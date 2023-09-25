Acteur zegt dat er een derde Star Wars: Jedi-game komt

Er komt een derde game in de gamereeks rond Jedi Cal Kestis. Dat zegt de acteur die het personage in de games tot nu toe vertolkt. Details over de game zijn er nog niet.

De acteur, Cameron Monaghan, zei tijdens Comic-Con volgens VGC dat het werk aan de derde game begonnen is. Monaghan gaf verder geen details over de naam, het verhaal of de planning voor de release. De ontwikkeling van de game zal wel onder een andere leiding moeten gebeuren, want de topman van Respawn die verantwoordelijk is voor de games, is onlangs vertrokken. In de serie verschenen tot nu toe Jedi: Fallen Order in 2019 en Jedi: Survivor eerder dit jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 13:59
28 • submitter: Linksquest

25-09-2023 • 13:59

28

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Reacties (28)

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19JM81 25 september 2023 14:02
Prima game, na de laatste Patch... daarvoor was het echt bedroevend
KilljoyNL @19JM8125 september 2023 14:15
Ah is hij eindelijk een beetje fijn te spelen op de PC?
Ik heb expres gewacht met kopen tot de problemen opgelost waren, performance en zo.
Arm1n @KilljoyNL25 september 2023 14:39
Ik heb hem kort na launch gespeeld en heb vrijwel geen bugs ervaren. De performance op mijn systeem was gemengd, vaak dikke prima 60+ fps maar in een beperkt aantal gebieden wel dat de frame rate flink daalde (nog wel duidelijk boven de 30fps maar heb niet gemeten, puur op gevoeld). Het was voornamelijk de CPU (Ryzen 3600) die het slecht trok de GPU (AMD 6800) had er minder problemen mee, scheelt dat ik op 1080p ultra wide speel.
mjansen2016 @Arm1n25 september 2023 17:27
Ik speelde hem in 4K op een Ryzen5800X3D, 6800XT en 64GB ram, speelde soepel, geen issues, en had nog een browser met meerdere tabs open op een ander scherm. Twee weken na launch gekocht. Een rare crash gehad, toen ik die een-armige dude in de toren versloeg en op een meditatieplek wilde fast-travellen, dat was de enige.
Knijpoog @Arm1n25 september 2023 20:34
Ik heb met mijn R5 3600 en RTX 3070 behoorlijk stutters ervaren bij Fallen Order maar gelukkig vulde mijn Starwars hart de ontbrekende frames in. Nog niet aan Survivor begonnen vanwege in de stutters die ik deze keer toch liever afwacht.
geert1 @KilljoyNL25 september 2023 14:36
Op de pc schijnt de performance nog steeds relatief slecht te zijn, aldus Digital Foundry. Hopelijk gaat dat verder verbeterd worden met toekomstige patches. En het zal verschillen afhankelijk van je hardware.

Proberen kan altijd, zolang je snel besluit tot een terugbetaling wanneer je niet tevreden bent. Aankopen bij EA zelf kunnen ongedaan worden gemaakt tot 24 uur na de eerste keer starten, en via Steam heb je 2 uur speeltijd (er zijn meer voorwaarden; altijd even goed checken vooraf).

Op PS5 en XSX is het spel wel flink verbeterd, met nu een zo goed als constante 60 fps in performance-modus.
kid1988 @19JM8125 september 2023 14:11
heerlijk, heb het een paar weken terug voor 25 euro 2hands gekocht, nu lekker bugvrij spelen.
De vuistregel om minimaal een half jaar te wachten werkt tot noch toe prima. Sommige games (zoals CP2077) is iets langer wachten geen overbodige luxe.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 23 juli 2024 20:47]

aaradorn @kid198825 september 2023 14:35
Zeker, raad ik ook iedereen aan, het is allemaal geen race, laat de rest maar de bugs testen en het een speel bare game maken, wanneer je dan zelf het spel haalt heb je 9/10 keer een perfecte ervaring.

Ook met de nieuwe jedi game gedaan, maat van mij haalde hem de dag dat hij uit kwam en hij kon het spel niet eens opstarten, zelf een paar maanden later gehaald, 2 werelden van verschil, hij heeft een hekel aan het spel en ik kan er niet genoeg van krijgen.

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 23 juli 2024 20:47]

Bulls @aaradorn25 september 2023 19:27
Eigenlijk bewijst dit dat games doorgaans een half jaar of een jaar te vroeg gelanceerd worden. En ze een grote beta test moeten ondergaan.
MrFax @Bulls26 september 2023 04:20
Dan verlies je alle hype in de game, zeker als je heel de game released. Ook zie je dat bij bijv. BG3, ook al is het spel al heel goed op release, heel veel bugs gefixed worden en QoL changes gemaakt worden na release. Die patch notes zijn echt insane. Ik wacht lekker op de Definitive Edition :)
Bulls @MrFax26 september 2023 07:35
Mijn inziens is dat de hype te vroeg gestart wordt. Aankondigingen ook veel te vroeg. Wacht daar mee tot je zeker weet als je datzelfde jaar gaat uitbrengen.
DennisD1973 @kid198825 september 2023 18:46
Het bespaart geld en ergernissen, is ook mijn strategie…
skullsplitter @19JM8125 september 2023 15:42
Wel jammer dat veel er dan weer uitgesloopt is om die paar frames stabiel te krijgen...
mjansen2016 25 september 2023 14:29
Beide delen deden het vrij goed commercieel volgens mij, dus er is geen reden om geen deel 3 maken.

(Dat gezegd hebbende is er ook nooit een derde Force Unleashed uitgekomen, maar dit kan aan de disney-de-canonize disaster hebben gelegen.. En Squadrons was financieel ook ruim in het groen, maar niet het success wat EA hoopte omdat ze die verhoudingsgewijs hielden naast de cijfers van Lawrence Holland 90's X-wing games)
The Zep Man @mjansen201625 september 2023 14:52
Beide delen deden het vrij goed commercieel volgens mij, dus er is geen reden om geen deel 3 maken.

(Dat gezegd hebbende is er ook nooit een derde Force Unleashed uitgekomen, maar dit kan aan de disney-de-canonize disaster hebben gelegen..
Ligt dat niet gewoon aan dat Force Unleashed II matig verkocht? Het werd wat lauwtjes ontvangen, onder andere vanwege het zwakke verhaal (dat in deel I eigenlijk al was afgerond).
En Squadrons was financieel ook ruim in het groen, maar niet het success wat EA hoopte omdat ze die verhoudingsgewijs hielden naast de cijfers van Lawrence Holland 90's X-wing games)
Wordt op Steam aardig afgeslacht. Mogelijk verkocht het aardig, maar je moet toch echt wat meer naar de tafel brengen om de X-Wing en TIE Fighter spellen uit de jaren 90 te kunnen benaderen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 20:47]

PdeBie @The Zep Man25 september 2023 15:03
Tie-Fighter, zelfs nu nog een van de beste space flight spellen die er zijn.
Dat spel verdient een grafische remaster!
mjansen2016 @PdeBie25 september 2023 15:16
Die is er dan ook(door de community), en nu werkt je joystick ook normaal sinds de recente updates:
https://sites.google.com/view/tie-fighter-total-conversion
Helaas werkt multiplayer niet naar behoren, en zijn de cutscenes nog steeds gedateerd, maar hey, community effort..
PdeBie @mjansen201625 september 2023 16:05
Thanks, ik ga het eens bekijken :)
mjansen2016 @The Zep Man25 september 2023 15:34
Ligt dat niet gewoon aan dat Force Unleashed II matig verkocht? Het werd wat lauwtjes ontvangen, onder andere vanwege het zwakke verhaal (dat in deel I eigenlijk al was afgerond).
Klopt, deel 2 trok het verhaal opnieuw open, en hintte bewust een einde richting een derde deel(Je had Vader gevangen genomen in je schip, en de intentie om achter het comateuze lijk van je origineel uit 1 uit gaan, waarna je achtervolgd werd door Slave1(die toen nog Slave1 mocht heten). Deel 3 was ook daadwerkelijk in ontwikkeling.
Wordt op Steam aardig afgeslacht. Mogelijk verkocht het aardig, maar je moet toch echt wat meer naar de tafel brengen om de X-Wing en TIE Fighter spellen uit de jaren te kunnen benaderen.
Er is meer dan alleen steam, en de game is zelfs cross-platform.. maar had wel degelijk nadelen:
- Er is eigenlijk maar anderhalve "tour of duty", verhaal(het idee) had wel wat maar implementatie was slecht, die ene tour was niet echt voldoende om alle controls en physics te leren voor nieuwkomers.
- Er kwam, na 2 maanden een "expansion", 2 fighters die er van het begin al in hadden moeten zitten werden toegevoegd, en in een update werd het eerste level van de campaign omgekat tot multiplayer arena.
- De veteranen in dergelijke games maakten letterlijk gehakt van de rookies(wat tot een hoop online geklaag leidde en gejammer in voice comms), in het begin vooral omdat iedereen gelijk begon, nu uiteindelijk omdat ALS er genoeg spelers online zijn om 2 squads te vormen, het "matchen" van spelers van gelijke rang en skill werd dus het met matchen van uberhaupt spelers.(Momenteel vind je alleen nog spelers op Zaterdagochtend tussen 04:00 en 11:00 onze tijd.)
- Het speelde veel meer arcade-y dan de LH sims, versimpelde controles voor energie management, had ship customisation die de canon compleet op de hak nam

Waar de game een prima peiler was voor interese in specifiek het space combat genre, was dit mogelijk wederom zijn doodssteek.
GromuhlDjun @mjansen201625 september 2023 21:05
Ik ben een groot fan van het space combat sim genre, maar ik vond squadrons zo slecht dat ik een refund heb aangevraagd.

Het deed me meer denken aan Rebel Assault dan aan de goede oude x-wing en tie fighter sims. Gelukkig hebben we de tie fighter total conversion en zijn er hele goede Conflict Freespace 1/2 remasters en mods (van Chris Roberts moeten we het ook nog steeds niet hebben voor een goede single player space sim). Verder blijft het karig.
mjansen2016 @GromuhlDjun26 september 2023 00:10
Voor mij lag de kracht van Squadrons juist bij het multiplayer-gedeelte, ieder het zijne.. Maar met nog geen 10 arena's in battle royal-stijl en je fighter compleet custom optimaal uit te bouwen binnen enkele uren spelen raakt de lol er snel van af.

Co-op campaign zou ook geweldig zijn, Freespace en Starlancer hadden dat echter alleen. Roberts nu? Ik heb sterk mijn twijfels of Star Citizen en met Squadron 42 nog in de verste verte zal lijken op wat ze 11 jaar geleden voorschotelden in de crowdfunding.
Linksquest Moderator Spielerij
25 september 2023 14:48
Ik moet de eerste game toch nog maar eens de kans geven, even gespeeld maar kwam er toen niet echt in, deel 2 nog niet gespeeld, Jurian is er heel positief over, dus toch maar eens op zijn advies de game een goede kans geven 😝
dinoballz @Linksquest25 september 2023 16:21
Unpopular opinion: Ik heb die eerste volledig uitgespeeld op PS. Ik vond ‘m afgrijselijk slecht. Platforming, combat, level design en backtracking deden denken aan de Star Wars games als Phantom Menace uit de jaren ‘90.

En alle collectables zijn cosmetisch. Poncho’s en lightsaber handles die je niet kan zien omdat je character ze vast heeft.
Linksquest Moderator Spielerij
@dinoballz25 september 2023 16:41
Ik respecteer je mening en iedereen heeft een eigen smaak natuurlijk. Zo vind ik bijvoorbeeld Terminator Resistance een toffe game, en die werd door veel mensen ook slecht ontvangen. Gelukkig hebben we niet allemaal de zelfde smaak.
mjansen2016 @Linksquest25 september 2023 23:24
Dat was ook zeker een goede game, als je hem speelde zoals die hoorde(zag de meeste reviewers spelen met alles zo opgehelderd tot daglicht waarin het er niet uitzag, de game moest het juist hebben van rondsneaken in het donker, vallen zetten, ambushen). Het verhaal was wel euh.. apart, de keuzes die je standaard als de juiste zou zien, gaf in de praktijk toch best nasty gevolgen..
RoamingZombie @dinoballz25 september 2023 16:51
Ben het wel met je eens. Ik merkte dat vooral toen ik hem voor de tweede keer ging spelen, het was gewoon frustrerend. Wat dat betreft heeft deel 2 best veel verbeterd in dat opzicht.
Manderlay1 @dinoballz25 september 2023 20:38
Ik vond het goed maar het vele backtracking heeft mij doen afhaken. Gameplay enzo zit goed in elkaar
Sk313t0r 26 september 2023 08:17
Gemengde gevoelens bij deze games. Speelde uiteraard lekker weg, maar voelde ook leeg (denk bijvoorbeeld aan de laatste planeet in deel twee waar absoluut niks te doen was). Verder vond ik de kaart ook onwijs onoverzichtelijk...

Gelukkig was er qua builds meer dan genoeg samen te stellen, dat dan weer wel! En er gaat ook niks boven lekker hakken met een lightsaber :+

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