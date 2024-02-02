Apple ziet omzet stijgen door diensten, maar verkoopt minder telefoons in China

Iemand enig idee _waarom_ de verkoop aan hardware in China tegen valt? Is het de prijs in absolute of relatieve zin?
Ik zie veel veel antwoorden maar ze negeren allemaal de olifant in de kamer. Economie ... Je hebt combinaties:
* De vastgoed sector dat in elkaar aan het vallen is van hun bubbel. Zoals Evergrande dat nu officieel bankroet is. Mensen in China, hoe mag ik het zeggen, steken hun geld minder in bankrekeningen maar volop in vastgoed. Want dat ging altijd omhoog, was meer zeker want het was eigendom, niet iets op een rekening waar de regering of een bank medewerker iets mee kon uithalen. Nu heeft de langzame inkrimping ervoor gezorgd dat mensen dure aankopen uitstellen want je wilt meer cash hebben. Vergeet niet, dat leningen niet zoals hier zijn, veel minder bescherming, je apartment niet af (wegens bankroet van bouwbedrijf), tja, pech... Blijf betalen.
* Bedrijven dat minder investeren of zelf opstappen naar India, Vietnam, Singapore, ... Is een langzaam process van bedrijven dat vertrekken of gewoon minder investeren in China. Gevolg is dat je baan veel minder zeker geworden is de laatste tijd. Ken mensen dat er wonen en zie zien grondig verloop van afdankingen in hun firma's. En posities dat niet meer opgevuld worden. En ja, veel meer satellite bedrijven dat opgestart worden over de wereld, buiten China. En die posities worden dan bemand door lokale mensen.
* De US restrictions. Weet zelf van bedrijven dat hun bedrijf zetel verplaatst hebben naar andere gebieden om zichzelf veilig te stellen. Gevolg is personeel dat verplaatst word, en als je voor zo een firma werkt, well, is geen goed teken.
* ... en zoveel meer ...
Het gevolg is dat mensen hun riem een beetje meer aanspannen. Ja, je gaat geen instant 50% drop of zoiets zien, maar dat begint altijd klein. Wij zien hoe China nu eens volop 180 deed, en ineens investeerder en toeristen vriendelijk geworden is in nauwelijks een paar maanden. Spullen waar je vroeger Notaris moest aflopen, het consulaat, ... O, geen probleem nu, ...Hoe papierwerk ineens fors goedkoper werd bij het consulaat, je ineens 15 dagen zonder visa China binnen kan...
De covid restricties, wolf warrior aanpak enz, heeft een deuk gegeven aan de buitenlandse investeerders en toeristen. Combineer dat nu met een beetje wereld omvatten inflatie en recessies.
Je zegt maar de rest van de wereld heeft ook inflatie problemen en recessies. Ja, maar de combinatie van problemen is minder dan China nu. China combineert niet enkel inflatie, recessie maar ook een vastgoedmarkt probleem en de investment / bedrijf probleem.
Zoals ik zeg, het is niet alsof de boel in elkaar valt maar hun explosieve groei is ermee gedaan en mensen zien dat.
Nu heb je ook dat er concurrent bijkwam van andere merken, zoals Huawei waar de regering VOLOP pushed als je vaderlandlievende bent, dat je Huawei koopt en niet "buitenlander" (kuch, alsof de iPhone zo "buitenlander" is). En het is goedkoper, ...
Was niet zo lang geleden dat Tesla hun prijzen naar beneden smeet in China en overal hun verkoopcenters begon te sluiten. Luxe of duurdere producten zijn gewoon een beetje minder populair op dit moment. En dat zal niet snel veranderen...