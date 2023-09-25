Acteur zegt dat er een derde Star Wars: Jedi-game komt

Er komt een derde game in de gamereeks rond Jedi Cal Kestis. Dat zegt de acteur die het personage in de games tot nu toe vertolkt. Details over de game zijn er nog niet.

De acteur, Cameron Monaghan, zei tijdens Comic-Con volgens VGC dat het werk aan de derde game begonnen is. Monaghan gaf verder geen details over de naam, het verhaal of de planning voor de release. De ontwikkeling van de game zal wel onder een andere leiding moeten gebeuren, want de topman van Respawn die verantwoordelijk is voor de games, is onlangs vertrokken. In de serie verschenen tot nu toe Jedi: Fallen Order in 2019 en Jedi: Survivor eerder dit jaar.