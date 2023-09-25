Acteur zegt dat er een derde Star Wars: Jedi-game komt

Ligt dat niet gewoon aan dat Force Unleashed II matig verkocht? Het werd wat lauwtjes ontvangen, onder andere vanwege het zwakke verhaal (dat in deel I eigenlijk al was afgerond).
Klopt, deel 2 trok het verhaal opnieuw open, en hintte bewust een einde richting een derde deel(Je had Vader gevangen genomen in je schip, en de intentie om achter het comateuze lijk van je origineel uit 1 uit gaan, waarna je achtervolgd werd door Slave1(die toen nog Slave1 mocht heten). Deel 3 was ook daadwerkelijk in ontwikkeling.
Wordt op Steam aardig afgeslacht. Mogelijk verkocht het aardig, maar je moet toch echt wat meer naar de tafel brengen om de X-Wing en TIE Fighter spellen uit de jaren te kunnen benaderen.
Er is meer dan alleen steam, en de game is zelfs cross-platform.. maar had wel degelijk nadelen:
- Er is eigenlijk maar anderhalve "tour of duty", verhaal(het idee) had wel wat maar implementatie was slecht, die ene tour was niet echt voldoende om alle controls en physics te leren voor nieuwkomers.
- Er kwam, na 2 maanden een "expansion", 2 fighters die er van het begin al in hadden moeten zitten werden toegevoegd, en in een update werd het eerste level van de campaign omgekat tot multiplayer arena.
- De veteranen in dergelijke games maakten letterlijk gehakt van de rookies(wat tot een hoop online geklaag leidde en gejammer in voice comms), in het begin vooral omdat iedereen gelijk begon, nu uiteindelijk omdat ALS er genoeg spelers online zijn om 2 squads te vormen, het "matchen" van spelers van gelijke rang en skill werd dus het met matchen van uberhaupt spelers.(Momenteel vind je alleen nog spelers op Zaterdagochtend tussen 04:00 en 11:00 onze tijd.)
- Het speelde veel meer arcade-y dan de LH sims, versimpelde controles voor energie management, had ship customisation die de canon compleet op de hak nam
Waar de game een prima peiler was voor interese in specifiek het space combat genre, was dit mogelijk wederom zijn doodssteek.