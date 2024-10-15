Smartphonemarkt groeit voor vierde kwartaal op rij

De smartphonemarkt is voor het vierde kwartaal op rij gegroeid, zo zegt analistenbureau Canalys. Het is jaren geleden dat de smartphonemarkt zo lang op rij een groei heeft laten zien.

Ten opzichte van een jaar geleden leverden smartphonemakers in de zomer in totaal 5 procent meer exemplaren dan in dezelfde periode een jaar geleden, zegt Canalys. De groei komt naast ontwikkelingen in andere werelddelen ook door 'een beginnende vervangingscyclus' in Europa. Veel mensen kochten nieuwe smartphones in coronatijd en die beginnen nu uit te kijken naar nieuwe modellen.

Samsung bleef marktleider met een aandeel van 18 procent wereldwijd, maar Apple leverde bij benadering evenveel smartphones. In vorige jaren was het verschil tussen beide smartphonemakers groter in deze periode. Apple is vaak de grootste tegen het einde van het jaar door de komst van nieuwe iPhones. Xiaomi is wereldwijd de nummer drie met een aandeel van 14 procent, gevolgd door OPPO en vivo. Daarmee is Transsion niet langer in de top vijf van smartphonemakers te vinden.