Gerucht: iPhone 15 Pro Max krijgt een iets grotere camerasensor dan voorganger

De iPhone 15 Pro Max krijgt naar verluidt een primaire camera met een 1/1.14"-sensor. Dat is een verbetering ten opzichte van de iPhone 14 Pro, die een 1/1.28"-sensor heeft. De resolutie van 48 megapixels zou daarentegen onveranderd blijven.

De iPhone 14 Pro had een Sony IMX803-sensor, terwijl de 15 Pro een IMX903-sensor krijgt voor de primaire camera. Dat beweert leaker Ice Universe op Twitter. Hierdoor steekt de camera vermoedelijk wat meer uit. Eerder lekten er renders uit van de 'gewone' iPhone 15 Pro. Daar was ook een meer uitstekende camera op te zien. Het is niet duidelijk of dat apparaat dezelfde Sony-sensor krijgt. De 14 Pro en 14 Pro Max hadden wel allebei dezelfde camera.

Volgens eerdere geruchten bevat de iPhone 15 Pro Max als enige in de serie een periscooplens die een vergroting biedt van 5x tot 6x ten opzichte van de primaire camera. De iPhone 14 Pro biedt daarentegen een vergroting van 3x. In de eerder genoemde renders van de iPhone 15 Pro waren capacitieve knoppen te zien op het apparaat, maar volgens latere geruchten heeft Apple toch besloten om terug te vallen op mechanische knoppen.