Apple verkocht afgelopen kwartaal minder hardware, vestigt record met services

Apple heeft in het afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend net geen 74,76 miljard euro gerealiseerd. Dat is een kleine daling vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, veroorzaakt door een afname van de omzet uit hardware. Wel werd er een omzetrecord met services gevestigd.

Uit Apples kwartaalcijfers van het op 1 juli geëindigde derde kwartaal van boekjaar 2023 blijkt dat er zo'n 55,37 miljard euro verdiend werd met de verkoop van hardware, waarvan ruim 65 procent uit iPhones bestaat. De omzet uit hardware nam vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar af met ruim 4,5 procent.

Tegelijk steeg de omzet uit services als Apple TV+, Apple Music en Apple Arcade met ruim 8 procent naar zo'n 19,20 miljard euro. Dat is volgens Apple een record. In totaal nam de omzet daarentegen wel iets af vanwege de teruggelopen hardwareverkopen. De nettowinst steeg dan weer met enkele procenten.

Gekeken naar de hardwareverkopen is een duidelijke trend te zien wat iPads betreft; omzet uit de verkoop van iPads nam in het afgelopen kwartaal met bijna 20 procent af vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vorig jaar daalde de omzet uit de verkoop van Macs en wearables ook aanzienlijk. Dat is dit jaar minder aan de orde. Binnen die categorieën nam de omzet met respectievelijk 6,6 procent af en 2,5 procent toe.

Zoals het er nu naar uitziet, zal Apple dit boekjaar iets minder goed presteren dan vorig jaar. Zowel wat omzet als wat nettowinst betreft verdiende het bedrijf vooralsnog enkele procenten minder dan in dezelfde periode vorig jaar.