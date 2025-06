Bloomberg: Apple test M3-soc voor Macs met acht cpu- en tien gpu-cores

Apple test verschillende MacBooks en Mac-pc's met zijn komende M3-socs. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Volgens de insider test Apple nu het instapmodel van de chip, die beschikt over acht cpu-cores en tien gpu-cores.

Het basismodel van de Apple Silicon M3 krijgt hiermee evenveel cores als de huidige M2, schrijft Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. De Mac in kwestie, waarschijnlijk een Mac mini, beschikt over de soc met vier krachtigere performancecores en vier zuinigere efficiëntiecores en een gpu met tien kernen. De Mac mini is wel geüpgraded met een totaal van 24GB geheugen in plaats van 8GB.

De M3 Pro zou wel meer cores krijgen dan zijn voorganger. Volgens Gurman krijgt die chip standaard twaalf cpu-cores en achttien gpu-cores. De huidige M2 Pro heeft tien cpu-cores en zestien gpu-cores, hoewel Apple ook varianten met twaalf cpu-kernen en een gpu met negentien cores verkoopt. De M3 Max krijgt mogelijk veertien kernen en ruim veertig gpu-cores, speculeert Gurman, hoewel dat nog niet is bevestigd.

Apples M3-soc staat op de planning voor het volgende boekjaar, dat begint in oktober. Mogelijk introduceert Apple in die maand zijn eerste Macs met een dergelijke soc, zo meldde Bloomberg vorige maand al. De chip wordt als een van de eerste producten geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé.