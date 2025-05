Bloomberg: iPhone 15 Pro-bezels zijn 30 procent dunner door gebruik lipo-scherm

De schermranden van Apples komende iPhone 15 Pro-serie worden ongeveer dertig procent kleiner. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van eigen bronnen. De techgigant gebruikt lipo-schermen om dat te bereiken.

De schermranden van Apples iPhone 15 Pro en Pro Max worden teruggebracht van ongeveer 2,2mm naar 1,5mm, schrijft Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Het bedrijf gebruikt daarvoor schermen die worden geproduceerd met een lipo-techniek, oftewel low-injection pressure over-molding, meldt de journalist die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen Apple.

Apple gebruikte die techniek voor het eerst om de schermranden van de Apple Watch Series 7-horloges te verkleinen en wil nu hetzelfde doen met zijn duurste iPhones. Op termijn zou Apple ook lipo-schermen willen gebruiken in iPads. Er gingen al geruchten rond dat de schermranden van de iPhone 15 Pro-serie worden verkleind.

Verder bevestigt Gurman andere specificaties van de iPhone 15-serie, die vrijwel allemaal al werden genoemd in eerdere geruchten. Zo ruilen alle telefoons in de iPhone 15-serie Apples eigen Lightning-connector in voor een USB-C-poort. Daarnaast krijgen de 'non-Pro'-iPhone 15-telefoons dit jaar een Dynamic Island in plaats van een gewone inkeping voor de Face ID-hardware en selfiecamera. De A16-soc uit de iPhone 14 Pro-serie wordt ook overgebracht naar de iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

De iPhone 15 Pro-telefoons krijgen ditmaal een frame van titanium in plaats van roestvast staal. De binnenkant van de Pro-modellen wordt ook aangepast, meldt Gurman. De interne opbouw wordt vergelijkbaar met die van de iPhone 14-non-Pro-telefoons, die gemakkelijker te repareren zijn. De Pro-telefoons krijgen dit jaar verder een soc die is geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé, wat ook al werd vermeld in eerdere geruchten. De geplande haptische knoppen zijn geschrapt uit de iPhone 15 Pro en Pro Max, maar de alertslider wordt wel ingeruild voor een actieknop, net als op de Apple Watch. De functie daarvan kan door gebruikers worden aangepast.