist meer functies dan de duurdere.
JelleDekkers @Megasyb15 oktober 2024 17:40
3,5mm jack [...] waarom bouwt niemand meer zoiets?
Simpel: ze maken veel meer marge op draadloze oortjes, en dat is voor veel bedrijve een enorme incentive om gebruikers te forceren draadloze oortjes te kopen. Nadat ze één oortje kwijtraken of de batterij op is moeten ze natuurlijk nieuwe kopen, dus nog meer winst.

Daarnaast geven ze 'te weinig ruimte' of 'waterdichtheid' als reden om de koptelefoonpoort weg te halen, naast het feit dat telefoons tegelijkertijd juist alleen maar groter worden en dikte ook nooit het probleem is geweest (zie iPod Nano 7e gen.).

En de mensen vinden het daadwerkelijk een verbetering, of het boeit ze niks. Ook hier op Tweakers is dat helaas het geval.
Valt dan echt bijna iedereen voor "AI" en van die losse doppen in elk segment :?
Dus ja, helaas wel. Je kunt niet echt met je portemonnee stemmen als er letterlijk geen enkele high-end optie meer is met 3.5mm poort of verwisselbare batterij, dualsim, goede ondersteuning, micro sd, etc. We betalen werkelijk steeds meer voor steeds minder.
Maarten69 @Megasyb15 oktober 2024 16:52
Samsung a35 hier, €245,- oled en prima accu. Denk toch niet dat ik meer nodig ga hebben.
Voorgeschiedenis: m31, a50, s5, s4, iphone ..
johanneslol @Megasyb15 oktober 2024 17:13
Waarom gebruik je dan geen 3,5mm plug met oordoppen? Dat werkt prima. Voor dual sim kan je esim gebruiken, je kunt in Samsung telefoons gewoon de bovenste rij pixels uitzetten waardoor je die notch niet meer ziet.
Lisadr 15 oktober 2024 17:57
Het verbaast mij niet dat Samsung marktaandeel verlies. Zelfs hun high-end telefoons staan al een paar jaar stil. Hun S24 en S24+ is nauwelijks anders dan de S23/S23+ of S22/S23+. Met hun budget en middensegment smartphones kunnen ze niet concurreren met Chinese merken.
iAR @Lisadr15 oktober 2024 18:03
Is dat niet bij alle? De rek is er een beetje uit. Ik merk dat ook met mijn iPhone 16.
Lisadr @iAR15 oktober 2024 19:44
Een aantal Chinese merken zijn nog met innovatie bezig, maar de Samsung en Apple staan al een tijdje stil. Grootste verschil is dat Apple (zeker in de VS) een sterke positie heeft en veel klantloyaliteit. Werk je graag met iOS, dan is er één optie, werk je graag met Android dan kun je makkelijk switchten.
computerjunky 15 oktober 2024 20:17
Kopen mensen tegenwoordig gewoon een nieuwe telefoon ipv een scherm protector of een nieuw hoesje ofzo? Ik heb al sinds begin 2020 dezelfde telefoon en hij doet alles nog en zie totaal geen reden om mijn geld te verspillen.
MPIU8686 @computerjunky15 oktober 2024 22:21
Je moet eens bij de jeugd kijken hoe hun smartphones eruit zien en trouwens ook bij heel wat volwassenen .. die kopen helemaal geen schermprotector of deftig hoesje .. net of gebarsten schermen trending zijn .. :D
Verwijderd @computerjunky16 oktober 2024 16:53
Protectoren? Het is net als een auto een gebruiksvoorwerp, die stop je toch niet tijdens het gebruik in een hoes?😁 Ook zo zonde vanwege het ontwerp waar zoveel tijd en moeite in is gestoken. Ik gebruik wel een kunstleren insteekhoes als ik de telefoon niet gebruik, mijn auto staat als ik hem niet gebruik in een carport.
computerjunky @Verwijderd16 oktober 2024 23:41
Telefoons zijn tegenwoordig zo glad als het maar zijn kan. Geen hoes is gewoon geen optie voor mij.
Settler11 15 oktober 2024 16:46
Vermoedelijk de data van heel de wereld. Maar hoe staat het met Nederland-België?
stephan02091982 15 oktober 2024 17:29
Nou inderdaad afgelopen 1.5 jaar 4 nieuwe telefoons gekocht. Allemaal aan vervanging tow 4 stuks die kapot waren. 2 voor de kinder en 1 voor mij en 1 voor de vrouw. 2 high end end en die voor de kinderen low end.

Dus ja dat heb je soms
maceddy2004 15 oktober 2024 16:41
Misschien een keer de grafieken fixen in de darkmode. Ja offtopic ik weet het, maar geen enkele grafiek (in ieder geval de legenda) is leesbaar in de Tweakers dark mode.
RiGhTeOuS @maceddy200415 oktober 2024 16:54
Ik heb ook dark modus, maar zie de grafiek goed lijkt t. Kan je aangeven wat je mist of niet ziet?

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