Embracer Group onthult bestaan van nog onaangekondigde LotR-game

Embracer Group, de Zweedse investeringsmaatschappij die veel gamingbedrijven in zijn bezit heeft, heeft vijf verschillende Lord of the Rings-games in ontwikkeling. Daarvan zijn er tot nu toe vier al onthuld.

De games zijn in ontwikkeling bij 'externe partners', aldus LotR-gamerechteneigenaar Embracer. Degene waarvan al bekend is dat ze eraan komen, zijn Gollum, Return to Moria, Heroes of Middle-Earth en vermoedelijk een Weta-game die nog geen naam heeft. Dat zouden er vier in totaal zijn en dan blijft er nog een vijfde over.

Het kan hier over een relatief kleinschalige smartphonegame gaan; datzelfde geldt immers voor Heroes of Middle-Earth. Het kan ook zijn dat het een game is met een veel hogere productiewaarde. Die zit nu ook al in het rijtje in de vorm van The Lord of the Rings: Gollum en, tot op zekere hoogte, Return to Moria. Deze games worden ontwikkeld door respectievelijk Daedalic Entertainment en Free Range Games, en hebben aan hun trailers te zien een uitstraling die dichter bij triple A ligt dan de smartphonegames.

Deze trailer is van LotR: Gollum; dit is niet de onaangekondigde game.