Apple onderzoekt meldingen dat locatieopties in iOS ineens aan staan

Apple onderzoekt meldingen van onder meer een beveiligingsonderzoeker dat diverse locatieopties na de upgrade naar iOS 17 ineens aan staan. Dat lijkt echter bij lang niet iedereen te gebeuren, merkt 9to5Mac op.

iOS 17 - locatie-instellingen staan aan

De reset van de privacygevoelige instellingen lijkt te gebeuren bij een klein aantal gebruikers, meldt 9to5Mac. De site kreeg van Apple te horen dat de fabrikant de meldingen onderzoekt. Mysk meldde dat de opties ineens weer aan kunnen staan. Mysk trok eerder aan de bel over privacy-onderwerpen rond iOS. Achter Mysk zitten twee beveiligingsonderzoekers.

Het gaat om de opties Belangrijke Plaatsen en iPhone-analyse, te vinden onder Instellingen-Privacy en Beveiliging-Locatievoorzieningen-Systeem. Het is onbekend waarom die opties ineens aan zouden staan na de upgrade naar iOS 17. Apple bracht iOS 17 vorige week uit. Er verschenen al wel wat updates. Zo is er 17.0.1 met wat fixes en 17.0.2, dat het probleem verhelpt dat gebruikers met een iPhone 15 geen data kunnen overzetten van een vorige iPhone.