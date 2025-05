Canalys: Apple levert veel minder iPhones dan zelfde periode vorig jaar

Het aantal geleverde iPhones is afgelopen winter met 16 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft analistenbureau Canalys becijferd. Sommige concurrenten leverden juist meer smartphones dan dezelfde periode een jaar geleden.

Apple kwam tot 48,7 miljoen smartphones in het eerste kwartaal van 2024 tegenover 58 miljoen in de eerste maanden van 2023, meldt Canalys. Dat is een daling van 16 procent, volgens het analistenbureau vanwege 'tegenwind in de voor Apple belangrijkste landen'. De enige andere grote fabrikant die veel minder smartphones leverde is OPPO, die volgens het analistenbureau 6 procent minder smartphones leverde en uitkwam op 25 miljoen. Samsung bleef jaar op jaar ongeveer gelijk.

De grote stijging zat bij andere merken. Xiaomi's leveringen groeiden met 33 procent en budgetmerk Transsion, dat geen zaken doet in de Benelux, verdubbelde bijna het aantal geleverde smartphones. Het in het westen onbekende Chinese merk is vooral groot op de Afrikaanse markt met merken als Tecno en Infinix. Het staat nu wereldwijd op de vierde plek. De markt groeide volgens Canalys met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, vooral vanwege een stabielere economie, zo claimt het analistenbureau.