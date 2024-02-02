Apple ziet omzet stijgen door diensten, maar verkoopt minder telefoons in China

Apple heeft voor het eerst in een jaar weer stijgende verkoopcijfers behaald. Het bedrijf verkocht in het laatste kwartaal van 2023 voor 69,7 miljard dollar aan nieuwe iPhones. Hoewel dat groeit, verkoopt Apple nog steeds veel minder iPhones in China dan gehoopt.

Apple zegt over de kwartaalcijfers dat het een omzetstijging van zo'n negen procent zag ten opzichte van een jaar eerder. Apple behaalde aan de verkoop van hardware ongeveer dezelfde omzet als vorig jaar, zo'n 96,4 miljard dollar of 89,3 miljard euro. 'Diensten', waar Apple sinds een paar jaar stevig op inzet, leverden een groei op van 20,7 miljard naar 23,1 miljard dollar.

Aan de verkoop van iPhones verdiende Apple vorig jaar iets meer dan een jaar geleden, waarmee de daling van omzet voor het eerst in een jaar is stopgezet. Dat komt deels door de bescheiden groei van iPhones in Noord-Amerika en Europa, waar Apple iets meer binnenhaalde aan verkopen. De Chinese markt blijft echter een probleem voor het bedrijf; naast Europa en Amerika is dat Apples grootste afzetmarkt, maar de winst uit verkopen in dat land blijven maar dalen. Apple verkocht in het laatste kwartaal van 2023 nog voor 23,9 miljard dollar aan hardware in China, maar dit afgelopen kwartaal was dat 20,8 miljard.

Apple zegt dat het inmiddels 2,2 miljard apparaten heeft verkocht. Het bedrijf wijst ook op het feit dat de Vision Pro-headset inmiddels in de winkels ligt, maar noemt daarover geen specifieke prognoses.