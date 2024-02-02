Apple ziet omzet stijgen door diensten, maar verkoopt minder telefoons in China

Apple heeft voor het eerst in een jaar weer stijgende verkoopcijfers behaald. Het bedrijf verkocht in het laatste kwartaal van 2023 voor 69,7 miljard dollar aan nieuwe iPhones. Hoewel dat groeit, verkoopt Apple nog steeds veel minder iPhones in China dan gehoopt.

Apple zegt over de kwartaalcijfers dat het een omzetstijging van zo'n negen procent zag ten opzichte van een jaar eerder. Apple behaalde aan de verkoop van hardware ongeveer dezelfde omzet als vorig jaar, zo'n 96,4 miljard dollar of 89,3 miljard euro. 'Diensten', waar Apple sinds een paar jaar stevig op inzet, leverden een groei op van 20,7 miljard naar 23,1 miljard dollar.

Aan de verkoop van iPhones verdiende Apple vorig jaar iets meer dan een jaar geleden, waarmee de daling van omzet voor het eerst in een jaar is stopgezet. Dat komt deels door de bescheiden groei van iPhones in Noord-Amerika en Europa, waar Apple iets meer binnenhaalde aan verkopen. De Chinese markt blijft echter een probleem voor het bedrijf; naast Europa en Amerika is dat Apples grootste afzetmarkt, maar de winst uit verkopen in dat land blijven maar dalen. Apple verkocht in het laatste kwartaal van 2023 nog voor 23,9 miljard dollar aan hardware in China, maar dit afgelopen kwartaal was dat 20,8 miljard.

Apple zegt dat het inmiddels 2,2 miljard apparaten heeft verkocht. Het bedrijf wijst ook op het feit dat de Vision Pro-headset inmiddels in de winkels ligt, maar noemt daarover geen specifieke prognoses.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-02-2024 17:41 52

02-02-2024 • 17:41

52

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Reacties (52)

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CaptainKansloos 2 februari 2024 18:27
Iemand enig idee _waarom_ de verkoop aan hardware in China tegen valt? Is het de prijs in absolute of relatieve zin?

Ik heb geen idee of het prijsniveau hetzelfde is als in de westerse wereld. Ik weet wel dat Android telefoons daar vaak ~25-40% 'voordeliger' zijn in absolute prijs dan hier.

Is dat bv de meest voor de hand liggende verklaring "or are they just not that into Apple"?
machiel @CaptainKansloos2 februari 2024 19:01
Doet mij denken aan het gekelderde marktaandeel van Volkswagen. China wordt volwassen en maakt zelf consumer goods ook in het midden en hogere segment. Het westen prijst zich uit de markt en Chinese fabrikanten snappen de thuismarkt beter.
Blokker_1999
@machiel2 februari 2024 19:16
Ik zie niet in waarom westerse merken zich uit de markt zouden prijzen. Het is niet alsof zij niet fabriceren in China of hun materialen niet aankopen van Chinese leveranciers.

Het lijkt mij dat er vele andere factoren spelen zoals het opkomen van concurentie en een groeiend anti westers sentiment.
Nature @Blokker_19992 februari 2024 19:38
Ik vraag me af, welke westerse merken? Volgens mij is Apple het enige westerse dat er nog is in consumenten elektronica. Koreaans, Chinees, Taiwanees, Japans, maar westers? Eigenlijk niets.
Blizz @Nature2 februari 2024 20:47
Hmm. Gelden in de context van mobiele telefonie (dus economie) de bedrijven uit Zuid-Korea en Japan die ook in het Westen actief zijn als Westers? Van Taiwan vraag ik het me af, daar heb je natuurlijk Acer, Asus en HTC die in het Westen als bekende merken gelden. Multicorps? Joint ventures? Binnen Sony-Ericsson liet Ericsson zich uitkopen waarna het hoofdkwartier van Zweden naar Japan verhuisde. Beschouwen we het niet meer Westers?

Random, maar ik kom er net via Wikipedia achter dat we in Nederland naast Fairphone ook John's Phone en Philips hebben als mobiele merken.
Giga @Nature2 februari 2024 20:47
Kan alleen Dell nog bedenken maar zeker geen hele grote. U heeft een goed punt.
holoduke51 @Blokker_19993 februari 2024 08:13
Aannames? Chinezen werken efficient, worden geleid door ingenieurs. Er heerst veel meer een maak cultuur. Hier in Europa regels en nog meer regels. Ik snap wel waarom de Chinezen goedkoper kunnen maken. Kijk hier even uurtje rond op straat en aanschou de grote hoeveelheid droeftoeters. Daar verander je de wereld niet mee.
demartijn @holoduke513 februari 2024 20:14
Heb je wel eens rustig op straat gekeken in Beijing? Weet je hoeveel droeftoeters daar rond lopen? Ik denk dat het tij aan het keren is, en we gelukkig langzaam wakker zijn geworden hier in Europa. Wij hebben een half miljard onwijs creatief denkende mensen. Er is hier veel meer mogelijk dan je je voorstelt.
Verwijderd @Blokker_19992 februari 2024 20:42
en een groeiend anti westers sentiment.
Dat is al gedaan, je loop 6 maanden achter ... Zie men andere post. Die toestand heeft de CCP zichzelf al grondig beklaagt en ineens zijn ze volop investeerde en westers vriendelijke geworden. Maar ja, dat is een beetje zoals de poort te sluiten nadat al je beesten al gaan lopen zijn.

Men heeft daar intussen ingezien dat al die wolf warrior toestanden gevolgen heeft.

Bedrijven in China zien de bui al lang hangen en zijn aan het diverteren (firma's buiten China opendoen, zetels verplaatsen), en die westerse firma's investeren gewoon meer in bedrijven buiten China.

De gevolgen zie je niet direct maar nu begin je zeer langzaam die gevolgen te zien. En ja, ineens doen ze een 180 draai in China. En is het nu ineens "we zijn westers vriendelijke", waarom kom je niet terug vrienden, we zijn open voor business?!

En nee, ik zeg niet dat China ineens onderuit gaat, lol ... Maar de economisch boem groei dat ze altijd hebben, met dat liedje is het gedaan en je gaan een meer normaal patroon zien en zelf krimp in te toekomst. En ja, de mensen daar voelen dat (combineer met de vastgoed sector enz)... En dan concurrentie op de iphone en goedkopere "vaderlandsliefde" phone.
wildhagen @CaptainKansloos2 februari 2024 18:34
Iemand enig idee _waarom_ de verkoop aan hardware in China tegen valt? Is het de prijs in absolute of relatieve zin?
Combinatie van factoren denk ik.

Dit zal ongetwijfeld meespelen: nieuws: WSJ: China verbiedt overheidsmedewerkers om iPhones te gebruiken voor...

Daarnaast hebben ze stevige concurrentie van met name Huawei, die marktaandeel aan het winnen is in China:
De nieuwste smartphone van het Amerikaanse techconcern, de iPhone 15, kende vorig jaar een trage start van de verkopen in China. De iPhone-verkopen lieten daardoor in december een daling zien. De rest van de Chinese markt van mobiele telefoons liet in de laatste maand van 2023 wel een groei zien. Huawei kende daarbij de sterkste groei dankzij de nieuwe smartphone Mate 60 van het Chinese concern.

[...]

Apple wist in de afgelopen jaren juist marktaandeel te winnen in China doordat Huawei vanwege de Amerikaanse sancties geen gebruik meer kon maken van de nieuwste chips. Met de komst van de Mate 60 heeft het Chinese concern echter weer marktaandeel teruggewonnen op zijn thuismarkt. Ook ontwikkelt het bedrijf nu zijn eigen software-ecosysteem om te concurreren met Apples iOS en Android van Google.
Zie https://www.msn.com/nl-nl...ones-in-china/ar-AA1mBK3T
Verwijderd @CaptainKansloos2 februari 2024 20:33
Iemand enig idee _waarom_ de verkoop aan hardware in China tegen valt? Is het de prijs in absolute of relatieve zin?
Ik zie veel veel antwoorden maar ze negeren allemaal de olifant in de kamer. Economie ... Je hebt combinaties:

* De vastgoed sector dat in elkaar aan het vallen is van hun bubbel. Zoals Evergrande dat nu officieel bankroet is. Mensen in China, hoe mag ik het zeggen, steken hun geld minder in bankrekeningen maar volop in vastgoed. Want dat ging altijd omhoog, was meer zeker want het was eigendom, niet iets op een rekening waar de regering of een bank medewerker iets mee kon uithalen. Nu heeft de langzame inkrimping ervoor gezorgd dat mensen dure aankopen uitstellen want je wilt meer cash hebben. Vergeet niet, dat leningen niet zoals hier zijn, veel minder bescherming, je apartment niet af (wegens bankroet van bouwbedrijf), tja, pech... Blijf betalen.
* Bedrijven dat minder investeren of zelf opstappen naar India, Vietnam, Singapore, ... Is een langzaam process van bedrijven dat vertrekken of gewoon minder investeren in China. Gevolg is dat je baan veel minder zeker geworden is de laatste tijd. Ken mensen dat er wonen en zie zien grondig verloop van afdankingen in hun firma's. En posities dat niet meer opgevuld worden. En ja, veel meer satellite bedrijven dat opgestart worden over de wereld, buiten China. En die posities worden dan bemand door lokale mensen.
* De US restrictions. Weet zelf van bedrijven dat hun bedrijf zetel verplaatst hebben naar andere gebieden om zichzelf veilig te stellen. Gevolg is personeel dat verplaatst word, en als je voor zo een firma werkt, well, is geen goed teken.
* ... en zoveel meer ...

Het gevolg is dat mensen hun riem een beetje meer aanspannen. Ja, je gaat geen instant 50% drop of zoiets zien, maar dat begint altijd klein. Wij zien hoe China nu eens volop 180 deed, en ineens investeerder en toeristen vriendelijk geworden is in nauwelijks een paar maanden. Spullen waar je vroeger Notaris moest aflopen, het consulaat, ... O, geen probleem nu, ...Hoe papierwerk ineens fors goedkoper werd bij het consulaat, je ineens 15 dagen zonder visa China binnen kan...

De covid restricties, wolf warrior aanpak enz, heeft een deuk gegeven aan de buitenlandse investeerders en toeristen. Combineer dat nu met een beetje wereld omvatten inflatie en recessies.

Je zegt maar de rest van de wereld heeft ook inflatie problemen en recessies. Ja, maar de combinatie van problemen is minder dan China nu. China combineert niet enkel inflatie, recessie maar ook een vastgoedmarkt probleem en de investment / bedrijf probleem.

Zoals ik zeg, het is niet alsof de boel in elkaar valt maar hun explosieve groei is ermee gedaan en mensen zien dat.

Nu heb je ook dat er concurrent bijkwam van andere merken, zoals Huawei waar de regering VOLOP pushed als je vaderlandlievende bent, dat je Huawei koopt en niet "buitenlander" (kuch, alsof de iPhone zo "buitenlander" is). En het is goedkoper, ...

Was niet zo lang geleden dat Tesla hun prijzen naar beneden smeet in China en overal hun verkoopcenters begon te sluiten. Luxe of duurdere producten zijn gewoon een beetje minder populair op dit moment. En dat zal niet snel veranderen...
yec @Verwijderd4 februari 2024 21:12
Zelfde is te zien in de lokale automarkt. Die zakt langzaam in en om de productie aantallen enigszins gelijk te houden wordt gigantisch ingezet op export.
De productie aantallen staan al een aantal jaren rond 20 miljoen, maar de export cijfers zijn flink gestegen…
tw_gotcha @CaptainKansloos2 februari 2024 19:06
huawei? xiaomi?
teron-gorefiend @CaptainKansloos4 februari 2024 08:11
Verschillende kwesties zijn van invloed op de huidige situatie. Door de sancties die Amerika heeft opgelegd aan Huawei, heeft de Chinese overheid recentelijk besloten (nu Huawei zelf in staat is om eigen processors te produceren) dat ambtenaren geen iPhones meer mogen gebruiken vanwege "Security Risks". Op vergelijkbare wijze als de Verenigde Staten deden tegen Huawei, past nu de Chinese overheid hetzelfde trucje toe tegen Amerika.

Ten tweede is te zien dat veel Chinezen nu de overstap maken naar de Huawei Mate 60 Pro. Deze telefoon heeft aanzienlijke opschudding veroorzaakt bij de Amerikaanse overheid en bevat talrijke onderdelen van Chinese makelij.

Hierdoor zijn veel grote Chinese bedrijven nu bezig met het ontwikkelen van apps voor HarmonyOS.
Kafka 2 februari 2024 18:13
In 1 kwartaal verkocht Apple 69,7 miljard dollar aan nieuwe iPhones. Dat zijn toch duizelingwekkende getallen.
-Colossalman- @Kafka2 februari 2024 19:33
Ik vraag mij dan ook af wat deze zin betekent:
Aan de verkoop van iPhones verdiende Apple vorig jaar iets meer dan een jaar geleden

Waarschijnlijk een paar miljard :)
Blizz @-Colossalman-2 februari 2024 20:48
Ik vraag mij dan ook af wat deze zin betekent:
Aan de verkoop van iPhones verdiende Apple vorig jaar iets meer dan een jaar geleden

Waarschijnlijk een paar miljard :)
Ja, dat leest beter 'dan het jaar ervoor' . In 2023 verdienden ze meer dan in 2022.
litebyte @-Colossalman-3 februari 2024 00:32
Alles is relatief... :) Apple is zeer populair in China, vooral onder de hoger opgeleide jongere
nlmobile @Kafka2 februari 2024 20:22
Indien 1 iPhone 1000 dollar kost dan zijn er rond 69,7 miljoen iPhones verkocht wereldwijd (1 kwartaal).
Du Roi Soleil @Kafka2 februari 2024 18:30
Voor dat geld kunnen ze toch wel een fatsoenlijke spraakassistent programmeren en een wekker die het gewoon doet
Marve79 2 februari 2024 17:44
Die vision pro hoor je toch weinig over valt me op. Denk niet dat dat de nieuwe 'iphone' gaat worden.
wildhagen @Marve792 februari 2024 17:51
Ja hallo, de Vision Pro gaat vandaag pas in de verkoop, dan is het ook niet zo raar dat je er nog relatief weinig over hoort, dat is nog té vers van de pers.

Geef het een paar weken, dat hij wereldwijd overal verkrijgbaar is, en je zult er meteen een heleboel meer over horen.

Of het 'de nieuwe iphone' wordt qua verkoopsucces kan je over discussieren, maar jij schrijft hem al af omdat je op de 1e dag van de verkoop er nog weinig over hoort. Dat is wel héél voorbarig.
Halo_Master @wildhagen2 februari 2024 18:25
Eerste dag afschrijven is sowieso veel te vroeg. Gaat nog minimaal een jaar of 7 duren voordat een dergelijke Vision Pro in een hanteerbaar format uit kan komen. Tegen die tijd kan je pas bepalen of het de “nieuwe” iPhone gaat worden en dit soort devices dusdanig draagbaar zijn om een smartphone te kunnen vervangen.
De start is er, nu gaan we nog jaren aan verfijning, versimpeling en verkleining meemaken.
Marve79 @wildhagen2 februari 2024 17:54
Maar er is weinig media hype bedoel ik.
berchtold @Marve792 februari 2024 17:58
Mediahype zegt echt helemaal niks meer tegenwoordig. Als het goed spul is kopen mensen het uiteindelijk gewoon. Tesla heeft ook nooit geadverteerd in het verleden
Donstil
@Marve792 februari 2024 18:13
Maar er is weinig media hype bedoel ik.
Dan heb je echt niet goed opgelet, alle grote tech media outlets in de VS hebben reviews of schrijven erover. De reviews zijn doorgaans goed met wat VR bril achtige kanttekeningen.

De Appstore is sinds vandaag open en had een week geleden 190 Vision Pro native apps en inmiddels al 4x zoveel.

Ding is een vlucht aan het nemen, ondanks zijn beperkte beschikbaarheid en de hoge prijs.

Edit: Los van die zaken is de verwachting niet dat het de “volgende iPhone” gaat worden maar dat is gelukkig niet de enige graadmeter voor succes.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 21:58]

Jan Onderwater @Marve792 februari 2024 17:53
Zijn er in de VS inmiddels 200.000 van verkocht
Wereld wijd verkoopt Apple een 260.000-300.000 Mac Studio per jaar.
tw_gotcha @Jan Onderwater2 februari 2024 19:07
die 200k is volgens mij een schatying van een analist, niet een feit. maar ik weet het nket zeker
Marve79 @Jan Onderwater2 februari 2024 17:55
Denk niet dat het genoeg is om uit de kosten te komen.
lighting_ @Marve792 februari 2024 18:06
Denk jij dat de eerste batch meteen de R&D kosten moet dekken?
Lesje accounting regels.
Je R&D kosten mag je over een aantal jaar uitsmeren.
cariolive23 @Marve792 februari 2024 21:33
Dat noemen we ook wel een open deur intrappen... Alles en iedereen weet dat je met de verkoop van een 200.000 stuks niet voldoende verkoopt om de ontwikkelkosten er uit te halen. En dan denk jij dat het niet genoeg is. Je hebt duidelijk nog nooit zelf een product ontwikkeld.
Jan Onderwater @Marve792 februari 2024 20:32
Is toch erg grappig hoe mensen die Apple niet lusten altijd verwachten dat het bergen kan verzetten. In de introductie er voor 700 Miljoen dollar verkopen alleen in de VS en dan toch is het niet genoeg...
:D :D
D100 @Marve792 februari 2024 18:24
De Vision Pro verschilt fundamenteel van een smartphone, smartwatch, tablet, etc. Deze apparaten kan je permanent bij je hebben zonder dat ze storen. De Vision pro daarentegen zit enorm in de weg, en het gebruik ervan is daarom veel gespecialiseerder. Op zich geen probleem maar daar betaal je als gewone consument geen 3000-4000 euro voor. Voor professioneel gebruik en Apple fanatici ligt dat anders.

Bijvoorbeeld kan je je Macbook gedeeltelijk bedienen met de vision pro, maar waarom zou je dat doen? Deelnemen aan vergaderingen en video-gesprekken is wat anders, maar daar leg je als privaat persoon geen 3500 euro voor op tafel, Dit doet me denken aan de 3-D brillen die een aantal jaren geleden verkocht werden met TV's. De technologie werkte prima, het 3-D effect was goed, maar weinigen die met zo'n bril op hun gezicht zitten in huiselijke kring; weinig vraag, weinig aanbod,

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 21:58]

THE_BASE
@D1002 februari 2024 22:40
Onzin. Iemand met een beetje buffer op zijn spaarrekening en first adapters kopen dit. Zodra in Nederland beschikbaar (en daarmee ook verder ontwikkeld want jaren verder) sta ik vooraan.
D100 @THE_BASE3 februari 2024 11:26
Zoals ik schreef, voor professioneel gebruik en Apple fanatici (staat letterlijk in mijn oorspronkelijke tekst - niets onzin)
Wie het schoentje past, trekke het aan.
Frame164 @Marve792 februari 2024 17:48
Wordt pas sinds vandaag verkocht…. Dus zelfs als er nu hinderden miljoenen van verkocht zouden zijn staan ze nog niet in de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 22 juli 2024 21:58]

lighting_ @Marve792 februari 2024 18:04
Genoeg reviews op YT.
Als je niet zoekt vindt je ook niks
Roel1966 2 februari 2024 21:14
Vind het ergens een beetje dubbel van een typisch Amerikaans bedrijf als Apple dat ze zich afvragen waarom de verkopen in China zo dalen. Ik vind dat niet gek met al die export beperkingen die door Amerika aan China opgelegd zijn. Die Chinezen zijn ook zeker niet gek en vooral nu ze ook zelf bezig zijn met het ontwikkelen van eigen chips etc....
litebyte @Roel19663 februari 2024 00:36
Ik denk vooral dat een economische reden meespeelt, Iphones zijn vooral populair onder jongeren, en onder jongeren in China (ook goed opgeleide) is een hoge en stijgende werkloosheid op dit moment.
Roel1966 @litebyte3 februari 2024 18:35
Ik denk vooral dat een economische reden meespeelt,
In feite ongeveer hetelfde als wat ik dan schrijf want die export beperkingen zullen zeker ook bijdragen aan de dalende economie in China.
litebyte @Roel19663 februari 2024 20:27
Ook China beperkt zijn export op bepaalde grondstoffen en goederen naar het westen, grafiet is een voorbeeld. Daarnaast is de Chinese export in zijn geheel vanuit China afgenomen, dat is voor het eerst in 7 jaar.

China verwacht vanaf dit jaar wel weer een stevige groei in de export van versproducten, zoals fruit en tomaten en dat van zware machinerieen en personenauto's.
Reinier 182 2 februari 2024 20:06
Een oorzaak is het anti China beleid dat veel de Amerikaanse merken niet meer willen. Verder de eigen merken slaan daar ook steeds meer aan. De spanningen in de wereld veranderen het koopgedrag overal.
litebyte @Reinier 1823 februari 2024 20:34
Ik denk niet dat de int. spanningen veel veranderd onder consumenten (dus het consumenten koopgedrag), hoe zeer de media zowel in het China als het westen onder druk van overheden ook haar best doen om een vijandsbeeld te creeren.

Westerse merken in China zijn vooral onder jongeren nog mateloos populair (zeker Apple, Nike of Chanel), maar er is onder jongeren een hoge werkeloosheid en veel westerse producten zijn nou eenmaal luxe en status producten en geen noodzaak, daar vallen altijd de eerste klappen.
Cihan1988 2 februari 2024 19:10
Hoe goed en mooi ik Apple producten ook vind met name de Iphone, vind ik Apple heel saai geworden is. Ik wacht op IOS 18 en de 16 Pro. Mocht dat niet vernieuwend of veel beter zijn dan de voor gaan de toestellen dan stap ik over op de komende Samsung Galaxy S25 Ultra. Ik vind Samsung qwa software een stuk minder goed maar Samsung is tenminste constant vernieuwend en innovatief veel beter bezig.
Einknall @Cihan19882 februari 2024 23:45
Ik heb zelf een iphone sinds de iphone 4 maar vind het inderdaad ook saai worden. Echter, ik zie niet in waarin samsung de laatste jaren zoveel anders, meer vernieuwend of vooruitstrevender was. Beide maken zo hun tweaks op een beproefd concept. De vraag is willen we allemaal wat radicaal anders? We appen, bellen en internetten ermee en dit lukt prima heden ten dagen.
Cihan1988 @Einknall3 februari 2024 06:45
Je hebt gelijk. Echter zie je vaak dat Apple functies van Samsung/Android kopieerd maar het presenteert als of zij de uitvinder zijn. Veel onderdelen koopt Apple ook bij Samsung. Misschien nu wat minder. Ik denk dat Apple ook veel meer op Android gaat lijken met IOS 18 maar dan op zn ‘Apples’.
THE_BASE
@Cihan19882 februari 2024 22:41
Nou, dat valt ook wel tegen. Die middelen lijken sinds Galaxy S20 ook allemaal op elkaar. En in de verte zelfs al sinds Galaxy S10. Daarnaast maken ze functies die halfbakken werken of leunen op Android. Maar zeker overstappen als dat voor jou goed voelt!
Marcel3X @Cihan19883 februari 2024 13:54
Toch doen ze iets niet goed bij Samsung...
https://www.rtlnieuws.nl/...r-dan-samsung-smartphones
RAAF12 3 februari 2024 02:32
quote: Apple verkocht in het laatste kwartaal van 2023 nog voor 23,9 miljard dollar aan hardware in China, maar dit afgelopen kwartaal was dat 20,8 miljard.

Ik begrijp dat niet. We zitten pas in februari 2024.
TheVivaldi @mvd642 februari 2024 19:04
*https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2220284

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