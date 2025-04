Apple is geen bedrijf om steeds te experimenteren met het uiterlijk van zijn toestellen. Waarom zou het ook; de herkenbare uitstraling is kennelijk genoeg om jaar na jaar toestellen te blijven verkopen. Toch moet er eens in de zoveel tijd een designupdate worden doorgevoerd om de sjeu erin te houden. Afgezien van een steeds weer groter camera-eiland en jaarlijks een nieuwe themakleur, zagen de iPhone 12 Pro, 13 Pro en 14 Pro er aan de buitenkant vrijwel identiek uit. Na drie jaar wordt dat langzamerhand wat sleets.

Voor de iPhone 15 Pro-serie, die Apple vorige maand presenteerde, koos Apple een nieuw materiaal om het ontwerp bijzonder te maken. Beginnend met de iPhone X zette de fabrikant uit Cupertino in op een combinatie van glas en staal, om zich op dit punt te onderscheiden van andere fabrikanten die aluminium gebruiken. Bij de iPhone 15 Pro-toestellen verdwijnt het stalen frame weer, om plaats te maken voor een rand van titanium, voorzien van een geborstelde afwerking met luxueus ogende gloed. Voor Apple is titanium geen nieuw materiaal. Tweeëntwintig jaar geleden introduceerde het fruitmerk al zijn Powerbook G4 met titanium behuizing. Recenter waren de duurste varianten van de Apple-horloges gemaakt van het lichte metaal. De tweede Apple Watch Ultra is daarvan de nieuwste.

Er gaan geruchten dat Apple ook zijn meest luxe iPhone 'Ultra' wil gaan noemen, maar dit jaar is dat nog niet zo ver. Het kleinere Pro-model heet weer iPhone 15 Pro, en de grotere variant iPhone 15 Pro Max. Als je verder kijkt dan al het uiterlijk vertoon van een vernieuwd design, lijkt er in andere opzichten niet zoveel aan de toestellen veranderd. Goed, de overgang naar een USB-C-poort is praktisch, want je hoeft geen aparte Lightning-kabel meer te gebruiken in een wereld waarin steeds meer apparaten USB-C hebben. Natuurlijk bouwt Apple weer een nieuwe soc in, en de iPhone 15 Pro Max heeft een bijzondere telecamera die 5x optische zoom belooft. Wat je misschien over de streep kan trekken, is de lagere prijs ten opzichte van het voorgaande model. Waar andere producten en diensten de afgelopen jaren snel duurder zijn geworden, gaan de prijzen van nieuwe iPhones dit jaar juist omlaag. Bij hun introductie kosten de nieuwe Pro's zo'n honderd tot tweehonderd euro minder dan de toestellen van de vorige generatie.

Naast de iPhone 15 Pro-toestellen brengt Apple traditiegetrouw ook twee 'gewone' iPhones uit, de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. De review van die modellen lees je hier. In de review die je nu leest, focussen we ons op het beste dat Apple dit najaar heeft te bieden.