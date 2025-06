'Apple geeft sommige iPhone 15's oplaadvermogen van 35 watt'

Komende iPhone 15-toestellen krijgen naar verluidt een maximaal oplaadvermogen van 35W, zo stellen betrokkenen. Het is niet duidelijk of dit alleen voor iPhone 15 Pro-modellen geldt of ook voor de reguliere varianten. Apple brengt de iPhone 15-serie waarschijnlijk eind september uit.

Verschillende bronnen hebben ondertussen tegenover 9to5Mac bevestigd dat bepaalde iPhone 15-modellen het betreffende laadvermogen krijgen. Vooralsnog kunnen iPhone 14 Pro-toestellen met maximaal 27W opgeladen worden, met een theoretische oplaadtijd van zo'n twee uur. Als de accu van de iPhone 15-reeks niet veel groter wordt, moet het verhoogde vermogen leiden tot een kortere laadtijd.

Het laadvermogen is niet het enige wat Apple volgens geruchten gaat aanpakken, want eerder suggereerden verschillende bronnen al dat de iPhone 15-reeks voor het eerst een USB-C-aansluiting krijgt in plaats van een Lightning-poort. Vanaf 2024 wordt een USB-C-poort voor kleine elektronica in de Europese Unie verplicht.

Op de eerste foto ligt de render naast een echte iPhone 14 Pro. Bron: 9to5Mac