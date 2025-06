Voormalige Titanfall- en Apex Legends-ontwikkelaars beginnen nieuwe gamestudio

Ontwikkelaars van allerlei bekende gamestudio's, zoals Respawn Entertainment en Naughty Dog, hebben een nieuwe studio opgericht. Het gaat om Wildlight Entertainment. Het nieuwe bedrijf werkt naar eigen zeggen al een tijdje aan een nieuwe game.

Op de website van Wildlight Entertainment zegt het team dat het zich richt op 'het creëren van grote, brutale, originele game-universums met een epische kwaliteit en schaal'. Op Twitter laat het bedrijf weten dat het 'grote dromen heeft over het creëren van een epische shooter-IP'. Het is niet duidelijk hoe lang de studio al aan de nieuwe titel werkt en wanneer die moet uitkomen. Op de website lijkt al wat conceptart zichtbaar. Daarop zijn enkele personen zichtbaar die uitgerust zijn met een boog en geweren.

Vermoedelijk werkt het bedrijf momenteel dus aan een shooter. Dat ligt ook enigszins voor de hand gelet op de ervaring en achtergrond van de 28 ontwikkelaars in het team. Bijna allemaal hebben ze gewerkt aan Apex Legends en een van de Titanfall-games, maar er zitten ook veteranen tussen die aan Call of Duty- en Star Wars-games, God of War, Halo en Uncharted hebben gewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om voormalige ontwikkelaars van Respawn, Infinity Ward, Naughty Dog en Sony Santa Monica.

Wildlight is opgericht door Dusty Welch en Jason McCord die nu fungeren als respectievelijk ceo en de designdirector. Welch heeft eerder bij Respawn en Activision Blizzard gewerkt en McCord heeft ook bij Respawn gezeten. Chad Grenier is het hoofd van de studio en gamedirector; eerder was hij gamedirector van Apex Legends. Grenier verliet Respawn vorig jaar, nadat hij er meer dan tien jaar onderdeel van was.

De studio heeft kantoren in Los Angeles en Seattle, al zegt het bedrijf dat werken op afstand prioriteit heeft. Het bedrijf staat voor een werkopvatting waarbij werknemers de kans moeten krijgen daar te werken waar ze het meest productief zijn.