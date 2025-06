Google verhoogt Workspace-prijzen en introduceert jaarabonnement

Google gaat de prijzen voor zijn Workspace-dienst verhogen, in ieder geval in de VS. De Business-variant van de dienst wordt 20 procent duurder, maar er komt ook een nieuw jaarabonnement dat juist de oude prijzen aanhoudt. Ook Enterprise Standard wordt duurder.

Het maandelijks opzegbare Business Plus-abonnement gaat bijvoorbeeld van 18 dollar per maand naar 21,60 dollar per maand. Wie zijn abonnement voor een jaar vastlegt, betaalt echter nog steeds het oude bedrag van 18 dollar per maand. Google zegt dat de verhoogde prijzen een afspiegeling zijn van de waarde die het tot op heden aan de dienst heeft toegevoegd.

Google vertelt verder dat Workspace Enterprise Standard ook in prijs omhooggaat, maar noemt die prijs niet. Ook op de prijzenpagina noemt Google die niet. Andere abonnementen dan Enterprise Standard, zoals Enterprise Plus en Enterprise voor het onderwijs, gaan niet in prijs omhoog.

Om de transitie minder groot te maken bij bestaande klanten, zegt Google dat de nieuwe prijzen gefaseerd gaan gelden, verspreid over de periode van april van dit jaar tot eind 2024. Als voorbeeld vertelt Google dat een abonnement met tien gebruikers of minder pas in januari van 2024 met de prijsverhoging te maken zal hebben. Of grotere klanten juist eerder aan de beurt zijn of niet, vertelt Google niet expliciet.

Wat de prijzen voor buiten de VS betreft, gaat Google in ieder geval 'enkele' lokale prijzen aanpassen op basis van de wisselkoers met de dollar. Tweakers heeft contact gezocht met Google om te vragen of deze prijswijzigingen ook aan deze kant van de oceaan zullen gelden.