Apple onderzoekt meldingen dat locatieopties in iOS ineens aan staan

Apple onderzoekt meldingen van onder meer een beveiligingsonderzoeker dat diverse locatieopties na de upgrade naar iOS 17 ineens aan staan. Dat lijkt echter bij lang niet iedereen te gebeuren, merkt 9to5Mac op.

iOS 17 - locatie-instellingen staan aan
iOS 17 - locatie-instellingen staan aan

De reset van de privacygevoelige instellingen lijkt te gebeuren bij een klein aantal gebruikers, meldt 9to5Mac. De site kreeg van Apple te horen dat de fabrikant de meldingen onderzoekt. Mysk meldde dat de opties ineens weer aan kunnen staan. Mysk trok eerder aan de bel over privacy-onderwerpen rond iOS. Achter Mysk zitten twee beveiligingsonderzoekers.

Het gaat om de opties Belangrijke Plaatsen en iPhone-analyse, te vinden onder Instellingen-Privacy en Beveiliging-Locatievoorzieningen-Systeem. Het is onbekend waarom die opties ineens aan zouden staan na de upgrade naar iOS 17. Apple bracht iOS 17 vorige week uit. Er verschenen al wel wat updates. Zo is er 17.0.1 met wat fixes en 17.0.2, dat het probleem verhelpt dat gebruikers met een iPhone 15 geen data kunnen overzetten van een vorige iPhone.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 11:59 107

25-09-2023 • 11:59

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Reacties (107)

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vanaalten 25 september 2023 12:15
Het gaat om de opties Belangrijke Plaatsen en iPhone-analyse, te vinden onder Instellingen-Locatievoorzieningen-Systeem
Ik heb de taal op Engels maar vraag mij af of dit settings-pad wel klopt, met name of er niet iets van 'privacy' of zo in hoort.

Uit het X bericht:
Go the Settings app: Privacy & Security ➡️ Location Services ➡️ Scroll down to System Services ➡️ Find these two options and turn them off:

👉 Significant Locations
👉 iPhone Analytics
gerwim @vanaalten25 september 2023 12:22
Je hebt gelijk. Ik zat al te zoeken naar "Locatievoorziening" onder instellingen, dat pad bestaat niet. Het juiste (Nederlandstalige) pad is:

Instellingen - > Privacy en beveiliging -> Locatievoorzieningen -> Systeem
tvtomas @gerwim26 september 2023 10:25
Je kan ook altijd “zoeken” gebruiken in instellingen. Dan typ je gewoon “locatie(voorzieningen)” en krijg je wat je nodig hebt.
Saeverix @vanaalten25 september 2023 13:00
Ja dit klopt. Zowel het genoemde pad als de screenshot hebben niets met het daadwerkelijke probleem te maken. Gevalletje snelle copy paste?
Noresponse @vanaalten25 september 2023 12:54
Een update die even wat instelling een reset geven. Dit kan en dat had ik laatste met een modem waarbij de wifi standaard uit staat, want gebruik een eigen mesh systeem. Ik had wat meer wifi issues qua streamen en werken boven en kwam erachter dat die wifi van de modem aan stond en uitgeschakeld en alles loopt beneden weer soepel .

We gaan er maar vanuit dat het niet met opzet is toch ;)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 08:32]

haagsepracht @Noresponse25 september 2023 13:14
Hier had ik laatst ook last van met het standaard modem van KPN.
Cyberpuppy @Noresponse25 september 2023 14:04
Ik ga ook niet meteen uit van kwade opzet. Maar dit soort zaken zijn wel kwalijk. Als argeloze gebruiker ga je er namelijk van uit dat je betreffende instellingen goed staan. Je wilt niet na elke update een heel testplan gaan doorlopen om te controleren of alles nog staat ingesteld zoals je wilt.
dimdek @Cyberpuppy26 september 2023 20:28
Deze zomer waren we in Azië. Roaming stond uit op de iphone en na een herstart stond het helaas zomaar aan. Wel vervelend als je dat na een week ontdekt. Mijn vertrouwen in Apple wordt met de dag kleiner.
Mizgala28 25 september 2023 12:04
Dan heeft iOS 17.0.1 dit voor mij aangezet (Analyse en Verkoper-ID stonden ineens aan)

Want direct na iOS 17 update liep ik alle instellingen na en toen stond het nog uit.

En omgeving geluidsmeting staat ook weer aan :( Ik blijf het maar uitschakelen
kodak @Mizgala2825 september 2023 12:10
Alleen al dat je als gebruikers alle opties maar moet controleren om te weten wat er mogelijk anders aan is lijkt me een groot gebrek.
MrMarcie @kodak25 september 2023 12:21
Precies, met een klik alles uit zou standaard moeten zijn. En dan met andere knoppen eventueel individuele items weer aanzetten.
Vuurvleugelhart @MrMarcie25 september 2023 12:27
Nee, standaard zouden dit soort opties nooit moeten aanstaan. Of zij zelfs in een OS zouden moeten zitten is al discutabel.
Verwijderd @Vuurvleugelhart25 september 2023 12:34
Waarom? Er zit bijvoorbeeld een optie in om je locatie te delen als je een noodbelletje maakt of op de noodknop drukt (Emergency Calls & SOS). Lijkt me handig voor mensen die slecht te been zijn, of oudere mensen die plots een valpartij maken en zelf niet coherent 112 meer kunnen bellen.

Daarnaast zit ook Find My iPhone, automatisch tijd zetten gebaseerd op je locatie en ander vernuft onder locatieservices.
Vuurvleugelhart @Verwijderd25 september 2023 12:42
Het zit hem in privacy.
m_a_rnix @Vuurvleugelhart25 september 2023 13:35
Kan een minder privacyvriendelijke default soms toch de beste zijn of is dat nooit zo?
Verwijderd @m_a_rnix25 september 2023 16:43
Dat is uiteraard een mening, maar als het bedrijf erachter vertrouwenswaardig met locatiedata omgaat (volgens mij heeft Apple nog geen schandalen omtrent verkopen van locaties?) dan zijn opties zoals automatisch je locatie doorgeven aan hulpdiensten bij een valpartij, 112-belletje o.i.d. een hele goede optie om standaard aan te zetten wat mij betreft. Iemand in een gevaarlijke situatie hoeft dan enkel de SOS-sequentie in te drukken (3-5x op de Power-knop dacht ik) en deze kan dan ongemerkt de politie inschakelen.

Goed, dat is iets waar iemand die relatief jong is en in het uberveilige Nederland woont zich misschien niets bij indenken en dan makkelijk roept dat geen enkele device ooit ergens je locatie mag inzien, maar elders gaat het dagelijks leven net iets anders.

Find My Phone mag wat mij betreft ook standaard wel aan staan, om gestolen/verloren apparaten weer terug te vinden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 08:32]

m_a_rnix @Verwijderd26 september 2023 06:54
Het was een vraag, geen mening en ik was benieuwd naar de mening van @Vuurvleugelhart. Ik ben het helemaal met jou eens @Verwijderd!
supersnathan94
@Vuurvleugelhart25 september 2023 12:50
En die staan normaliter ook default netjes uit. Ook bij een nieuwe iPhone is het default opt in. Dat dit niet bij iedereen goed bewaard blijft lijkt te duiden op een foutje.
Wim Cossement @supersnathan9426 september 2023 14:12
Foutje? Ik geloof er niks van, die doen niet aan toevalligheden.

Voor een bedrijf waar elke letter die online komt en elke scheet die gelaten wordt 15 keer geanalyseerd wordt, had men, zeker met de zeer beperkte hardware en OS-combinaties waar men mee werkt
(in vergelijking met de democratische PC en Android wereld waar er letterlijk honderdduizenden combinaties mogelijk zijn) gerust ook elke bit eens (geautomatiseerd) omgedraaid en alle combinaties uitgebreid getest, maar dat kost te veel geld zeker?

Nog een argument dat hun ommuurde tuin er een voor je veiligheid is gewoon dient om je vast te houden als ze zelfs dit in de soep laten draaien.
supersnathan94
@Wim Cossement26 september 2023 16:56
Het is in de EU wettelijk verboden om die zaken als opt out te hebben. Een bedrijf als Apple is niet achterlijk en gaat niet express bij slechts een deel van z’n gebruikers die dingen weer aan zetten. Zoals je ziet komen deze meldingen al binnen een paar dagen binnenstromen dus een waakhond die daar een beetje meeleest pikt dat er zo tussenuit om een onderzoek te starten.


En dit:
(in vergelijking met de democratische PC en Android wereld waar er letterlijk honderdduizenden combinaties mogelijk zijn) gerust ook elke bit eens (geautomatiseerd) omgedraaid en alle combinaties uitgebreid getest, maar dat kost te veel geld zeker
Slaat ook nergens op want die combinaties in software zijn er nog wel degelijk. Kijk alleen al naar de hoeveelheid providers die je dan mee moet nemen.

Bij android gebeuren dit exact deze fouten aan de lopende band, maar daar is het argument ook iedere keer dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat is gewoon niet te testen. Dat is ook zo, maar ook Apple heeft gewoon duizenden verschillende configuraties die het dan actief moet testen. Daarom doen ze ook open beta tests. En kennelijk is dit toen niet opgemerkt. Net als die andere twee bugs die ze later hebben moeten patchen.
Wim Cossement @supersnathan9427 september 2023 14:25
Wat hebben je dataproviders met je toestel en OS te maken? Data is data, of het nu via LAN, 4/5G of WiFi binnenkomt maakt niets uit..
En Apple heet geen duizenden combinaties, je weet toch zelf dat dat onzin is?
supersnathan94
@Wim Cossement27 september 2023 16:36
Omdat die ook allerlei netwerk en modem instelling inladen. Dat is ook de reden waarom toestellen samen met providers getest worden voor ze in de verkoop gaan.

Al dat soort low level zaken is vrij ingewikkeld hoor
Wim Cossement @supersnathan9429 september 2023 12:07
Daar geloof er geen kneit van want ik heb er nog nooit van gehoord. Bewijs voor je stelling?
Je kan op Android ook een resem 4G parameters instellen maar dat gaat normaliter allemaal automatisch en heeft niks van invloed op de rest van de werking van je telefoon, laat staan je locatie en app-instellingen.

Voor iOS: https://mobilevikings.be/...ellen/p5_d201_t665_o20436
Voor Android: https://mobilevikings.be/...stellen/p5_d314_t665_o343
supersnathan94
@Wim Cossement29 september 2023 13:29
Weet je nog die ene bug bij wifi ssids die je hele toestel konden laten crashen?

Mja dat spul zit dus vrij diep in het OS verwerkt. Dergelijke dingen hebben gewoon invloed op hoe het allemaal werkt in zijn geheel en daar moet je dus ook voor testen.
Wim Cossement @supersnathan9429 september 2023 22:28
Neen, doet niet direct een belletje rinkelen.
Maar het is toch normaal dat men de netwerkstack, drivers en alles wat er mee te zien heeft, bijwerkt bij een upgrade. En aangenomen dat ook modulair ineen steekt mag dat geen invloed hebben op je locatieservice die dan ook een revisie krijgt...
Dus heeft men volgens mij niet goed (genoeg) getest.
supersnathan94
@Wim Cossement30 september 2023 01:29
Maar het is toch normaal dat men de netwerkstack, drivers en alles wat er mee te zien heeft, bijwerkt bij een upgrade.
Is het dat?

Wat mij betreft alleen als er daadwerkelijk een update voor is en zelfs dan wil je die afzonderlijk verifiëren. Drivers en zaken die je onafhankelijk van het OS kunt updaten zou ik dan zelf persoonlijk ook los doen. Scheelt enorm bij debugging en probleem oplossing, omdat de change niet al te groot is.

Neemt niet weg dat je dergelijke zaken dus wel moet testen en dat dat dus in heel veel verschillende configuraties kan. Niet iedere provider gebruikt bijvoorbeeld dezelfde frequenties. En karaktersets kunnen uiteenlopen in bepaalde gevallen en situaties.

Wat ik nog wel vind spreken in jouw voordeel is dat er in europa gewoon wettelijk geregeld is dat er ondubbelzinnig toestemming voor gegeven moet worden, dus dat lijkt me dan ook iets wat je goed test.
Wim Cossement @supersnathan9430 september 2023 11:51
Wat zou het anders zijn? Een update die niets bijwerkt? Zowel de drivers in de kernel en de applicatielaag gaan een revisie gekregen hebben. Apple gaat je niet de mogelijkheid geven dat zelf of afzonderlijk te doen, dat zou te veel vrijheid zijn voor de gebruiker met alle mogelijke bakstenen achteraf... ;)

Verder ben je nog steeds bezig over die providers, zonder daar nu ook iets van bewijs van geleverd te hebben. En het nut van de OSI stack is juist dat alles onafhankelijk van elkaar werkt, zolang ze maar kunnen interfacen met hun naburige lagen, dus ik geloof er nog steeds geen bal van dat de fysieke laag locatie-instellingen veranderd, wat jij spreekt over frequentiebanden, puur hardware, en die liggen ook vast,

En internationalisatie is al sinds jaar en dag geen probleem meer, we hebben Unicode. Ondersteund nu ongeveer 150k karakters.

[Reactie gewijzigd door Wim Cossement op 23 juli 2024 08:32]

supersnathan94
@Wim Cossement30 september 2023 16:54
Wat zou het anders zijn? Een update die niets bijwerkt?
Nou wat dacht je van UI en API laag? We hebben het over een major versie met nieuwe functionaliteiten. Uiteraard zullen er zeker de nodige driver updates zijn aangebracht, maar het kan best zijn dat modem firmware hetzelfde is gebleven bijvoorbeeld.
dus ik geloof er nog steeds geen bal van dat de fysieke laag locatie-instellingen veranderd
Dat heb ik ook niet gezegd. Wat ik zei is dat er heel veel parameters in het systeem zitten waarbij je niet altijd alles af test maar steekproefsgewijs. Als ik code schrijf ga ik niet alle happy flow paden tig keer testen met ongeveer gelijke input, maar ga ik er van uit dat ongeveer gelijke input ook een ongeveer gelijk resultaat geeft. Je pakt de bekende bugs die je gefixt hebt en daar schrijf je extra tests voor, plus een aantal edge cases die afgekeurd moeten worden of specifieke excepties moeten gooien, maar dat is het dan.

Dit is 1 van die bugs die na 15 jaar iOS ineens de kop op zet. Kan gebeuren. Beetje jammer.

Maar volgens mij praten we nu een beetje langs elkaar heen.
Wim Cossement @supersnathan9430 september 2023 22:03
Nogmaals, als lagen met voorgedefinieerde interfaces werken is er geen probleem. De logica eens alles aan elkaar hangt, is een apart verhaal maar zou men toch samen moeten bekeken hebben.

Alle testen zijn in dit geval,automatiseerbaar en kunnen geemuleerd worden, hun schuld dus.
En als ze dan als ontwikkelaars de keuze maken voor minder testen is dat nog steeds hun fout.
jmvdkolk @Vuurvleugelhart25 september 2023 18:09
Het is prima dat jij vindt dat dit soort opties standaard nooit aan moeten staan. Ik heb daar een andere mening en een andere wens in. Apple kan dit dus nooit goed doen.
Vyo @MrMarcie25 september 2023 13:53
Er is een optie in iOS om alle toestemmingen in te trekken
You can use Safety Check to check whom you’re sharing information with, restrict Messages and FaceTime to your iPhone, reset system privacy permissions for apps, change your passcode, change your Apple ID password, and more.
kodak @Vyo25 september 2023 14:38
Hooguit geeft dat een gevoel van gemak even snel iets gedaan te hebben. Maar het probleem dat je niet weet hoe lang je er op kan vertrouwen lost het niet op.
In een modern os verwacht ik een standaard controle dat instellingen niet ongevraagd wijzigen. En als ze wijzigen dat je daar op zijn minst een waarschuwing over krijgt van het os.
Als Apple privacy zo belangrijk meent te vinden dan hadden ze dit soort informeren voor ietw het gaat wijzigen al standaard aangeboden, zodat je als gebruiker zowel op tijd geïnformeerd bent als op tijd wijzigingen kan weigeren.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 08:32]

Vyo @kodak25 september 2023 15:00
Dat ben ik volledig met je eens, ik vind het ook ernstig en zorgelijk. Mijn insteek was vooral benoemen dat er een optie is om de permissies zoals ze nu actief zijn snel na te lopen en indien nodig/gewenst in te trekken.

Dat dit zo spontaan kan wijzigen is bizar en zou nooit mogen gebeuren. Zéker niet gezien Apple de laatste jaren zo hamert (en pronkt) met hun veiligheidsgerelateerde opties. Schermend met dat narratief blijven ze elk jaar nieuwe restricties die de repareerbaarheid beperken inbouwen, maar dat is offtopic.

Het afwachten van de inmiddels onvermijdelijke stroom nieuwsberichten over "vreemde bugs" na de jaarlijkse major iOS update lijkt al jaren de verstandige keuze. Bezwarend vind ik ook dat Apple al jaren het beleid heeft dat ze een beperkt tijdsbestek van enkele weken aanhouden voor downgraden naar een oudere de vorige release van iOS, maar dan ook echt alléén die voorlaatste release. Je kunt misschien nog aan de slag met 3rd party tools, maar vziw moet ook dan je .IPSW image bestand online door Apple's servers ondertekend worden.
SED @Vyo25 september 2023 16:28
Tot de volgende update dan waarschijnlijk. Want dan blijkt alles weer aan te staan...
supersnathan94
@SED30 september 2023 02:22
Als dat zo is hebben we een juridisch dingetje en ik denk niet dat Apple daar op zit te wachten.

Dan heb je namelijk jog een keer de hele EU achter je aan en raak je heel veel klanten kwijt.

Maar we gaan het zien met de volgende grote update.
Verwijderd @Mizgala2825 september 2023 12:23
Het is niet bij iedereen het geval, zojuist gecheckt op mijn 14 Pro met 17.0.1 en alle instellingen stonden nog zoals ingesteld.
SED @Verwijderd25 september 2023 16:28
Als het al aanstond zal het niet nogmaals ingeschakeld worden
supersnathan94
@SED30 september 2023 02:23
Maar als het uit stond kan het nog steeds uit staan.

Ik zal er iig even op letten als ik die van mij ga upgraden.
m_snel @Mizgala2825 september 2023 15:17
Bt staat bij mij na elke update weer aan.
Vyo @m_snel25 september 2023 18:06
Het "uitschakelen" van Bluetooth (en WiFi) is al een behoorlijke tijd een ding, sinds iOS 11 in 2017 toen het Control Center een grote re-design kreeg en de functie van de WiFi en BT knop veranderde van "aan/uit" naar "verbreek alle verbindingen, maar laat de radio's aan" voor communicatie met je Watch, preciezere lokatiebepaling, etc.
Shortly after release, it was discovered that disabling Wi-Fi and Bluetooth connections through the Control Center does not disable the respective chips in the device in order to remain functional for background connectivity, a design decision sparking criticism for "misleading" users and reducing security due to potential vulnerabilities in inactive open connections
Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat je dat ook die manier doet, in theorie zou BT uitschakelen in de Settings ook betekenen dat BT niet vanzelf weer aanspringt. Echter:
If Bluetooth is turned off, you won’t be able to connect your iOS or iPadOS device to your Bluetooth accessories until:

You turn on Bluetooth in Control Center.
You connect to a Bluetooth accessory in Settings > Bluetooth, or by tapping the AirPlay icon or and selecting a bluetooth accessory.
It's 5 AM local time.
You restart your device.
Elke update op iOS gaat gepaard met het herstarten van het apparaat, Bluetooth (en WiFi) zullen dan ook by design weer aan staan.
ucsdcom @Mizgala2826 september 2023 11:09
Het bedieningspaneel op je lock-screen staat ook weer aan. Hiermee kan een dief of zakkenroller direct na het stelen al je toestel op vliegtuigstand zetten, waardoor deze niet meer te volgen is.

Als ik in de instellingen van mijn toestel naar "face-id en toegangscode" ga en naar beneden scroll, dan staat de setting bij "bedieninspaneel" keurig op uit. Hij komt op het lockscreen echter gewoon naar voren. Bij het opnieuw aan en uit zetten van de knop en een reboot van het toestel is het bedieninspaneel op het lockscreen weer weg.

Maar ik hoop inderdaad niet dat we dit na iedere minor update moeten gaan checken net als eventuele andere privacy en veiligheids opties.
Mizgala28 @ucsdcom26 september 2023 12:17
Daar had ik geen last van gelukkig (stond uit en deed het ook echt niet zonder unlock)

Maar ik moest wel mijn partner het laten testen, FaceID unlockt een beetje te snel dus ik kon het anders niet met zekerheid weten.
mgizmo @Mizgala2825 september 2023 13:09
Geluidsherkenning bedoel je?
Mizgala28 @mgizmo25 september 2023 13:33
Nee

https://support.apple.com...atch/apd00a43a9cb/watchos

Ik wil niet dat hij omgevingsgeluiden meet, Geluid app wissen, Apple Watch resetten (later ook iPhone) helpt niet, en als ik deze functie uit zet dan schakelt het zichzelf op ten duur weer aan.
cracking cloud @Mizgala2825 september 2023 14:15
Die staat bij mij af en toe na een update ook weer aan.

En de instelling uit het bericht stond bij mij ook aan, maar dat kan ook komen omdat ik een schone installatie heb gedaan
mgizmo @Mizgala2825 september 2023 15:58
mmm, met iOS denk ik aan de iphone, niet de apple watch. Verklaart het ;-)
Mizgala28 @mgizmo25 september 2023 18:36
De instelling is in de Gezondheidsapp op mijn iPhone en in de Apple Watch app.

Link geeft ook info over de Geluidsapp op de AW zelf, maar daar doelde ik niet op want ook zonder deze app kan de geluid uit de omgeving gemeten worden (dat wordt dan weergegeven in de Gezondheid app op iOS)

Daarom zei ik ook iOS, sorry als dat niet duidelijk was.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 23 juli 2024 08:32]

A. Ben 25 september 2023 12:05
Misschien handig om dan ook een screenshot neer te zetten dat relevant is met het verhaal…
r03n_d @A. Ben25 september 2023 20:27
Wat voor screenshot zie jij dan?
LeMeJaimy 25 september 2023 12:11
Bij mij inderdaad hetzelfde. Alle locatievoorzieningen stonden aan, terwijl ik er hiervoor maar een aantal aan had staan.
haagsepracht @LeMeJaimy25 september 2023 13:16
Bij mij ook. Heb nu alleen 'Emergency calls & SOS' aanstaan + 'Find my iPhone', én heb ook de toggle voor 'Status Bar Icon' weer aangezet.
Luchtbakker 25 september 2023 12:23
Ah verklaart een hoop. Alle apps konden ineens weer bij mijn locaties. Ook het op achtergrond verversen was bij alle apps weer ingeschakeld sinds de upgrade.
ultimasnake @Luchtbakker25 september 2023 13:09
Volgens mij heeft dat niets te maken met de melding op 9to5mac, de screenshot hier op tweakers is namelijk niet juist. Bij het artikel zie je om welke instellingen het gaat.

Toen ik de upgrade deed naar IOS 17 kreeg ik de privacy vragen opnieuw ipv dat de originele 'nee dat wil ik niet' nog aan stond wat mijn inziens prima is omdat ik dan weer even goed kan nadenken of het echt nodig is :-)

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 23 juli 2024 08:32]

SED @ultimasnake25 september 2023 16:30
En die privacy vraag zet alles weer aan als je niet de juiste reactie geeft. Wat hij een update die je onnadenkend plaatst natuurlijk behoorlijk vreemd is.
Yzord 25 september 2023 12:27
Had ik ook last van. Niet alleen die twee opties...vrijwel alle opties in die lijst waren weer aan.
mr.loepie 25 september 2023 12:38
Hier staat ook alles aan, maar zetten jullie alles uit wat bv onder "systeem" staat?
EraYaN @mr.loepie25 september 2023 15:38
Ik heb alleen degene onder product verbetering uit staan.
mr.loepie @EraYaN25 september 2023 16:11
Dank voor je reactie, ik zal eens kijken.
lenwar
25 september 2023 12:50
Is er eigenlijk een overzicht van wat welke instelling doet? Zaken als ‘Apparaatbeheer’ of ‘Netwerken en draadloos’ zijn een beetje cryptisch (nou weet ik dat bij die laatste het mechanisme van de AirTags en het vindbaar zijn van je telefoon wanneer hij uit staat beïnvloed)

Zaken als tijdzone en netwerk zoeken zijn volgens mij niet relevant als je niet naar het buitenland en/of andere tijdzones bezoekt op dat moment….
Alekz87 25 september 2023 13:00
Wanneer belangrijke locaties uitstaat werkt bijvoorbeeld geoptimaliseerd laden niet. Dit staat nergens vermeld in de settings, maar is wel zo.
lenwar
@Alekz8725 september 2023 15:58
Ik heb het sinds dag één uit staan, en bij mij werkt dat gewoon.
Dat geoptimaliseerd laden is volgens mij onderdeel van ‘Apparaatbeheer’.
Ik vind dit ook wel een ding met iOS (zoals ik hier boven schreef). Het is niet helemaal duidelijk wat wat is en doet.

Je kan bijvoorbeeld best een boel uitzetten zonder dat het impact heeft op je dagelijkse gebruik
Alekz87 @lenwar26 september 2023 07:49
Vreemd. Maar goed, je zal best gelijk hebben! Het blijft wel onduidelijk helaas wat de achterliggende gedachte is achter het schuifje
lenwar
@Alekz8726 september 2023 08:09
Klopt. Ik vind veel van de schuifjes best onduidelijk en wat de precieze impact is. Sommige zijn wel helder, maar een aantal zijn echt nietszeggend.

Er is er ook één die impact heeft op de ‘minder-blauw-functie’. Als je die uit zet dat werkt de ‘van zonsondergang tot zonsopgang niet meer😊
Neocortex-re 25 september 2023 13:15
iOS is prima in de Westerse wereld. Maar ga je op reis naar een gebied met slechte connectiviteit of naar een gebied met een regime wat je niet alles wilt laten weten... dan is iOS een groot zorgenkind.

Het delen van allerlei zaken over je verschillende Apple devices, maakt dat ook content die je bewust niet mee wilt nemen toch zomaar weer zichtbaar kan zijn. Het omgekeerde gebeurt ook, stukken die je echt bij je wilt hebben op je telefoon zijn daar plotseling vanaf verdwenen en moeten via iCloud worden gedownload.
De VPN instelling is een ramp. Die lekt aan alle kanten data. Raakt de VPN verbinding verbroken dan gaat zonder melding iOS via een onbeveiligde verbinding door. Zo ziet een regime alsnog welke websites je bezoekt. Erger, een app kan kiezen of deze wel of niet gebruik wil maken van de VPN verbinding. Daar kom je als gebruiker nauwelijks achter. Zo lek je je echte locatie.
Android dan maar? Veel van dezelfde issues ook daar.
EraYaN @Neocortex-re25 september 2023 15:40
Je kunt sowieso beter een speciale telefoon gebruiken in dit soort situaties. Ieder bedrijf wat een beetje serieus is heeft sowieso een aantal telefoons/laptops/tablets die je hiervoor kan gebruiken. En die worden dan meteen gewiped en gechecked als je terug komt en ze weer afgeeft. Maar vooral niet je persoonlijke of normale zakelijk telefoon.
Raymond Deen @Neocortex-re25 september 2023 16:20
Beetje off topic, maar ik kan mijn OpenVPN verbinding zo instellen dat wanneer de verbinding verbroken wordt (door omschakelen van wifi naar 5G oid) er geen bitje meer door komt totdat de vpn weer hersteld is.
xxs @Raymond Deen25 september 2023 16:34
Precies, dat 'seamless tunnel' verhaal is dus geen iOS probleem maar een VPN client probleem.
Neocortex-re @Raymond Deen28 september 2023 10:32
Uiteraard hadden wij ook een premium VPN-service in gebruik. Toch zijn we op lekken gestuit. Het grootste probleem is wanneer je niet zelf iets doet, zoals omschakelen van wifi naar mobile, maar wanneer de internettunnel in het provider netwerk wordt geblokkeerd.
Listig trucje: in het netwerk is vrij gemakkelijk te detecteren dat er een persistente verbinding bestaat met één server in het westen. Dat ruikt naar VPN. Iedere 20 minuten wordt de verbinding met die server even onderbroken. iOS gaat dan vrolijk verder via een open verbinding.

Als ik ga zoeken ben ik niet de enige die tegen issues aanloopt:

"In August, it again emerged that third-party VPNs for iOS and iPadOS routinely fail to route all network traffic through a secure tunnel after they have been turned on – an issue that Apple has purportedly known about for years."

https://www.macrumors.com...-even-with-lockdown-mode/
https://www.ipvanish.com/blog/ios-vpn-leaks/
Raymond Deen @Neocortex-re29 september 2023 04:07
iOS gaat dan vrolijk verder via een open verbinding.
Bij mij gebeurt dat dus niet; de verbinding valt weg en geen boekje komt nog erin of eruit totdat de verving weer is opgezet of ik de vpn uit zet.

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